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宜蘭羅東美食推薦！「蘭煮漢」平價手作義大利麵與燉飯必吃清單。

2025燈會攻略 宜蘭 蘭煮漢 義大利麵 more
2025-02-06 16:25:09 文字：紫色微笑
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紫色微笑

紫色微笑

「蘭煮漢」這個店名超有梗，諧音玩得很有趣！這家位於宜蘭羅東的餐廳主打義大利麵和燉飯，都是手作料理，口味真的沒話說。不管是義大利麵還是燉飯，每一道都很入味，重點是價格親民，絕對是羅東平價美食的好選擇。Google評論有222則，還拿下4.7分的高分，真的很值得推薦！

宜蘭羅東美食推薦！「蘭煮漢」平價手作義大利麵與燉飯必吃清單。

店家資訊

  • 店名：蘭煮漢
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮四育路17號（地圖
  • 營業時間：11:00-14:00 / 17:00-20:00（週四公休）
  • 電話：03-951-6542
  • 備註：只收現金

交通資訊

  • 自行開車：Google導航輸入「蘭煮漢」即可到達
  • 停車場：開車來的話，可以把車停在附近的北成國小付費停車場，步行2-3分鐘就到囉！

宜蘭羅東美食推薦！「蘭煮漢」平價手作義大利麵與燉飯必吃清單。

「蘭煮漢」的位置在羅東鎮北成國小附近，藏在一排透天厝裡，位置不算顯眼，而且路邊停車不太方便，建議直接停北成國小的收費停車場，走路過來超方便。

宜蘭羅東美食推薦！「蘭煮漢」平價手作義大利麵與燉飯必吃清單。

店內裝潢走簡約路線，帶點復古文青風。

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空間不大但很乾淨，大概可以容納20多人用餐。

可能是風鈴和文字的圖像

店家的這個標語滿好的！是不是要來虐虐看，可能餐點中就有初戀的感覺XD

宜蘭羅東美食推薦！「蘭煮漢」平價手作義大利麵與燉飯必吃清單。

自助區還有紅茶可以自取。

蘭煮漢菜單價位

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這裡的餐點主要用三種醬料（台式手作青醬、經典蕃茄紅醬、蘭煮漢咖哩）搭配義大利麵或燉飯，還有各種肉類和海鮮可以選擇，每道餐都附有烤時蔬，價格也很親民。

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辣炒塔香蛤蠣手工麵

每次遇到有手工麵的義大利麵店，絕對要點來試試！蘭煮漢的手工麵Q彈有嚼勁，微辣的塔香風味非常不錯，蛤蠣也挑得很新鮮，肉質鮮美又多汁。

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香煎豬排台式手作青醬

青醬燉飯的水準也不錯，雖然味道不算特別突出，但很穩定，燉飯的口感軟硬適中。

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香煎豬排蘭煮漢咖哩

咖哩控一定要試試！雖然咖哩店到處都有，但好吃的真的不多，蘭煮漢的咖哩香濃又不膩，我們家哥哥吃到連盤子都快舔乾淨了。

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脆皮雞腿排經典蕃茄紅醬義大利麵

這道脆皮雞腿排真的讓人驚豔，雞肉軟嫩多汁，完全不乾柴，搭配酸甜的紅醬義大利麵，超級對味。

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麵條軟硬適中，火候掌握得剛剛好。

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蘭煮漢附近景點美食

羅東鎮雖小，但是美食、景點很多，也很集中，推薦給你～

  1. 村却國際溫泉酒店
  2. 雀客童媽吉親子旅館
  3. 嗨夫精品旅館
  4. 山島行旅
  5. 河沿悅舍精品民宿

更多你需要的懶人包…

1.羅東林場

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附有停車場，還有許多場館免費玩，林場kids扣屋(免費遊戲室)、木育森林、竹林車站、森林鐵路、貯木池、百年舊書攤、森林物語館、自然教育中心等，有時還有羅東假日市集很有趣。附近美食林場肉羹廣興做粿林場店北門綠豆沙牛乳大王羅東店

2.羅東美食

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羅東美食12間老饕必吃清單！羅東美食100間不只有羅東夜市，包括羅東咖啡廳、銅板小吃、羅東餐廳

3.羅東景點一日遊

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有免費親子景點~泡泡森林兒童遊戲場，還有親子餐廳、好玩的觀光工廠、特色飯店民宿，搭配羅東美食，羅東一日遊、羅東二日遊行程也一起分享！

4.宜蘭親子餐廳

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薦15間適合親子的美食餐廳，有戶外砂池、球池溜滑梯、免費遊樂設施、窯烤披薩、可愛動物區，還有美味餐點～連大人都想去!這裡有宜蘭親子景點宜蘭室內景點宜蘭玩水景點宜蘭落羽松秘爸媽們先收集吧～把這篇私藏起來！

5.更多宜蘭景點、美食推薦給你…



 

以上宜蘭的蘭煮漢文章推薦給你知道。

評等結果
 

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蘭煮漢

phone03-9516542
place宜蘭縣羅東鎮四育路17號
4.30 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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