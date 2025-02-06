前陣子冬至為了找鹹湯圓，小米找到這家位於寶山鄉的「阿婆客家大湯圓」，每到假日都人潮滿滿

他們的湯圓真的有夠大顆！這家在深山中的客家大湯圓和客家料理蠻不錯吃的~

快跟著小米一起去看看吧。

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉阿婆客家大湯圓位置及停車方式

*******************

阿婆客家大湯圓位於湳坑路一段，就在半山腰上，必須要導航才找得到

店面看起來是由自宅的其中一側改建而成。

山上空氣挺不錯的，大家吃飽飯後可以到附近走走

👉阿婆客家大湯圓環境介紹

*******************

雖然位置挺偏僻的，不過幸好有提前訂位，不然可是會沒位置的

用餐空間共有兩處，有可容納10人以上的大桌及2-4人的座位。

建議提前訂位，如果沒有訂位前來，人多的話店家可能不會接客喔！

👉阿婆客家大湯圓菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

有台菜和客家料理，本來想點招牌大閹雞，不過今天人只有三個人前來，怕吃不完就沒有點

小米問過老闆公雞和母雞的差別，老闆說公雞就是比較大啦 XD

客家小炒、薑絲大腸和大湯圓都是必點的~

建議一個人點一顆湯圓就好，千萬不要點兩顆，不然吃湯圓就吃飽囉

客人多的時候，阿婆一忙可能會有菜送錯桌的情況，大家要留意一下自己點了什麼菜，如果真的發生這個情況，大家就多多提醒囉。

👉阿婆客家大湯圓用餐心得分享

*******************

來開動吧！

我們點了2顆大湯圓(25元/顆)，浸在滿滿韭菜、香菜的湯頭裡。

包餡的大湯圓差點比小結巴拳頭還大了！

內餡有蘿蔔絲、香菇、肉絲等餡料，鹹香的滋味，加上軟Q外皮和帶油蔥酥的清甜湯頭，很有客家風味

也有冷凍湯圓(150元/10顆)可以買回家自己煮喔！

建議要購買冷凍湯圓的朋友可以提早預訂，不然那天我們用餐完要購買，阿婆本來怕量不夠，差點不賣呢

薑絲大腸(小200元)是必點的，熱熱地吃大腸比較嫩，冷掉的話口感較有嚼勁

大腸甜味加上酸V的調味，超下飯的~

配料不只有薑絲還有醃過的鳳梨，喜歡吃酸的朋友可以吃鳳梨，真的超酸的 XD

白飯是免費提供，建議一入座先把白飯裝好，不然不夠的時候要等店家煮飯

熱熱的仙草茶也是免費提供喔，吃客家料理配仙草茶解油又解膩。

客家小炒(小200元)使用五花肉，帶有豬皮QQ和油脂的甜味，加上豆干、魷魚等食材，又可以讓人扒一碗飯了。

家常豆腐(小200元)豆腐外皮軟酥、內嫩，加上紅蘿蔔、香菇很下飯

糖醋排骨(小200元)的Size挺大的，一份200元很超值

酸甜的排骨有軟酥的口感，大小朋友都很適合，而且超下飯的。

芥藍菜筍(小200元)類似澳門的菜心，爽脆帶苦甜的風味，沒吃過的朋友可以嚐看看。

擔心自己不喜歡的話，還是點高麗菜比較保險

最後炒米粉(小150元)也很推薦，有香菇、肉絲、蝦米等，是傳統的客家風味~

以上是我們的心得分享，來到寶山遊玩的朋友，不妨試試阿婆客家大湯圓，加上各式客家料理，下飯又有飽足感喔！

👉阿婆客家大湯圓營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：阿婆客家大湯圓

🏠地址：新竹縣寶山鄉湳坑路一段171號

☎電話：0925 123 931

⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

粉絲團：阿婆客家大湯圓

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我