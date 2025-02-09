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【分享】金士頓Kingston XS1000外接式固態硬碟，小巧好帶讓自己空拍機跟手機在外備份檔案變得更方便

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2025-02-09 23:48:00 文字：hy
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隨著NAND Flash顆粒容量越來越大，並且價格也在可接受範圍情況下，比較不怕摔，防水能力也比較好，外型也小巧好攜帶，再加上傳輸速度也更快的外接式固態硬碟，也成為許多人選擇行動硬碟的首選！至於這次要來分享的2TB金士頓Kingston XS1000 USB 3.2 Gen 2外接式固態硬碟，官方讀取和寫入速度分別為1050Mb/s、1000Mb/s，重量只有28.7公克，並且也獲得2024年紅點設計大獎殊榮，而就我自己使用來說，原先空拍機跟手機在外要備份檔案時，一定要帶著筆電才行，但這段時間有了金士頓Kingston XS1000外接式SSD硬碟，手機就能直接連接相互傳輸檔案。另外，空拍機部分，也只要多一個有USB埠與能讀記憶卡的多功能集線器就可搞定了說…

SSD行動硬碟推薦

 

官方讀取和寫入速度分別為1050Mb/s、1000Mb/s的金士頓Kingston XS1000外接式固態硬碟，是使用紙盒外包裝，目前有1TB跟2TB兩種容量可以選擇。

金士頓Kingston XS1000外接式固態硬碟

 

外盒正面上方，有說明這支2TB外接SSD行動硬碟，循序讀取跟寫入速度能到1050Mb/s跟1000Mb/s。

金士頓Kingston XS1000 SSD行動硬碟

 

有紅色跟黑色兩種顏色可選的金士頓Kingston XS1000外接式固態硬碟，我手上這個是紅色款式。

金士頓Kingston XS1000外接式固態硬碟

 

體積不大的這個2TB金士頓Kingston XS1000外接式固態硬碟，放在手上就可以感受它僅有28.7公克的輕盈。

金士頓外接SSD行動硬碟

 

小小開箱後，接著來個簡單測速，而在開始之前，先以CrystalDiskinfo軟體查看一下這個2TB金士頓Kingston XS1000外接式固態硬碟相關資訊。

金士頓外接行動硬碟

 

全文內容請點選以下連結觀看：hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

 

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