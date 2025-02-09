這家由大師傅開的深夜食堂「明華碗公飯·深夜食堂」，主打古早味腿庫飯、控肉飯和九宮格小菜，走的是價格實惠的親民路線

店家從晚上營業至凌晨，讓大家晚餐和宵夜都可以吃到美味又份量多的碗公飯

老闆曾是知名日料店的主廚，除了提供彰化口味的腿庫飯、控肉飯，還有炒飯/麵、湯品。

九宮格地瓜粥包含九宮格小菜和一碗地瓜粥，再加點一碗飯，兩個人分食也很有飽足感

夜貓子們快跟著小米一起去看看吧。

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👉明華碗公飯·深夜食堂位置及停車方式

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「明華碗公飯·深夜食堂」位於經國路與水田街交叉口附近，靠近湯鍋會。

開車的朋友可以把車停在水田街的停車場再走過來

👉明華碗公飯·深夜食堂環境介紹

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店內屬於小吃店的格局，座位不多，晚餐或宵夜時間外帶回家享用也不錯

聽老闆說很多老饕都愛點炒飯，特別是香腸蛋炒飯加辣，愛吃炒飯的朋友不能錯過

當天現做的燉品一碗才70元。

👉明華碗公飯·深夜食堂菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

店家主打古早味腿庫飯、控肉飯和九宮格小菜，還有炒飯、湯麵，個人很推薦香腸炒飯加辣

招牌九宮格地瓜粥包含九宮格小菜和一碗地瓜粥，不吃粥品也可以點瓜子肉飯。

大胃王的朋友，飯吃不夠的話還可以免費加飯喔

👉明華碗公飯·深夜食堂用餐心得分享

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開動吧！

店家從晚上營業至凌晨，夜貓子們不用煩惱宵夜沒東西可以吃啦

首推控肉蓋飯(130元)，超大的碗公份量十足，有肉有菜又有蛋。

配菜每天都會不太一樣，今天有白菜滷、筍乾、油豆腐等等，加上現煎太陽蛋、肥瘦比例嘟嘟好的控肉，讓人食欲大開

控肉入味又軟嫩，瘦肉的部分嫩而不柴，肥肉有油脂甘甜和滿滿膠質的外皮，鹹中帶甜超下飯的！

現煎的太陽蛋半熟蛋液很犯規，光是太陽蛋配飯就可以吃很過癮了 XD

不敢吃半熟太陽蛋的朋友，點餐的時候記得要跟店家說要全熟。

筍乾挺有脆度的，沒有酸澀味，是很棒的配菜。

腿庫蓋飯(130元)我們也很推薦，腿庫就是蹄膀，肥瘦各半。

腿庫燉煮軟嫩又入味，入口即化也很下飯喔

愛吃炒飯的朋友必點香腸蛋炒飯(130元)加辣，台味十足！

炒飯不會太油膩，有粒粒分明的口感，加上蛋香、黑胡椒香氣和肥瘦相間的高粱酒香腸，讓人一口接一口吃不停

吃不夠的朋友可以跟老闆說要加飯喔！

九宮格地瓜粥(180元)包含九宮格小菜和一碗地瓜粥，不吃粥品也可以點瓜子肉飯。

如果再加點一碗飯，兩個人分食也很有飽足感

九宮格小菜有馬鈴薯沙拉、涼拌小菜、筍乾、肉鬆、豆腐乳、白菜滷等等，其中一樣可以選豬腳、腿庫或控肉。

每一樣都很下飯，配粥也很適合

地瓜粥很有料，加上小菜讓人一口接一口吃不停，晚上想吃清粥小菜的朋友不妨參考看看。

瓜子肉飯也很好吃，光是鹹香微甜的瓜子肉就可以吃完一碗飯了

九宮格小菜每天都不太一樣，白菜滷很入味，配粥或飯都很適合。

古早味的豆腐乳配地瓜粥最適合了~

甜甜的馬鈴薯泥加上酸甜百香果醬也很好吃

涼拌小菜有醃脆梅、紫蘇梅和醃蘿蔔等等，加上和風醬汁很開胃。

單點滷味拼盤(80元)配啤酒也很棒。

店家提供的辣椒醬有豆瓣香氣，偏重口味，愛吃辣的朋友不能錯過

晚上想喝燉品的朋友，有苦瓜排骨湯、金針排骨湯和菜頭排骨湯可以選擇，均一價70元。

苦瓜排骨湯(70元)湯頭有甘苦風味，寒冷的天氣喝上一碗熱湯很暖和

不吃苦的朋友，可以點金針排骨湯或蘿蔔排骨，湯頭也很甜美喔~

味噌泡菜烏龍麵(160元)料多多，湯頭帶有泡菜辣味甘甜，喜歡湯湯水水的朋友不妨點看看喔。

以上是我們的心得分享，明華碗公飯有好吃的古早味碗公飯、清粥小菜，新竹的夜貓子們不用煩惱宵夜沒東西可以吃了！

👉明華碗公飯·深夜食堂營業時間地址

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🌟店家資訊：明華碗公飯·深夜食堂

🏠地址：新竹市北區經國路二段81號一樓

☎電話：03 5320522/0926-086214

⏰營業時間：18:00-04:00(週日公休)

粉絲團：明華碗公飯

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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