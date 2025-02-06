每年都會計劃帶孩子出國旅遊，今年也不例外，當規劃一趟日本之旅，無論是欣賞東京壯觀的鐵塔、品味豐洲美味的鮭魚子，還是瘋狂血拼於麻布台的潮流街頭，保持隨時連線是不可或缺的。然而，旅途中最令人頭痛的，就是沒有穩定的網路連線。這次，上網做足了功課，撇除傳統笨重的Wifi分享機，這次選擇了即插即用的網卡，朋友推薦☛WifiMi日本網卡無限流量吃到飽就成為我的出國網卡選項，實體網卡在出國前一週完成寄送！

趁著搭飛機快降落的最後一小時，來研究安裝一下WifiMi日本網卡❤❤

▶首先將手機關機，利用網卡包內附贈的小工具，塞入卡槽旁的小洞，輕塞一下卡槽就會自動退出

將原本的網卡(如中華電信或台哥大)收好在袋子內，將WifiMi日本網卡替換置入

推入原本的卡槽內，下飛機後再開機即可使用

中央區(東京都)銀座測速照，處於東京中心地，經濟、商業等中心群聚之地，上網尖峰時段及地區，速度仍達67.6Mbps

✈WifiMi日本網卡特色

eSIM出貨最快只要60秒 從網站下單到完成付款，全程最快僅需 60 秒即可收到 QR code！真正做到免等待、即買即用，讓你的網路體驗更加快捷便利。 簡單好用，免設定

WifiMi網卡完全不需要任何設定，插入手機後，重新開機啟用，即可自動連線，省去繁瑣的操作，省時又省力，手殘者也能立即上手。 速度穩定，暢遊無阻

採用日本當地(如:Softbank)的高速網路服務，無論在東京石打丸山滑雪，還是東京港灣邊享受陽光，網路都能穩定且快速。高畫質觀看影片都不會卡頓！ 流量天數國家客製化

WifiMi提供常見的天數與國家上網方案，支援全球188+國家。

FB打卡順暢無阻

✎體驗分享

年初東京之旅，畫下完美句點，感謝WifiMi日本網卡一路陪伴，讓我在石打丸山雪場附近輕鬆導航到隱藏的餐廳，還即時發FB分享了美麗的景色。即使在人潮洶湧的銀座街頭，網路也依然穩定，親朋好友們都誇我的旅遊即時分享超專業！就算是看短影片，也很順暢，很值得分享給各位旅人~

如何購買WifiMi日本網卡？

購買過程超簡單，上官網選擇適合的方案，網卡或eSIM會快速寄到家中。到日本後直接插入手機即可使用，完全不需要費心尋找Wi-Fi或租借攜帶式機器。

WifiMi創始於2023年，算是業界嶄露頭角的新品牌，和世界各大電信業者都有密切合作，已列入旅行的優質夥伴口袋名單，下一趟旅程也非他莫屬，協助我隨時隨地，盡情分享所看到的世界。

❆小結❆

如果你計劃去日本旅行，WifiMi日本網卡是網路好夥伴！不僅操作簡單、價格實惠，更能提供穩定且快速的連線，讓精心規劃期待的旅程更加增色不少，留下難忘的回憶，立馬開始一場無縫連接的日本之旅吧！

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