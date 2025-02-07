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> 美食 > 【蘆洲牛排】濠誠牛排220元起 享濃湯、飲料、莫凡彼咖啡、冰淇淋無限供應｜加麵不加價｜免低消｜免服務費｜外帶88折還送可樂

【蘆洲牛排】濠誠牛排220元起 享濃湯、飲料、莫凡彼咖啡、冰淇淋無限供應｜加麵不加價｜免低消｜免服務費｜外帶88折還送可樂

2025燈會攻略 濠誠牛排 蘆洲牛排 牛排 more
2025-02-07 12:49:00 文字：范范
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范范

范范
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最近又帶孩子到濠誠牛排用餐

只要220元起，享濃湯、飲料、莫凡彼咖啡、冰淇淋無限供應

加麵不加價，還免低消、免服務費

CP值超高的，

濠誠牛排多年來品質如一，

店內也維護的相當整潔，

原肉塊厚實的牛排，

多汁又美味，難怪深耕在地多年，深受不少老饕們的喜愛

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濠誠牛排鄰近蘆洲捷運站步行約7分鐘的路程，

距離仁愛立體停車場步行約3分鐘的路程，

不管是開車來或是搭車來的朋友都很便利，

外帶打88折還送可樂，老闆真的很佛

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雖然店內沒有華麗的裝潢，

但乾淨整潔，

坐位與坐位間也保有適當的距離，

牆上還掛了許多老闆的攝影作品，用餐還能欣賞美照，真的很不錯

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濠誠牛排在各大百貨公司都有分店，

開業至今已27個年頭， 

堅持品質、用心看的見

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自助區有冰淇淋、濃湯、莫凡彼咖啡、飲料無限供應

咖啡機的咖啡選用莫凡彼咖啡，堅持品質，讓我在平價牛排也能喝到好咖啡

真的很超值

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冰淇淋很好挖，很濃郁還有4種口味可以選

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牛排都是使用100%原肉塊製作，

只要220元起就能嚐到高CP值的牛排

還可加購餐包、飲料、蒜酥，

滿足每個人不同的喜好

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濠誠牛排拍照打卡、按讚分享，還送可樂

如果有來的朋友可別錯過

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推薦大家來濠誠一定要加他們的官方LINE，

除了餐點可現折10元下次用餐還打95折~

店家還會不定時在官網LINE推出團購優惠組合，

如果有來的朋友一定要加一下

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高山冷泡茶

有紅茶、烏龍茶可以選，

入口冰涼又爽口，

搭配餐點清爽又解膩

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餐包

麵包體蓬鬆又好咬，裡面還包著鹹香的奶油，，

單吃、沾著濃湯都好吃，

有不少老客戶都直接買整包回去當早餐或點心吃

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濃湯

濃郁真材實料，餐前來一碗暖胃超滿足

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中卷+雞排

濠誠的雙拼真的很超值，

中卷好大一隻都滿到盤子外了，

雞腿排也相當的大塊，

食量大的朋友選雙拼就對了

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雞排表皮煎得焦香，

雞皮焦香不膩口，

腿肉厚實又鮮嫩，

沾點醬汁提味又增香，

是大人小孩都適合的美味

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中卷肥美

入口脆彈鮮甜，

光看這SIZE就超滿足

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鐵板麵附的是烏龍麵條，

嚐起來非常Q彈不軟爛，

黑胡椒醬嚐起來香辣過癮，

融入了蘑菇醬減低了黑胡椒的辣度感，

最愛雙醬的口感了

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比臉大牛排

真的超級大一塊的，

快跟盤子一樣大了，

牛排煎得外煎內嫩，

非常juicy，

肉質細膩又好咀嚼，

讓人大口吃肉好滿足，

簡單用海鹽和胡椒調味就很好吃了

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菲力牛排

是牛肉中最軟嫩的部位，

厚實的牛排煎得鮮嫩多汁，

不需過多的咀嚼即在口中化開，

表皮焦香肉汁鮮甜，

細膩無筋，

讓人口中充滿了牛肉的鮮甜感，

嚐到自然鮮美的肉味

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濠誠牛排嚴選食材，每份排餐皆是使用原塊牛排製作，

嚐起來鮮甜多汁，

還有自助吧免費供應，加麵不加價，

CP值超高的，

是讓人一訪還想再訪的牛排店

店家資訊:
濠誠牛排
地址:新北市蘆洲區民族路506號
(蘆洲捷運站1號出口)
電話:（02）2281-0677

濠誠牛排粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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范范LINE@:@098hmurg

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place新北市蘆洲區民族路506號
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美味度
4.45
服務品質
4.70
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.65
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