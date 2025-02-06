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> 旅遊 > 彰化員林免費四合一親子公園！三和公園全齡無障礙設施，放電散步超適合。

彰化員林免費四合一親子公園！三和公園全齡無障礙設施，放電散步超適合。

2025燈會攻略 彰化 員林 三和公園 more
2025-02-06 18:12:55 文字：Kiwi
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員林景點三和公園｜免費景點推薦共融公園好玩！三層樓高溜滑梯敢挑戰嗎？玩沙池、翹翹板、五感體驗、無障礙空間大人小孩都愛！

彰化員林免費四合一親子公園！三和公園全齡無障礙設施，放電散步超適合。

員林親子遊玩首選！三和公園位於崇實高工附近，是員林市免費景點之一，擁有停車場、公園、里民活動中心及日照中心，打造全市首座四合一公園。這裡從小朋友到長輩都能玩得盡興！無障礙設施完善，步道平緩好推，還有方便的洗手間和洗腳池，停車也超方便。親子設施超豐富，有鳥巢鞦韆、三層高塔斜坡爬網、沙坑、星座水管隧道、磨石子溜滑梯等，還貼心提供飲水機，真的超讚！不管是帶孩子放電，還是陪長輩散步，三和公園都是絕佳選擇！

彰化員林免費四合一親子公園！三和公園全齡無障礙設施，放電散步超適合。

想放鬆心情、帶孩子放風？三和公園絕對是下午好去處！近年來員林的公園越來越完善，像是三和公園、兔鹿馬公園和百果山遊樂園，設備都超齊全，親子同樂完全不是問題！

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韆區超熱門，小朋友一看到就搶著玩，幾乎被佔滿。

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連翹翹板也不例外～

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天氣好的時候來這裡散步，真的是很不錯～

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雖然公園不大，但設備應有盡有，無論是健身還是親子玩樂，都超推薦來員林三和公園。

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超大的沙池讓小朋友盡情玩沙，旁邊還有洗腳池，回家前清潔超方便，不怕帶一堆沙回家！

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三層樓高的闖關高塔溜滑梯超酷，超多小朋友來挑戰～

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星座隧道裡的圖案會閃閃發光，超可愛！孩子們在裡面跑來跑去的！

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這裡的磨石子溜滑梯坡度適中，滑起來超順，真的超好玩，我很喜歡！

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來員林親子遊玩，三和公園絕對不能錯過！鄰近崇實高工，這個免費景點結合停車場、公園、里民活動中心和日照中心，打造全市首座四合一公園。從小孩到長輩都能玩得盡興，無障礙設施、平緩步道、方便的洗手間和洗腳池，還有停車超方便！親子設施豐富，像是鳥巢鞦韆、三層闖關高塔斜坡爬網、沙坑、星座水管隧道、磨石子溜滑梯，還提供飲水機，超貼心！不管是帶孩子放電，還是陪伴長輩散步，這裡都是完美選擇！

員林三合公園

  • 地址：彰化縣員林市林森路18號370巷
 
 
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