想挑戰自我、鍛鍊平衡感，還能順便釋放壓力嗎？平鎮運動公園就藏在快速道路底下的綠意秘境，這裡可是融合挑戰與休閒的夢幻場地！園區內設有大型挑戰設施，讓你手腳並用、臂力全開。19個關卡加上三種難易度，保證你全身肌肉徹底運動到！從頭玩到尾，放電指數直達200%，挑戰成功更有滿滿成就感！

🌟必玩設施推薦 平衡斷橋

👣走在晃動的木板上，每一步都考驗你的專注與穩定度，保證步步驚心。 環形吊橋

🪢雙手緊握繩索，腳踩搖晃的環形支點，手臂和核心力量都要全開挑戰！ U型繩橋

🔗U型橋擺盪幅度超大，每一步都需要小心平衡，極具挑戰性。 攀爬網

🕸️沿著網索攀爬，體力不夠的話可是會中途卡住的喔！ 坐式滑索

🌬️從高處俯衝滑下，體驗速度與冒險的快感！ 🎉適合全家大小的多元活動

除了挑戰設施，公園內還有豐富多元的設施和遊玩區，滿足不同年齡層的需求。 挑戰遊戲場

🚸這裡建議13歲以上的玩家單獨挑戰，13歲以下的小朋友則需家長全程陪同。每次最多容納40人，進場前記得確認顯示螢幕上的人數，避免排隊太久。這裡就像體能訓練場，玩完後全身肌肉徹底運動到，汗流浹背、放電滿分！

沙坑遊戲區

🏖️小朋友可以在沙坑裡建造沙堡、挖掘寶藏，激發無限創意與探索樂趣。

戲水池與小溪流

💦園區內還有一條自然的小溪流，並設有戲水池。遊客可使用園方提供的打水器與水道桌，增添更多水上樂趣。

AMIGO專賣店

🍔挑戰完肚子餓了嗎？來AMIGO專賣店補充體力吧！這裡販售輕食、炸物、零食、飲料等美食，還提供滑草板、滑步車等運動用品租借服務，方便又實用。 🏞️設施貼心又完善 設計感十足的公廁，乾淨舒適，讓你的遊玩體驗更升級。 停車場空間充足，開車來也不怕沒位子停。 園區四周都設有洗手台，方便大小朋友隨時清潔，保持乾淨衛生！ ⚠️安全與動線提醒 部分挑戰項目需要強大臂力和體力，建議高年級以上的孩子再來挑戰，小小孩則需家長陪同，以免發生意外。有些家長會背著孩子通關，但其實這樣更危險！雖然設有安全網，但萬一失手還是有風險的！ 動線設計是「只能前進，無法回頭」，每個挑戰項目都連接著下一關，建議挑戰者保持秩序，這樣整體體驗會更緊湊刺激！ 📍地址與開放時間 地址：桃園市平鎮區運動公園（藏身快速道路底下）

開放時間：06:00-22:00

交通方式：開車或搭乘公車至平鎮運動公園附近站點，步行即可到達。 🌟挑戰極限，感受冒險，釋放能量！趕快和家人朋友一起來，體驗這座結合創意、運動與樂趣的冒險樂園吧！