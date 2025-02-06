哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰

今天來跟大家分享成真咖啡新推出的餐點🥹🤍

$350開心果草莓大福🫘🍓

最愛開心果草莓大福舒芙蕾

裡面的草莓超級甜，搭配綿密的紅豆餡

店員有特別講解是每天現包的

整體吃起來也完全不會膩

搭配綿密的舒芙蕾

最近真的是什麼都要開心果口味

推薦給開心果控～

$280醬燒牛肉創意薄餅🐮

吃起來是日式那種調料醬

很好吃，牛肉的份量很多

上面有超多芝麻葉

搭配一起吃超級清爽🌱

$380辣奶油舒肥嫩雞🌶️

他的辣是有點青花椒的那種麻去調配的奶油醬

不太辣，喜歡青花椒口味的人必點

上面會有舒肥雞

裡面還會有玉米筍&節瓜等一些配料

$230花樣瑰蜜🥀（含酒精 玫瑰+荔枝+花茶





完整的一朵玫瑰花

是埔里小農栽種的，特地去查了官網

是可食用等級的！

這杯是義式咖啡

加上微量的葛瑪蘭威士忌

上層再打上玫瑰奶霜🌹

旁邊還有一杯洛神醬，可以沾著醬吃花瓣

$170 Come True水果茶 （冰）

🍊蘋果+奇異果+香橙去調的

裡面有蘋果&葡萄柚

喝起來真的非常清爽！

btw店員說如果做熱飲的話還可以回沖呦

｜成真咖啡 Come True CAFE 台北誠品松菸店｜

📍110台北市信義區菸廠路88號B1F

電話：02 6604 1680

營業時間：10:00-22:00





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