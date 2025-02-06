今年從除夕到大年初二，北部難得的晴朗，走春哪裡去，可以享受陽光，附近又有景點可順遊，且不會人擠人的呢？北投社三層崎公園2025彩虹花海，無疑是最佳選擇！

↓捷運淡水信義線至北投站下車，轉搭往「新北投」列車。

↓水藍的櫻花列車。

捷運新北投站，出站往中和街方向走，602、216、218、223路公車，只要往貴子坑的都可以搭。

↓北投社三層崎公園，景物依舊，除了去年，已經連來第四年了。

↓陡坡特色公園，沿著苦楝樹夾道的還坡步道向上。

↓「花現三層崎」，大年初一雖有賞花人潮，但整體並不擁擠，仍能悠然賞花。

熟悉的富良野風彩虹花海又在眼前開展，浮雲淡淡，天氣超完美。

花海設計一如往年，以兩棵大樹區分薰衣草與彩虹區。

↓可以俯瞰都市景觀的花海，絕無僅有。

有沒有一點普羅旺斯的fu～？

2025的三層崎公園以「彩色浪花海」為主題，環坡步道蜿蜒其間，隨著步行視角的變化，浪花的色彩亦呈現不同的流動美感。

↓花海的空照示意圖(取自花IN台北官網)。今年還是另闢大冠鷲花海區。

↓走到大冠鷲的頭頂處，可以明顯觀察到其眼部。

有一小區大波斯菊，花朵迎風搖曳，果然是我的最愛。

↓小帥哥的墨鏡投映了晴空與花海。如果人生如四季，那麼他正處於春日最初的美好時分，還有大把大把的青春可以揮霍，我都已經無從羨慕起了。

絢麗多彩的錦繡大地，又有誰不希望擁有彩虹般的繽紛人生？

↓愛心鞦韆，遊客必須打卡的藝術造景。

↓這個造景往年也有，原來是撒部‧噶照老師的作品《循環力量》。

↓大理花雖俗艷，卻也實在滿滿的「花開富貴」之感。

↓如瀑布般淌洩的彩虹，只能通俗的一句：美不勝收。

爽朗的新春，令人望之舒心的山坡，年年來訪不致煩膩。

三層崎公園，說大不大，說小不小，是個可以短暫停留的好地方。花期至3月底，時間還長；而捷運新北投站周遭景點多多，很可以與之結合成豐富的半日遊，推薦給您。

【北投社三層崎公園】

地址：台北市北投區秀山路45號

電話：(02)28832130

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