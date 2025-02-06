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桃園平鎮運動公園！親子同樂 冒險放電，19個關卡等你來放電。

2025燈會攻略 桃園 平鎮運動公園 極限 more
2025-02-06 13:58:33 文字：You and me 我們一家
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You and me 我們一家

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想挑戰自我、鍛鍊平衡感，還能順便釋放壓力嗎？平鎮運動公園就藏在快速道路底下的綠意秘境，這裡可是融合挑戰與休閒的夢幻場地！園區內設有大型挑戰設施，讓你手腳並用、臂力全開。19個關卡加上三種難易度，保證你全身肌肉徹底運動到！從頭玩到尾，放電指數直達200%，挑戰成功更有滿滿成就感！

桃園平鎮運動公園！親子同樂 冒險放電，19個關卡等你來放電。

🌟必玩設施推薦

  1. 平衡斷橋
    👣走在晃動的木板上，每一步都考驗你的專注與穩定度，保證步步驚心。
  2. 環形吊橋
    🪢雙手緊握繩索，腳踩搖晃的環形支點，手臂和核心力量都要全開挑戰！
  3. U型繩橋
    🔗U型橋擺盪幅度超大，每一步都需要小心平衡，極具挑戰性。
  4. 攀爬網
    🕸️沿著網索攀爬，體力不夠的話可是會中途卡住的喔！
  5. 坐式滑索
    🌬️從高處俯衝滑下，體驗速度與冒險的快感！

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🎉適合全家大小的多元活動
除了挑戰設施，公園內還有豐富多元的設施和遊玩區，滿足不同年齡層的需求。

  • 挑戰遊戲場
    🚸這裡建議13歲以上的玩家單獨挑戰，13歲以下的小朋友則需家長全程陪同。每次最多容納40人，進場前記得確認顯示螢幕上的人數，避免排隊太久。這裡就像體能訓練場，玩完後全身肌肉徹底運動到，汗流浹背、放電滿分！
  • 沙坑遊戲區
    🏖️小朋友可以在沙坑裡建造沙堡、挖掘寶藏，激發無限創意與探索樂趣。
  • 戲水池與小溪流
    💦園區內還有一條自然的小溪流，並設有戲水池。遊客可使用園方提供的打水器與水道桌，增添更多水上樂趣。
  • AMIGO專賣店
    🍔挑戰完肚子餓了嗎？來AMIGO專賣店補充體力吧！這裡販售輕食、炸物、零食、飲料等美食，還提供滑草板、滑步車等運動用品租借服務，方便又實用。

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🏞️設施貼心又完善

  1. 設計感十足的公廁，乾淨舒適，讓你的遊玩體驗更升級。
  2. 停車場空間充足，開車來也不怕沒位子停。
  3. 園區四周都設有洗手台，方便大小朋友隨時清潔，保持乾淨衛生！

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⚠️安全與動線提醒

部分挑戰項目需要強大臂力和體力，建議高年級以上的孩子再來挑戰，小小孩則需家長陪同，以免發生意外。有些家長會背著孩子通關，但其實這樣更危險！雖然設有安全網，但萬一失手還是有風險的！

動線設計是「只能前進，無法回頭」，每個挑戰項目都連接著下一關，建議挑戰者保持秩序，這樣整體體驗會更緊湊刺激！

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📍地址與開放時間

  • 地址：桃園市平鎮區運動公園（藏身快速道路底下）
  • 開放時間：06:00-22:00
  • 交通方式：開車或搭乘公車至平鎮運動公園附近站點，步行即可到達。

🌟挑戰極限，感受冒險，釋放能量！趕快和家人朋友一起來，體驗這座結合創意、運動與樂趣的冒險樂園吧！

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