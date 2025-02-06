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大年初三(2025年1月31日)週五下午前進第四處平地賞櫻的景點 --- 汐止康誥溪兩側，從汐科火車站到綿延500公尺，種植約2百多株櫻花，花已開八成，十分賞心悅目，逛了快2小時走走拍拍後，到尾端的福德正神廟祭拜後，飢腸轆轆的我，看見了這處位於新北市汐止水源路一段267號，由藍色鐵皮屋搭建而成的小吃店「溪邊臭豆腐」，當天因為賞櫻的遊客多，小吃店的生意也是好到應接不暇，內用外帶的人潮川流不息，生意十分熱絡!

店名叫「溪邊臭豆腐」， 顧名思義就是位於康誥溪邊的小吃店，主打的可不只是酥炸臭豆腐，脆皮蚵仔煎酥、大腸蚵仔麵線並列店內三寶，還有清蒸肉圓、古早味碗粿、筒仔米糕、甜不辣、香菇雞湯、四神湯與苦瓜排骨湯。

不過因為造訪的時間是農曆年間，店家只賣三大主打「酥炸臭豆腐」，「脆皮蚵仔煎酥」與「大腸蚵仔麵線」，其餘菜色要等過完年才恢復開賣。

當天去的時候已經是下午四點多，蚵仔全買光了，所以只點了大盤的「酥炸臭豆腐」(NT$70/大盤，NT$55/小盤)與大碗的「大腸麵線」(NT$75/大碗，NT$65/小碗)，一共花了NT$145，過年期間沒漲價，端上來的餐點真材實料，吃喝了一餐的燦爛幸福!



首先品嚐的是這大盤的「酥炸臭豆腐」(NT$70/大盤)，數一數一共七塊切好的臭豆腐，外皮詐得酥脆，色澤卻能保持金黃清亮，入口外脆內多汁， 搭配清脆爽口的泡菜，真的十分好吃!

接著品嚐的是這碗大碗的「大腸麵線」(NT$75/大碗)從麵線到大腸，老闆給的一點都不手軟，大腸處理得很乾淨，入口Q彈有咬勁， 麵線煮得恰到好處，不會太黏稠或軟爛，有絲滑的爽口感!

感覺這家「溪邊臭豆腐」走得是濃淡合宜清新不油膩的口感，很推薦喜歡清爽口味臭豆腐的朋友前往嚐鮮! 汐止康誥溪的櫻花林一路開到02/16(日)，每晚17:30~22:00亮燈，日夜櫻都能欣賞到，不妨在賞完日櫻後先去填填肚子後，再持續賞夜櫻，感受日夜不同的櫻花風情與「溪邊臭豆腐」的美食魅力!

溪邊臭豆腐

營業地址：221新北市汐止區水源路一段267號

營業時間：週一到週六15:00 ~22:00，賣完為止

營業電話 : 0911- 298- 914



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