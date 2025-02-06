哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰
今天來跟大家分享成真咖啡新推出的餐點🥹🤍
$350開心果草莓大福🫘🍓
最愛開心果草莓大福舒芙蕾
裡面的草莓超級甜，搭配綿密的紅豆餡
店員有特別講解是每天現包的
整體吃起來也完全不會膩
搭配綿密的舒芙蕾
最近真的是什麼都要開心果口味
推薦給開心果控～
$280醬燒牛肉創意薄餅🐮
吃起來是日式那種調料醬
很好吃，牛肉的份量很多
上面有超多芝麻葉
搭配一起吃超級清爽🌱
$380辣奶油舒肥嫩雞🌶️
他的辣是有點青花椒的那種麻去調配的奶油醬
不太辣，喜歡青花椒口味的人必點
上面會有舒肥雞
裡面還會有玉米筍&節瓜等一些配料
$230花樣瑰蜜🥀（含酒精 玫瑰+荔枝+花茶
完整的一朵玫瑰花
是埔里小農栽種的，特地去查了官網
是可食用等級的！
這杯是義式咖啡
加上微量的葛瑪蘭威士忌
上層再打上玫瑰奶霜🌹
旁邊還有一杯洛神醬，可以沾著醬吃花瓣
$170 Come True水果茶 （冰）
🍊蘋果+奇異果+香橙去調的
裡面有蘋果&葡萄柚
喝起來真的非常清爽！
btw店員說如果做熱飲的話還可以回沖呦
｜成真咖啡 Come True CAFE 台北誠品松菸店｜
📍110台北市信義區菸廠路88號B1F
電話：02 6604 1680
營業時間：10:00-22:00
#成真咖啡誠品松菸店 #信義區美食 #大巨蛋美食 #信義區咖啡廳 #信義區早午餐 #舒芙蕾 #下午茶 #創意咖啡 #創意調酒 #台北餐酒館