【新竹食記】新竹玉龍肉圓(關東店)

喜歡吃肉圓的朋友一定聽過新竹三大肉圓名店：竹蓮肉圓、飛龍肉圓、玉龍肉圓，不過我個人最喜歡另一間鷹王肉圓，這次吃的是位在關東市場內的玉龍肉圓關東店，這間是最近幾年才開幕的新店，肉圓內的餡料是紅糟肉，外皮使用熱油浸泡，吃肉圓一定要點碗貢丸湯或骨仔肉搭配，喝著熱湯解油膩也很暖胃。
開車前往可停關東市場停車場，搭火車至新莊車站下，步行約10鐘可抵達。
▲玉龍肉圓關東店位在關東市場附近的三層樓透天店面，白底藍字是招牌很明顯，騎機車可直接停店門口。(上圖轉自GOOGLE地圖街景)
▲肉圓都是當天製作，現點現做，看著油鍋內圓滾滾的肉圓真的很療癒。
▲玉龍肉圓菜單：肉圓有2顆~4顆的選擇，另外還有6種湯品，還能買生的肉圓回家自己煮。
▲店內用餐空間為兩張方桌和牆角的吧台座位區，座位不多，大部分的顧客都是外帶。
▲桌上有提供胡椒粉可自行取用。
▲我點了兩顆肉圓搭配貢丸湯。
▲肉圓兩顆 50元：肉圓外皮非常透薄，從外觀可以隱隱約約看到裡面餡料，肉圓皮口感是屬於比較軟糯類型，沒有脆度也沒有Q度，不過醬汁鹹甜感與肉圓非常搭。
▲內餡是紅糟肉與蔥段的組合，幾乎都是瘦肉部位，醃製得很夠味沒有豬腥味。
▲貢丸湯綜合湯 60元：內有3粒貢丸和少許魚羹，湯頭使用大骨熬煮喝起來蠻香的，值得給讚的是湯內加的是一般青菜不是香菜，哈哈哈！
▲貢丸扎實彈牙，非常入味，應是使用新竹在地品牌，魚羹口感比較鬆軟吃起來比較一般般。
雞蛋糕短評：玉龍肉圓是新竹肉圓名店之一，使用先蒸後油泡方式料理，外皮Q彈有嚼勁，內餡的肉也非常瘦，鹹甜的醬汁很入味完全不膩口，槓丸湯也是必點搭配肉圓剛剛好。
用餐環境★★★☆
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★★
【新竹玉龍肉圓關東店美食資訊】
地址：300新竹市東區關東路82號
電話：0952619658
官網：facebook
營業時間：08:00–21:30
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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