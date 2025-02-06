沖繩景點｜沖宮：琉球八社之一的神聖庇佑之地

身為琉球八社之一的沖宮，是沖繩當地歷史悠久且充滿神聖氛圍的著名神社。這座宗教聖地不僅在沖繩的歷史文化中佔據關鍵地位，也成為信徒與旅人心靈寄託的所在。

沖宮

地址：沖縄県那覇市奥武山町44番地

Map Code：33 096 820*27

電話：098-857-2798

開放時間：24小時，正殿禮拜廳開放時間08:00-18:00

官方網站： 沖縄県護国神社

沖宮坐落於奥武山公園旁，從單軌電車奧武山站下車後步行約3分鐘即可抵達，不僅是當地居民日常參拜的神社，也讓遊客能夠沉浸於沖繩的自然與宗教文化之中。走進沖宮，最先映入眼簾的是一座莊嚴的鳥居，象徵著進入神聖之境的界線。

神社旁還有充滿童趣的遊樂設施，其中超長溜滑梯更是亮點之一，難怪奥武山公園被譽為沖繩必訪的溜滑梯聖地！

穿過鳥居，一條寬敞的步道通往正殿，沿途被高聳樹木與青翠綠意包圍，靜謐的氛圍彷彿帶領人們遠離塵囂，踏入純淨的聖地，一旁的手水舍則是參拜前淨身洗手的地方。

沖宮正殿的建築展現濃厚的琉球風格，紅瓦屋頂搭配金色點綴，顯得莊嚴而華麗。周圍綠意環繞，讓人沉浸在靜謐的環境中，是個理想的祈福場所。

樹上掛滿色彩繽紛的祈願卡，格外吸引目光～

沖宮目前供奉的是神道教最高神祇「天受久女龍宮王御神」，也就是大家熟知的天照大御神。

神社內還有「弁財天宮」，以祈求財運與事業繁榮為主，想要增強財氣的朋友，不妨來這裡參拜看看！

逛神社時，還能見到悠哉散步的烏龜，讓人忍不住多拍幾張紀念。

另一側的小型鳥居通往「弁財天宮」，也很好拍呢～

神社內設有御守販售區，款式多到讓人看得眼花撩亂，逛了好一會兒都還沒逛完，真的讓人忍不住想帶幾個回家！

無論是誠心參拜，或是想要感受沖繩的歷史文化，沖宮都是不可錯過的景點，來這裡走走，體驗神聖氛圍，也讓心靈得到一份寧靜吧～

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