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(新北汐止康誥溪旁美食)「溪邊臭豆腐」--- 爽脆鮮臭豆腐佐清甜泡菜與絲滑料多的大腸麵線。

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2025-02-06 12:11:00 文字：SJKen
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溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)


大年初三(2025年1月31日)週五下午前進第四處平地賞櫻的景點 --- 汐止康誥溪兩側，從汐科火車站到綿延500公尺，種植約2百多株櫻花，花已開八成，十分賞心悅目，逛了快2小時走走拍拍後，到尾端的福德正神廟祭拜後，飢腸轆轆的我，看見了這處位於新北市汐止水源路一段267號，由藍色鐵皮屋搭建而成的小吃店「溪邊臭豆腐」，當天因為賞櫻的遊客多，小吃店的生意也是好到應接不暇，內用外帶的人潮川流不息，生意十分熱絡!

店名叫「溪邊臭豆腐」， 顧名思義就是位於康誥溪邊的小吃店，主打的可不只是酥炸臭豆腐，脆皮蚵仔煎酥、大腸蚵仔麵線並列店內三寶，還有清蒸肉圓、古早味碗粿、筒仔米糕、甜不辣、香菇雞湯、四神湯與苦瓜排骨湯。

不過因為造訪的時間是農曆年間，店家只賣三大主打「酥炸臭豆腐」，「脆皮蚵仔煎酥」與「大腸蚵仔麵線」，其餘菜色要等過完年才恢復開賣。

溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025. 

當天去的時候已經是下午四點多，蚵仔全買光了，所以只點了大盤的「酥炸臭豆腐」(NT$70/大盤，NT$55/小盤)與大碗的「大腸麵線」(NT$75/大碗，NT$65/小碗)，一共花了NT$145，過年期間沒漲價，端上來的餐點真材實料，吃喝了一餐的燦爛幸福!

首先品嚐的是這大盤的「酥炸臭豆腐」(NT$70/大盤)，數一數一共七塊切好的臭豆腐，外皮詐得酥脆，色澤卻能保持金黃清亮，入口外脆內多汁， 搭配清脆爽口的泡菜，真的十分好吃!

溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025. 

接著品嚐的是這碗大碗的「大腸麵線」(NT$75/大碗)從麵線到大腸，老闆給的一點都不手軟，大腸處理得很乾淨，入口Q彈有咬勁， 麵線煮得恰到好處，不會太黏稠或軟爛，有絲滑的爽口感!

溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025. 

感覺這家「溪邊臭豆腐」走得是濃淡合宜清新不油膩的口感，很推薦喜歡清爽口味臭豆腐的朋友前往嚐鮮! 汐止康誥溪的櫻花林一路開到02/16(日)，每晚17:30~22:00亮燈，日夜櫻都能欣賞到，不妨在賞完日櫻後先去填填肚子後，再持續賞夜櫻，感受日夜不同的櫻花風情與「溪邊臭豆腐」的美食魅力!

溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025.溪邊臭豆腐」(Stingky Tofu and intestine noodles at Creekside shop), HsiGi area, Hsinpei city, Taiwan, SJKen, Jan 31, 2025. 

 

溪邊臭豆腐
營業地址：221新北市汐止區水源路一段267號　
營業時間：週一到週六15:00 ~22:00，賣完為止
營業電話 : 0911- 298- 914

(註)歡迎載明出處後轉載分享本文，本文影片圖文版權歸屬SJKen個人所有，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

文章標籤
新北美食 汐止美食 康誥溪旁 溪邊臭豆腐 大腸麵線 酥炸臭豆腐
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phone0911298914
place新北市汐止區水源路一段267號
4.40 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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