忙碌又令人煩躁的工作結束後，該吃點美食、喝點小酒來慰勞辛苦一天的自己，其中選項多樣、份量適中、酒水充足的串燒居酒屋，常常是我們三五好友下班聚餐的首選。

這間位於捷運行天宮站附近的「燒鳥串道吉林店」，是最近與朋友們發掘的愛店，除了交通便利，豐富多元銅板價格的串燒和創意料理，更是讓我們愛不釋手。

走進店裡，日料店家特有的，溫暖且充滿日本味的裝潢映入眼簾。這裡的座位至少有五十個座位。雖然座位不少，但來客也是絡繹不絕，所以建議事先訂位，避免向隅呀！

有別於一般的居酒屋，這裡的食材直接放在透明冷藏櫃中，食材的新鮮度一眼就能看到，品項豐富多元，顧客任挑任選、即選即烤。

這裡提供種類繁多的酒品，如梅酒、清酒、燒酒、啤酒……等。不喝酒的也有冷泡茶、奶茶、冬瓜茶……等可供選擇，這裡無疑是上班族放鬆的理想場所，也是觀光客必訪的熱門地點。

警語：飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。未成年請勿飲酒。

這次我與好友點了不少到料理來祭我們的五臟廟。首先上桌的是我們都很喜歡的「椒鹽雞軟骨」，鹹香的椒鹽味搭配雞軟骨的鮮美，且雞軟骨咀嚼時會有獨特的脆感，外層的椒鹽微微的香辣味提升整體風味。

外面吃不太到的「烤蒜頭」也值得一嚐，，烤過的蒜頭蒜香濃郁且略帶點焦香與鮮甜味，口感鬆軟綿密，是喝酒、解膩的良配！

「起司牛奶馬鈴薯」滑順的起司和綿密的炸馬鈴薯搭配，豐富的乳香和微微的鹹味，整體感受濃郁又綿密，深深擄獲我們的味蕾！

少見的「起司洋蔥棒棒糖」味道也相當不錯，濃郁的起司味與洋蔥熟成的甘甜味道交織，爽脆多汁的洋蔥與滑順的起司搭配，口感與味道的層次都相當豐富。

一吃驚為天人的「培根麻糬卷」，烤得酥脆的培根與軟糯且有彈性的麻糬一拍即合，培根的鹹香和麻糬的甜糯相互融合，鹹香中帶點糯米的柔軟，兩者交織出的對比味道讓人印象深刻。

「牛肉剝皮辣椒卷」牛肉的鮮美與剝皮辣椒的微辣交織，風味濃烈，且牛肉的嚼勁十足，辣椒微微帶有焦香，兩者結合後的口感更豐富多元。

喜愛孜然味的我看到「新疆羊肋條」肯定要點來嚐嚐囉！有著獨特風味的羊肉肉質緊實，加上新疆特有的香料，兩股獨特的香氣相互結合，產生濃烈的香氣與誘人的鹹香味，讓我三兩下就吃完了！

「照燒雞腿肉」外面裹著醇厚的照燒醬，甜中帶鹹的味道與滑嫩的雞腿肉相輔相成，照燒醬的甜鹹與肉質的鮮美融合得恰到好處。

「培根蝦蝦」培根的鹹香搭配蝦的鮮甜，彈嫩的蝦肉，脆口的培根，整體口感豐富，鹹香與海鮮的清新形成對比。兩者的味道互相提升，並略帶煙燻風味。且還不用剝殼，更是讓人讚絕口！

「娃娃菜豬五花卷」娃娃菜的清甜與豬五花的豐富油脂相互融合，豬五花的油脂滑嫩，娃娃菜清脆且相當多汁，兩者搭配一起在口中迸發鮮甜鹹香且毫無負擔的美味。

「糯米椒起司卷」以豬培根包裹起司及糯米椒，辣椒的微辣搭配起司的濃郁奶香，辛辣與乳香相輔相成，有多層次的風味。

串燒店常見的創意串燒「培根蕃茄捲」也是必點的一道，鹹香的培根和酸甜的蕃茄堪稱絕配，脆口的培根，柔軟多汁的蕃茄，兩者的對比讓整體口感更具層次。串燒的必備的「百頁豆腐」、「超值甜不辣」和「四季豆」搭配上獨家的醬汁，讓富有彈性的百頁豆腐及甜不辣們，及清脆鮮甜的四季豆，增添更美好的風味。

富含鮮味的「清酒蛤蜊燒」也是居酒屋的必備品，清酒的香氣與蛤蜊的鮮味交織，蛤蜊肉質鮮嫩，清酒的風味滲透其中，帶來一種清爽卻濃烈的味覺體驗。

食量大的朋友也不用怕，這裡有提供茶泡飯和柴魚醬拌飯吃到飽，完全不用擔心吃的不夠盡興喔！

這些串燒的味道與口感感覺都非常多元好吃，能夠滿足各種口味的需求！喜歡吃串燒的你絕對不能錯過！

【各項評比】

▲整體★★★★☆

▲價位★★★★☆

▲外觀★★★★☆

▲食材★★★★★

▲服務★★★★☆

【門市資訊】

▲店名：燒鳥串道-吉林店

▲地址：台北市中山區吉林路167號(捷運行天宮站4號出口步行5分鐘)

▲電話：(02)2542-8651

▲線上訂位系統：inline

▲粉絲專頁：https://www.facebook.com/ab730114/

▲Instagram專頁：@shao_jilin

▲營業時間：

週日至週四 17:30-23:30最後點餐時間（最後用餐00:30）

週五至週六 17:30-00:00（最後用餐00:30）