說到火鍋大家第一個一定會想到麻辣鍋，但我個人更愛酸菜白肉鍋，尤其是用傳統燒炭，有著大煙囪的銅鍋，吃起來就是不一樣，今年過年和家人來吃慕名已久的四平小館，這裡除了酸白菜鍋外，還有許多功夫菜和餅類，跟我一起來嚐嚐吧！

門口的燈籠拍起來也太美，整個古色古香，很有過年的氣氛，下週就是元宵節了。

今天我們是第二梯次18︰40進場，用餐時間90分鐘，店家生意很好記得要先預約再前往。

筷子套印刷很美，正面是紅色版本背面是黑色，而且筷子做的比較長，讓大家可以方便吃火鍋，看起來非常用心呢！

入座後會提供免費熱茶，如果想喝其他飲料也可以單點，過年期間，菜要一次點齊不能加點，所以我們直接點四人套餐比較方便。

詳細菜單點我

通常我吃酸菜白肉鍋都很少沾醬，不過都來了當然要嘗一下北方火鍋最重要的3種醬料，芝麻醬、韭菜花和豆腐乳，四平小館的韭花醬是老闆自創特別加入水果發酵，因此呈現墨綠色，嚐起來很特別，單吃一開始不太習慣，但是搭配白肉真的特別好吃。

松柏長青

其實就是涼拌白菜心，有香菜、蔥絲、豆干絲、洋蔥絲、辣椒絲和白菜絲，清爽開胃酸味十足。

山東燒雞絲

其實跟剛剛的松柏長青很像，多了煙燻的雞肉沒有白菜，但份量不多，兩者算是開胃小菜。

大家最期待的酸菜白肉鍋上場囉！裝滿著五顏六色豐富食材的酸白菜鍋，凍豆腐、鮮蚵、丸類、蟹肉棒、豆皮等等，看得我口水都要流下來了～

燒的紅紅火火的木炭隨著時間會慢慢掉下來，最喜歡這種傳統有煙囪的「炭燒銅鍋」 ，吃起來特別有感覺，炭火升溫較慢，但保溫性夠，所以比起用瓦斯加熱，炭燒酸菜白肉鍋較入味，還多了一個炭香。

微酸順口的湯頭真的會一碗接一碗，怕酸的朋友也能接受的酸味。

炸川丸子（咖啡色）特別推薦給大家，胡椒味道很濃，吃起來Q彈帶點辣味很讚！

花枝條（白長條）原本以為是無聊的火鍋料沒想到意外好吃，真材實料很扎實鮮甜的口感。

蝦子肥美肉質扎實Q彈，裡頭還有些許寬冬粉，吸飽了湯汁真的特別美味，湯頭越煮越甘甜，服務人員也會主動來加湯，服務很好。

精選白肉兩盤（圖為一盤）

使用五花三層的有機豬肉，看起來肥但吃起來完全不會，帶皮的白肉吃起來QQ脆脆的完全不油膩，連不吃肥肉的母親也覺得好吃。

翠玉滿盆

綜合青菜盤，裡面有高麗菜、大陸妹、玉米筍、番茄和木耳，不得不說高麗菜放在酸白菜鍋裡吸飽湯汁實在太好吃了。

竹筒花枝

原本在火鍋裡面的花枝條就很好吃了，這種花枝漿當然也不錯，滿滿的餡料每一口都是真材實料，新鮮有彈性。

四平魚餃

很少吃火鍋料的我最不看好的就是魚餃，不過四平小館的魚餃魚味滿濃的，而且久煮不爛，還不錯吃呢！

蘿蔔酥餅4個

蘿蔔酥餅非常燙口要小心食用， 外酥內軟，餡料飽滿，喜歡中式餅的朋友一定會愛上。

裏頭的蘿蔔是有醃過的，胡椒味很濃，吃酸菜白肉鍋就是要搭配個餅這樣才對味。

鮮蝦粉絲煲

蒜味很濃帶小辣，粉絲煲適合配飯一起吃味道較重，店裡的蝦子真的都很新鮮好吃。

鮮果銀耳湯4碗

冰冰的不會太甜，剛吃完熱熱的火鍋，來一碗冰冰涼涼的銀耳湯，舒緩一下口腔中的味道。

火燒冰淇淋4個

外面是用吐司包裹著冰淇淋拿去炸，油味稍明顯，圓滾滾的好可愛，不知道裡面是什麼口味。

原來裡面包的冰淇淋口味也有些不同，很像在開盲盒很是有趣，花生（上）草莓（下）。

也有宅配外帶組合可以回家自己煮，平日還有商業午餐，一個人就可以開鍋享用，還有許多功夫菜沒吃到下次再來嚐嚐。

【 四平小館 】

官方網站

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地址︰ 台北市中山區四平街45號

電話︰（02）2561-1412

營業時間︰ 11:30–14:30、17:00–22:00

交通︰捷運G15/O08「松江南京站1號出口」步行5分鐘

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