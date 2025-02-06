咖朵咖啡至東區搬到新地點後一直想來，因為實在太想念他們家的舒芙蕾了，都找不到比他們好吃的！這天平日終於朋友都有空，趁年前來咖朵走一走。

過至善路的原住民公園後沒多久google告訴我已抵達，看看地址是這邊沒錯，但因為沒有任何招牌，差點要打電話問附近有什麼，實在是太神秘了。

大膽地走進去，看到熟悉的咖朵招牌就放心報到去了，老闆你做一個放門口啦！

店面一共有兩層樓，中間有一個小夾層，一樓靠近溪面，二樓位置是靠近大馬路，因有事先預約，老闆留了一個很棒的溪面靠窗位置給我們。

注意事項︰

每人最低消費為350元以上 訂位方式如下： 留下『日期』、『訂位時段』、『人數』、『預留餐點』，飲品現場點 平日訂位 告知幾點到即可，用餐時間為兩個鐘頭，後面沒有訂位可續坐。

假日訂位 時段一、12：00入座～14：00離席 時段二、14：00入座～16：00離席 時段三、16：00入座～18：00離席

甜點為入座後才開始打蛋製作，需等待30～40分鐘，若是碰到集中進單，需等待一個小時

不要對風景有太高期待

寵物友善

今天我們三個人用餐，預留了牛肉咖哩飯、舒芙蕾和原味熱蛋糕各一份，飲品現場點即可。

不知道大家有沒有發現價錢的部分是一個區間，咖朵咖啡的結帳方式很特別，是給顧客自行決定付多少錢，當消費感受不好也可以付低於區間價格，反之，若是很滿意也可以無上限。

我們的位置旁邊就是陽台，隨時想出來透透氣都可以，今天的天氣還算不錯，沒有下雨就是好天氣。

在城市居住已久，又沒有時間到郊外走走，來鄰近的外雙溪，聽聽溪流聲也是不錯，這個陽台我給他起了個名字叫放空站。

牛肉咖哩飯（微辣牛腱心）

咖哩味道很濃郁牛肉很嫩也滿大塊的，入口還不會覺得辣，是到後段的時候辣度才會慢慢上來，玉子燒做得不錯濕潤柔軟。

阿薩姆紅茶（壺）

香醇不苦澀，帶著淡淡麥芽香，如需做冰的會提供一杯冰塊，此為無糖。

維也納咖啡（美式咖啡+日本中澤鮮奶油）

中澤鮮奶油真好吃，清爽不膩口，咖啡控可以做咖啡濃搭配中澤鮮奶油，看似厚重喝起來卻不會。

米香烏龍奶茶

上面的奶泡有桂花蜜，畫龍點睛非常香，怕太甜的我請店家幫我做無糖，裡面就沒有再另外加糖了，喝起來非常溫柔細膩，茶香奶香完美融合。

原味熱蛋糕（Ricotta cheese）

熱蛋糕看起來很像舒芙蕾的一種，不過熱蛋糕是用煎的，舒芙蕾是用烤的，吃起來口感介於麵包和蛋糕之間，所以完全不同呢！

加了奶油和龍眼蜜一起吃更有層次，新鮮現刨的檸檬皮很香，這個檸檬皮讓整體吃到後面不會膩口，是非常重要的角色。

熱熱吃鬆軟有彈性，冷冷吃QQ且扎實，一個熱蛋糕可以吃起來有這麼多不同感受，真是太有趣了。

茶口味舒芙蕾（不定期提供）

今天有提供蜜香紅茶口味的舒芙蕾，愛喝茶的我當然要吃一個，可遇不可求啊！

一上桌大家都很興奮，因為蓬鬆的樣子實在是太可愛了，但隨著時間的流逝舒芙蕾高度會越來越下降，要拍要快。

剛烤好的舒芙蕾外皮酥脆，內餡柔軟細緻，茶味很香，非常燙口要小心。

不一會兒就把它解決了，因為實在是太好吃，馬上去跟老闆加點，沒想到蜜香紅茶舒芙蕾已經賣完了。

由於我們的甜點胃已打開，所以又加點了原味舒芙蕾和熔岩巧克力，老闆還問我們吃的完嗎？放心～因為真的太好吃了。

原味熔岩巧克力（苦甜微酒香）

身為巧克力控當然要試一下，黑嚕嚕圓滾滾的造型等不及要打開了，旁邊兩塊是冰淇淋雪糕。

原味熔岩巧克力有帶點酒味和巧克力很搭，巧克力非常濃郁，一定要趁熱才有流芯感，不過吃到後面容易膩口，一定要配無糖飲品。

原味香草舒芙蕾（馬達加斯加香草莢）

本來以為原味很普通，但真的大錯特錯！加了香草籽的原味舒芙蕾，吃的到蛋香奶香，真的是經典中的經典，強烈建議每一位來咖朵的朋友都要吃上一個。

至於為什麼只有一張原味舒芙蕾照片，因為太好吃了

吃飽到二樓走走看看，比想像中大許多，有大張桌子人多也不怕。

很多朋友會在這邊拍網美打卡照，這邊採光非常好，隨便拍都美。

本店唯一戶外座位，天氣好的時候坐在這邊也是很舒服的，很有渡假感。

別忘了離開時到櫃檯木盒子投入今天的消費金額，投入多少不需告訴店家且自行找零，所以只收現金喔！

咖朵咖啡的水準還是和以前一樣，舒芙蕾真的好吃到難忘，店家很用心製作美味餐點，搬到外雙溪這邊其實我還蠻喜歡的，有一種暫時逃離都市的渡假感，很推薦大家來這邊放鬆一下，身心靈都像充電般的舒暢，記得要先預約不然可能會吃不到想吃的品項喔！

如果找不到咖朵在那裡，就找旁邊的便利商店，藍色招牌很好認，不然真的很容易錯過。

【咖朵咖啡 】（無電話，可私訊臉書或IG訂位)

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地址︰ 台北市士林區至善路二段390號

營業時間︰ 12:00–18:00（週一、週二公休）

停車資訊︰

一、至善路沿線「沒有畫黃紅線」可以停車（運氣運氣）

二、店鋪往上開不遠處有整排停車格（建議）

三、唯一大型停車場在故宮斜對面（較遠）

特殊休假請見粉絲團公告

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