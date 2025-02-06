最近入手了一把 OMBRA TiLite 超輕量自動傘，
選的顏色是很特別的 卡其綠。
不得不說，這把傘真的讓我對生活中的小細節有了更多的滿足感，
既實用又有質感，非常適合像我這樣喜歡精緻生活的輕熟女。🌂✨
而且這把雨傘真的非常的輕盈，超輕巧的自動傘，重量僅有190g，
使用起來相當的方便好用，不得不跟各位分享這把好傘，
這是今天的本尊的 OMBRA 包裝，外盒上有品牌的貼紙~
看起來就是很精緻的傘有沒有?
價格算是一把中價位的傘，價錢不是便宜的傘，
因為它的質感算是非常好的一把好傘，這價錢算是合理的，
重點真的是很輕，很少自動傘這麼輕巧的，真的現在的科技越來越發達，
對人類的生活也說是越來越方便了!
拿出來是用全部白的色紙盒裝著，正面還有品牌的 TiLite 超輕量自動傘 190G的印字 ，
正面的下方是OMBRA的LOGO印字，側邊有小圖片在上面，
還有附上一個銀色的掛鉤，掛鉤上也印有OMBRA的LOGO，品質非常好的掛鉤，
金屬質感一摸就知道質感非常好，不是便宜的掛鉤了，
這掛鉤等等我會介紹我如何使用它~
雨傘給拿出來，是卡其綠色的，非常好看有質感的顏色，
雨傘還有附上品牌的標籤，卡的後面還有QR CODE可以掃!!
這把傘的長度約26CM左右~
雨傘看起來相當的漂亮且精緻，沒有線頭等不好材質差的狀況，
整體就是很漂亮很精美的雨傘，傘把前有黑色的彈性吊掛繩設計，
打開傘的部分就是要按壓自動傘的按鈕，按鈕在握把上，傘把是黑色的，按鈕是橢圓形，
傘的外面有套子套著，是使用魔鬼氈的方式，這樣比較方便收納，
這點我覺得很聰明的做法，這樣放傘也比要容易放進去，
傘的做工很細緻，傘把部分也是很精細的做工，
另外盒子裡面還附上有保固卡，我有加LINE來延長保固增加180天的保固服務，
這個品牌的服務真的很好，傘還有保固的真的不多，
所以買傘可以買有保固的，在使用過程中，如果有問題，問品牌公司就可以，
有保固可以讓我使用這把傘更為安心，不用怕一個不小心用壞，
這品牌的服務我給個讚!!
而傘的重量相當的輕只有190G而已，比很多傳統的雨傘來的輕巧太多了，
拿傘太重，尤其是多數的折疊傘都蠻重的，
沒想到這隻那麼輕巧，拿在手裡也一點也不感覺重，體驗相當的好!!
它的優點有以下~
輕量設計，方便攜帶
OMBRA TiLite 主打輕量化，即使是結構穩固的自動傘，也能做到重量輕盈。日常攜帶幾乎不增加負擔，非常適合通勤族或經常出門的人士。
結構穩固，抗風性佳
品牌傘具採用高強度骨架設計，兼顧輕便與耐用性。無論是日常使用還是面對大風大雨，傘的抗風能力都經得起考驗，不容易變形或被吹翻。
晴雨兩用功能
OMBRA TiLite 傘具配備 能隔絕90%以上紫外線的防曬功能，可以有效阻擋紫外線，讓晴天外出不怕曬黑。同時，傘布具備超強的防水與速乾性能，雨天使用後簡單甩一甩就能乾燥，避免濕傘帶來的不便。
一鍵自動開合設計
品牌注重便利性，所有折疊傘都配備一鍵自動開合功能，單手即可操作，特別適合繁忙的都市人或需要攜帶多物品的情境，使用起來既簡單又優雅。
時尚簡約的外觀設計
OMBRA TiLite 的傘具設計風格簡約，配色多為低調且高質感的色系，如卡其綠、深藍、灰色等。它們非常百搭，適合各種場合，無論是通勤還是旅行，都能輕鬆融入穿搭。
超潑水傘布技術
傘布採用高效潑水技術，雨水幾乎無法附著在表面，輕輕甩一甩即可清除殘留水珠，提升用後收納的便利性。
注重實用性與耐用性
OMBRA TiLite 追求產品的長期使用效果，選用優質材料製作，確保每一把傘都經得起頻繁使用和各種天氣條件的考驗。
價格合理，性價比高
相較於其他高端傘品牌，OMBRA TiLite 在功能與設計優勢下仍保持相對親民的價格，提供消費者高性價比的選擇。
環保理念
OMBRA 品牌和其他品牌不同的是，真正在做社會有善循環公益，讓還能使用的舊傘，不論品牌都能協助回收整理，並捐給需要的社福單位使用。 如果是 OMBRA 品牌本身的舊傘，還提供不論損壞與都能協助回收處理。 同時OMBRA會員還享雨傘回收換購的折扣福利
這把傘的顏色有五種，我選卡其綠色，這顏色比較百搭~
男女都適合的這種顏色! 相當的中性!!
先說說這個顏色吧！卡其綠真的很特別，既不像一般黑色傘那麼普通，
也不會像亮色系那樣張揚。它低調中帶點復古的優雅，非常百搭，
不論是上班穿職場風格的套裝，還是周末出遊的休閒穿搭，都毫不違和。
這把傘非常輕鬆按一下就能打開了，真是一把漂亮的傘~
撐著它出門，不誇張地說，隨手一拍都像是一張時尚街拍！
而且這種綠色在陽光下顯得非常清新，雨天撐著也有一種治癒感。
傘本身的輕便程度也讓我驚艷。作為一款折疊傘，它的重量真的很輕，
放在包包裡完全沒有壓力。特別是我每天通勤需要帶不少東西，
這樣一把輕盈又實用的傘完全就是福音。
不僅重量輕，它還可以晴雨兩用，讓我再也不用為了預測天氣而煩惱。
晴天防曬，雨天遮雨，高防曬效果讓我在戶外也不用擔心被曬黑，
真正做到了全天候守護。
使用過程中，它的 速乾和超潑水功能 也讓人感到驚喜。
記得有一次下完大雨，我收起傘時輕輕甩了幾下，表面的水珠幾乎瞬間滑落，
我也做防水測試，用浴室的蓮蓬頭灑水在雨傘面上，
它像一顆顆小水滴滑開彈開，然後在甩一甩傘，傘面就會像沒有用到水過一樣，
讓人覺得相當的驚奇!! 超級神奇的~
果然是使用特殊的布料，不是一般普通的傘!
完全不會滲入傘布。即使急著收進包裡，也不用擔心弄濕其他東西，
真的是讓人倍感方便。加上它的一鍵自動開合設計，
即便手上提著包包或其他東西，也可以優雅地單手操作，
傘內的金屬材質也是非常的有質感，支架看起來都很輕盈細緻，彈簧甚麼都很細，
一看就知道是很有質感的雨傘!
而且這把傘不怕開花，它是輕量的航空級呂合金製成，是抗風的彈性傘骨，
FRP抗彎曲纖維，所以風太大也不用害怕把傘弄壞，真的好讓人驚豔~
剛剛的掛鉤我掛在包包上也蠻可以的! 掛在包包在把傘放進包裏，也不會佔太多空間和重量，
是一把相當完美的傘，我很喜歡，可以當雨傘以及陽傘，
然後風吹也不怕變形，拿起來輕巧方便，放包包隨時帶著沒問題，
尤其我覺得很適合台北冬天使用，真的是很酷的一把傘，
OMBRA TiLite 超輕量自動傘的材質整體都非常的完美，用過就愛上了，
難怪這把傘會這麼熱賣，有機會你也可以買一把試試，就知道我為什麼要推薦這把好傘~
且特別適合像我這樣愛好簡潔高效的女性。
以上簡單的分享，希望你會喜歡，感謝您的閱讀! 下次見~
OMBRA官網: https://ombra.com.tw/
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