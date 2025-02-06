三芝這家小籠湯包真的超級熱門，每到用餐時間總是大排長龍。

這間餐廳裡裡外外有超過20位員工，說真的，少了他們還真忙不過來。

想內用的朋友，記得先在門口拿菜單，選好餐點後寫上桌號，再拿回門口交給店員就OK了～用餐完再到櫃檯結帳。

小菜部分不管是放在冰箱裡還是外面的，通通一律40元一盤。

吃完只要告訴店員你的小菜盤數就可以囉！

醬料區集中在一角，必備的薑絲直接放滿滿一盒，愛吃薑絲的朋友可以大口享用，完全不怕不夠！

涼拌龍鬚菜 / 涼拌魚皮 / 涼拌茄子

這三盤小菜每一樣都超美味！尤其是涼拌魚皮，Q彈又完全沒有魚腥味，處理得非常好！

油豆腐湯 50元

這碗湯真的超大一碗，份量十足，湯頭喝起來甘甜又滿足。

蘿蔔湯 50元

每塊蘿蔔都燉到入口即化，吃起來像綿密的蘿蔔泥一樣。

清蒸肉圓 50元

這道肉圓從外皮到內餡、再到醬料，都充滿濃濃的古早味，讓人一口吃下就想起小時候的味道。

我們點了3籠湯包，店家貼心地把蒸籠疊在一起，這樣湯包不容易冷掉，吃完一籠再掀下一籠。

蝦仁湯包 100元（6顆）

每顆湯包裡都有一整尾完整的蝦仁，搭配紮實的鮮肉，沾點醋和薑絲，簡直是人間美味！

鮮肉湯包 100元（8顆）

鮮肉湯包的內餡超級多，老闆完全不怕你吃，難怪生意一直都這麼好！

我們三個人吃了一整桌，竟然只花了500元，真的是經濟又實惠，還吃得超級飽。如果有來三芝玩，這家湯包店絕對不能錯過！

店家資訊

店名：老地方小籠湯包

地址：新北市三芝區淡金路二段21號

電話：02-2636-7711

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