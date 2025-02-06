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「我還是希望告訴你，海洋是美麗的，但她卻美麗得很寂寞很空虛，海真的愈來愈差，特別是在台灣，過度的漁撈，造成小魚來不及長大，久而久之，漁獲量自然日益減少，台灣需要的是海洋文化，而不是海鮮文化。」 --- 金鐘導演李景白，以鏡頭書寫海洋的守護者



李景白導演是台灣最具影響力的紀錄片導演之一，也是專業的水下攝影師。他以 30 年以上的潛水經驗，結合影像美學與環境意識，創作出深具國際影響力的紀錄片。其作品多次入圍金鐘獎並三度奪獎。



熱愛海洋、重視生態親子教育、樂於分享沈船知識、致力推廣環境保護的朋友，千萬別錯過這部即將上映，台灣首部以水下沈船生態為題材，耗時 4 年拍攝的2025年紀錄片電影《沈睡的水下巨人》(Shipwrecks Taiwan)，經過集資計畫即將與所有關心台灣海洋生態的朋友一起來探討，台灣海洋目前面對的困境與急迫需要解決的問題

本片由金鐘導演李景白與拍攝團隊潛入深達 50 公尺的海底，克服超過 600 次的下潛挑戰，用 8K 高畫質鏡頭，捕捉海底的壯麗畫面與生態奇觀，揭開了多年來人類活動，對海洋環境的污染與破壞，導演不僅透過影片展現了台灣海底沈船故事與台灣海洋之美，更希望藉由影片，喚醒生活在台灣的人們，對台灣海洋生態保育的關注， 並採取具體的行動力。



台灣四面環海，但海底世界的奧秘卻少有人探索。許多沈船被時間遺忘，卻成為海洋生物的庇護所，孕育出壯麗的生態，每一艘沈船，都承載著台灣周遭海域的生態訴說。



從釋出了5分鐘的紀錄片預告，人們發現原來在台灣海底的沈船之下，藏著另一片生態天堂，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=VMXTdLmgLCk

2024年李景白導演與公視合作，在公視播出全八集，由王陽明主持，「沈睡的水下巨人」是台灣第一次以沈船生態為主題的節目，主持人王陽明帶領觀眾探索全台灣超過15艘沈船，這些沈船沈沒原因有意外，也有為復育而故意沈放，而這些水下巨人訴說著各種屬於台灣的故事.......



⚓️《沈睡的水下巨人》

⚓️🎬製作人/導演/水下攝影：李景白

🎬主持人：王陽明 SUNNY

🎬配樂作曲/錄製：李哲藝

公視並於2024年開放全8 集免費線上看＞＞https://ptsplus2023.pse.is/6bcv8t ，只要加入公視會員就能免費觀看，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=QF3NVkSfrG0

而2025年紀錄片電影《沈睡的水下巨人》(Shipwrecks Taiwan)集合了更多之前不曾播出的珍貴影像，將首次帶領觀眾潛入深海，記錄台灣 8 艘沈船背後的歷史與生態，展現這片藍色國土的獨特樣貌，不僅僅只是記錄海洋沈船下的絕美影像，更是一份值得傳遞給下一代的寶貴教材，希望透過大家的影響力，能讓這部紀錄片產生更深遠的共鳴，讓更多人為海洋保育盡一份心力。

(註)

一、本文中介紹的電影海報與劇照，係引用自導演李景白個人 ，圖片僅作為推薦好電影之目的，無任何商業利益之考量，版權歸屬李景白導演所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用。



二、本文介紹的電影《沉睡的水中巨人》預告相關影片 ，同樣係引用自導演李景白個人影音頻道 ，版權歸屬李景白導演所有。



三、本文推薦紀錄片前導文字，版權歸屬SJKen個人所有，未經本人書面同意，請勿任意引用、分享、轉載與下載，盜文必究。