狂一鍋最狂酸菜魚西門町開幕啦！

還沒開賣就滿滿排隊人潮超誇張！

狂一鍋酸菜魚是肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，2025樂多多集團最新力作

「狂一鍋酸菜魚-台北西門町店」帶有精品藍的異次元空間，主理人歷時6年專注研發「蕭鼓傳情酸菜魚」，使用台灣在地好食材製作酸辣麻香的美味酸菜魚

更厲害的是主廚以AI助力推演台灣市場的國民辣度，讓大家吃到最適合的辣勁及麻度，吃起來順口不死辣。

要更時尚體驗酸菜魚，可以免費熱沖陳皮、洛神、玫瑰飲

快跟著小米一起去看看吧。

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👉狂一鍋酸菜魚-台北西門町店位置及停車方式

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狂一鍋酸菜魚-台北西門町店位於中華路一段的台北中華大樓，開車的朋友可以把車停在附近的停車場。

還沒開賣就滿滿排隊人潮超誇張！

👉狂一鍋酸菜魚-台北西門町店環境介紹

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狂一鍋酸菜魚位於4樓，旁邊就是同屬樂多多集團的明水然樂和狂一鍋台式火鍋。

時尚的菱形地板，還可以在這裡走秀拍名模照 XD

網美和孕媽咪都可以跟精品藍色蝴蝶結合影喔

店面打造精品藍的異次元空間，充滿年輕時尚的氛圍。

而且餐點價格不貴，平價就有高貴的享受

座位以兩人和四人桌為主，人多可以合併桌子，記得提早訂位喔

連外帶的紙袋都設計成精品紙袋一樣。

這裡可以免費熱沖陳皮、洛神、玫瑰飲。

熱飲調配的黃金比例可以參考，提醒孕婦、經期和體虛者要酌量飲用洛神花茶和玫瑰花

陳皮、洛神和玫瑰花個頭挺大的，沖泡出的熱飲味道很濃郁~

小米推薦陳皮搭配洛神花沖泡熱飲，酸酸甜甜很解膩

店家堅持選用亞熱帶冬陽照護、溯源玉山群峰滋潤的嘉南平原職人酸菜，孕育出特有自然鹹香、爽脆回甘的滋味。

愛吃白飯的小米特別喜歡米界高材生之稱的「霧峰益全香米」，使用象印電鍋煮出來就是香Q好吃

👉狂一鍋酸菜魚-台北西門町店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

主理人歷時6年專注研發「蕭鼓傳情酸菜魚」，以AI調配的適口國民辣度，完全不吃辣的朋友可以點「邦香四溢番茄鮮」

餐點份量以包包命名，很符合品牌年輕時尚的風格，機車包適合1-2人、托特包適合2-3人、鉑金包適合3-4人份。

多人聚餐必點的『加料』區，加料一定要「點餐前」就決定加什麼料！端上桌後是不能再加料的

另有炸物小吃和飲料可以選擇。

首推『人氣票選網紅餐』，這是1-2人份，3-4人來用餐可以點兩份。

👉狂一鍋酸菜魚-台北西門町店用餐心得分享

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來開動吧！

『人氣票選網紅餐』1186元，包含：

1.招牌主餐2選1：蕭鼓傳情酸菜魚或邦香四溢番茄鮮(機車包)

2.加料再饗：鍋巴一份、腐竹一份、完美花枝滑一份、有機米飯半碗、有機米飯一碗。

3.人氣凉菜、小食組：奈人擋住饅頭香(兩顆)、兒女情長鴨血辣、百年傳世蓮藕香。

4.網紅最推：易品清新梅子醋、威然自得奶茶醇。

比臉大的酸菜魚盤，比小結巴身體還寬了

蕭鼓傳情酸菜魚以小米泡椒及川耳為基底，搭配烏鱧魚片、培根豬肉片、花枝滑、腐竹和寬冬粉，最後以特製香辣油爆香䓤花~

湯底選用嘉南平原特選酸菜熬煮而成，加上小米泡椒、辣油等調味，甘香濃郁，酸V不死鹹、又麻又辣，多層次的風味讓人驚艷

對愛吃辣的朋友來說，湯底大概是小麻小辣的程度

覺得不夠辣的話，可以免費加野山椒，覺得口味太重的話，可以免費加豚骨高湯。

烏鱧魚片帶膠質外皮，肉質有脆度，吸附酸V帶麻辣的湯頭，魚片的鮮味更明顯了

培根豬肉片軟嫩好吃，吸附湯頭風味更棒了~

花枝滑份量不少，有彈牙鮮甜的口感，一口一個嘟嘟好

腐竹吸飽湯頭讓人吃得很過癮。

這款套餐真的可以吃很飽，除了白飯還有寬冬粉，寬冬粉就不用多說了，吸飽湯頭真的很好吃

白飯的份量很貼心，分別給了半碗和一碗，可能考量到大家都是男女生一起來吃，女生吃半碗白飯剛剛好，就不會因為吃不下一碗而浪費啦

烏鱧魚片、肉片、酸菜等滿滿配料淋在白飯上，讓人一口接一口吃不停~

愛吃白飯的小米本來想吃兩碗飯的，但湯裡還有寬冬粉，對男生來說一碗飯加上寬冬粉就很有飽足感

涼菜的百年傳世蓮藕香，帶有柚子酸甜挺解膩的。

愛吃辣的朋友不能錯過兒女情長鴨血辣，口感滑嫩、麻香入味，小結巴很喜歡喔

鍋巴有兩種吃法，單吃脆口、鹹香適中~

另一種吃法是吸附鮮香麻辣的湯頭，意外地驚艷，真的是神操作 XD

奈人擋住饅頭香(兩顆)一樣有兩種吃法，沾上煉乳甜蜜蜜的滋味是小朋友最愛

還可以吸附酸菜魚湯頭一起吃喔

套餐的飲料是易品清新梅子醋、威然自得奶茶醇，用紙杯盛裝喝不完可以外帶。

威然自得奶茶醇屬於微甜口味，茶味濃郁，吃酸菜魚的時候還可以解辣。

易品清新梅子醋有酸V的滋味，很解膩解辣喔！

以上是我們的心得分享，狂一鍋酸菜魚是爆紅的年輕時尚酸菜魚，品狂一鍋美學一生！

想要體驗年輕時尚酸菜魚的朋友快來品嚐看看吧

👉狂一鍋酸菜魚營業時間地址

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🌟店家資訊：狂一鍋酸菜魚-台北西門町店

🏠地址：台北市萬華區中華路一段88號4樓

☎電話：02-23610202

⏰營業時間：11:00~3:00

粉絲團：狂一鍋酸菜魚

➡️現金/ 刷卡/ Line Pay /Apple Pay交易/收取10%清潔費

🌟店家資訊：狂一鍋酸菜魚-台南新光中山店

🏠地址：台南市中西區中山路162號12樓 (新光三越 台南中山店)

☎電話：06-2239696

⏰營業時間：11:00–15:00, 17:00–22:00

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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