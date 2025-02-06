「蘭煮漢」這個店名超有梗，諧音玩得很有趣！這家位於宜蘭羅東的餐廳主打義大利麵和燉飯，都是手作料理，口味真的沒話說。不管是義大利麵還是燉飯，每一道都很入味，重點是價格親民，絕對是羅東平價美食的好選擇。Google評論有222則，還拿下4.7分的高分，真的很值得推薦！

店家資訊

交通資訊

自行開車：Google導航輸入「蘭煮漢」即可到達

停車場：開車來的話，可以把車停在附近的北成國小付費停車場，步行2-3分鐘就到囉！

「蘭煮漢」的位置在羅東鎮北成國小附近，藏在一排透天厝裡，位置不算顯眼，而且路邊停車不太方便，建議直接停北成國小的收費停車場，走路過來超方便。

店內裝潢走簡約路線，帶點復古文青風。

空間不大但很乾淨，大概可以容納20多人用餐。

店家的這個標語滿好的！是不是要來虐虐看，可能餐點中就有初戀的感覺XD

自助區還有紅茶可以自取。

蘭煮漢菜單價位

這裡的餐點主要用三種醬料（台式手作青醬、經典蕃茄紅醬、蘭煮漢咖哩）搭配義大利麵或燉飯，還有各種肉類和海鮮可以選擇，每道餐都附有烤時蔬，價格也很親民。

辣炒塔香蛤蠣手工麵

每次遇到有手工麵的義大利麵店，絕對要點來試試！蘭煮漢的手工麵Q彈有嚼勁，微辣的塔香風味非常不錯，蛤蠣也挑得很新鮮，肉質鮮美又多汁。

香煎豬排台式手作青醬

青醬燉飯的水準也不錯，雖然味道不算特別突出，但很穩定，燉飯的口感軟硬適中。

香煎豬排蘭煮漢咖哩

咖哩控一定要試試！雖然咖哩店到處都有，但好吃的真的不多，蘭煮漢的咖哩香濃又不膩，我們家哥哥吃到連盤子都快舔乾淨了。

脆皮雞腿排經典蕃茄紅醬義大利麵

這道脆皮雞腿排真的讓人驚豔，雞肉軟嫩多汁，完全不乾柴，搭配酸甜的紅醬義大利麵，超級對味。

麵條軟硬適中，火候掌握得剛剛好。

蘭煮漢附近景點美食

羅東鎮雖小，但是美食、景點很多，也很集中，推薦給你～

更多你需要的懶人包…

1.羅東林場

附有停車場，還有許多場館免費玩，林場kids扣屋(免費遊戲室)、木育森林、竹林車站、森林鐵路、貯木池、百年舊書攤、森林物語館、自然教育中心等，有時還有羅東假日市集很有趣。附近美食林場肉羹、廣興做粿林場店、北門綠豆沙牛乳大王羅東店等

2.羅東美食

羅東美食12間老饕必吃清單！羅東美食100間不只有羅東夜市，包括羅東咖啡廳、銅板小吃、羅東餐廳

3.羅東景點一日遊

有免費親子景點~泡泡森林兒童遊戲場，還有親子餐廳、好玩的觀光工廠、特色飯店民宿，搭配羅東美食，羅東一日遊、羅東二日遊行程也一起分享！

4.宜蘭親子餐廳

薦15間適合親子的美食餐廳，有戶外砂池、球池溜滑梯、免費遊樂設施、窯烤披薩、可愛動物區，還有美味餐點～連大人都想去!這裡有宜蘭親子景點、宜蘭室內景點、宜蘭玩水景點、宜蘭落羽松秘，爸媽們先收集吧～把這篇私藏起來！

5.更多宜蘭景點、美食推薦給你…

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宜蘭免門票景點 / 宜蘭免費觀光工廠 6.你可能用得到的宜蘭景點優惠券





以上宜蘭的「蘭煮漢」文章推薦給你知道。

評等結果

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