台灣人喜歡看電影可以體現在颱風來之前除了KTV就是電影院都排滿人，我本身也很喜歡看電影，所以首重觀影體驗！

台北in89豪華影城

地址：台北市萬華區武昌街二段89號

電話：02-2331-5077

时間：週一至過日 10:00-22:00

全台有多家的in89豪華影城，位於西門的in89豪華影城更已成立一甲子，9個影廳可提供近2000個座位，超大的空間更是舉辦過多場電影首映。

in89豪華影城提供多種餐點，更是少數有販賣成人汽泡歡樂水-啤酒的電影院（未成年勿飲酒，開車不喝酒），還有多種套餐組合，任君挑選。

這次跟大家分享不同於其他影城的親子電影，在西門in89豪華影城親子小燈場，這是超適合親子同樂的電影廳，電影都是國語發音的卡通動畫，而且票價含餐點喔！

而且購買親子小燈場還會贈送boomboom集點護照，二年的使用期限，讓小朋友用色筆發揮相像力，彩繪夢想！

另一面的集點卡，每滿五點即可獲得小禮物，集滿三十點，可以把賓士小ㄅㄨㄅㄨ帶回家喔！

接著，帶著我的餐點，三種口味的爆米花及雙炸物和飲品，展開愉快的觀影體驗啦！

一進入親子小燈廳，就是一大片綠草皮可以玩跳房子及溜滑梯，讓小朋友可以自由的活動及玩樂，所以如果怕太歡樂的人就選擇其他影廳，那喜歡小朋友的人就會非常適合啦！

親子小燈廳的前排是粉紅兔兒童椅，適合小朋友和家長一起坐，後面則是貼心的提供單位座位及二人情侶位。

另外，電影放映時，二側都開小燈，降低音量，就是為了讓小朋友更自在的活動和觀看電影，也是親子小燈場的特色喔！

而西門in89位於二樓的洗手間，除了有親子廁所，更讓人稱讚的是每間都有提供酒精及一次性坐墊紙，大鏡子及洗手台，私密性真是太好了！

看完電影到一樓還有超多扭蛋機可以玩，轉轉扭蛋說不定還能轉到動畫裡的公仔喔！真的是超愉快的電影體驗！

台北西門in89豪華影城

地址：台北市萬華區武昌街二段89號

電話：02-2331-5077

时間：週一至過日 10:00-22:00

FB：https://www.facebook.com/in89in89

IG：https://www.instagram.com/in89_cinemax/

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