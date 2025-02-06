OMBRA TiLite 超輕量自動傘， 最近入手了一把

選的顏色是很特別的 卡其綠。

不得不說，這把傘真的讓我對生活中的小細節有了更多的滿足感，

既實用又有質感，非常適合像我這樣喜歡精緻生活的輕熟女。🌂✨

而且這把雨傘真的非常的輕盈，超輕巧的自動傘，重量僅有190g，

使用起來相當的方便好用，不得不跟各位分享這把好傘，

看起來就是很精緻的傘有沒有?

價格算是一把中價位的傘，價錢不是便宜的傘，

因為它的質感算是非常好的一把好傘，這價錢算是合理的，

對人類的生活也說是越來越方便了!

拿出來是用全部白的色紙盒裝著，正面還有品牌的 TiLite 超輕量自動傘 190G的印字 ，

金屬質感一摸就知道質感非常好，不是便宜的掛鉤了，

這掛鉤等等我會介紹我如何使用它~

雨傘給拿出來，是卡其綠色的，非常好看有質感的顏色，

雨傘還有附上品牌的標籤，卡的後面還有QR CODE可以掃!!

這把傘的長度約26CM左右~

雨傘看起來相當的漂亮且精緻，沒有線頭等不好材質差的狀況，

整體就是很漂亮很精美的雨傘，傘把前有黑色的彈性吊掛繩設計，

打開傘的部分就是要按壓自動傘的按鈕，按鈕在握把上，傘把是黑色的，按鈕是橢圓形，

傘的外面有套子套著，是使用魔鬼氈的方式，這樣比較方便收納，

這點我覺得很聰明的做法，這樣放傘也比要容易放進去，

傘的做工很細緻，傘把部分也是很精細的做工，

另外盒子裡面還附上有保固卡，我有加LINE來延長保固增加180天的保固服務，

這個品牌的服務真的很好，傘還有保固的真的不多，

所以買傘可以買有保固的，在使用過程中，如果有問題，問品牌公司就可以，

有保固可以讓我使用這把傘更為安心，不用怕一個不小心用壞，

這品牌的服務我給個讚!!

而傘的重量相當的輕只有190G而已，比很多傳統的雨傘來的輕巧太多了，

拿傘太重，尤其是多數的折疊傘都蠻重的，

沒想到這隻那麼輕巧，拿在手裡也一點也不感覺重，體驗相當的好!!

男女都適合的這種顏色! 相當的中性!!

先說說這個顏色吧！卡其綠真的很特別，既不像一般黑色傘那麼普通，

也不會像亮色系那樣張揚。它低調中帶點復古的優雅，非常百搭，

不論是上班穿職場風格的套裝，還是周末出遊的休閒穿搭，都毫不違和。

這把傘非常輕鬆按一下就能打開了，真是一把漂亮的傘~

撐著它出門，不誇張地說，隨手一拍都像是一張時尚街拍！

而且這種綠色在陽光下顯得非常清新，雨天撐著也有一種治癒感。 傘本身的輕便程度也讓我驚艷。作為一款折疊傘，它的重量真的很輕，

放在包包裡完全沒有壓力。特別是我每天通勤需要帶不少東西，

這樣一把輕盈又實用的傘完全就是福音。

不僅重量輕，它還可以晴雨兩用，讓我再也不用為了預測天氣而煩惱。

晴天防曬，雨天遮雨，高防曬效果讓我在戶外也不用擔心被曬黑，

真正做到了全天候守護。 使用過程中，它的 速乾和超潑水功能 也讓人感到驚喜。

記得有一次下完大雨，我收起傘時輕輕甩了幾下，表面的水珠幾乎瞬間滑落，

我也做防水測試，用浴室的蓮蓬頭灑水在雨傘面上，

它像一顆顆小水滴滑開彈開，然後在甩一甩傘，傘面就會像沒有用到水過一樣，

讓人覺得相當的驚奇!! 超級神奇的~

果然是使用特殊的布料，不是一般普通的傘!

完全不會滲入傘布。即使急著收進包裡，也不用擔心弄濕其他東西，

真的是讓人倍感方便。加上它的一鍵自動開合設計，

即便手上提著包包或其他東西，也可以優雅地單手操作，

傘內的金屬材質也是非常的有質感，支架看起來都很輕盈細緻，彈簧甚麼都很細，

一看就知道是很有質感的雨傘!

而且這把傘不怕開花，它是輕量的航空級呂合金製成，是抗風的彈性傘骨，

FRP抗彎曲纖維，所以風太大也不用害怕把傘弄壞，真的好讓人驚豔~

剛剛的掛鉤我掛在包包上也蠻可以的! 掛在包包在把傘放進包裏，也不會佔太多空間和重量，

是一把相當完美的傘，我很喜歡，可以當雨傘以及陽傘，

然後風吹也不怕變形，拿起來輕巧方便，放包包隨時帶著沒問題，

尤其我覺得很適合台北冬天使用，真的是很酷的一把傘，

難怪這把傘會這麼熱賣，有機會你也可以買一把試試，就知道我為什麼要推薦這把好傘~

且特別適合像我這樣愛好簡潔高效的女性。

以上簡單的分享，希望你會喜歡，感謝您的閱讀! 下次見~