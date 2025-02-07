最近又帶孩子到濠誠牛排用餐

只要220元起，享濃湯、飲料、莫凡彼咖啡、冰淇淋無限供應，

加麵不加價，還免低消、免服務費，

CP值超高的，

濠誠牛排多年來品質如一，

店內也維護的相當整潔，

原肉塊厚實的牛排，

多汁又美味，難怪深耕在地多年，深受不少老饕們的喜愛

濠誠牛排鄰近蘆洲捷運站步行約7分鐘的路程，

距離仁愛立體停車場步行約3分鐘的路程，

不管是開車來或是搭車來的朋友都很便利，

外帶打88折還送可樂，老闆真的很佛

雖然店內沒有華麗的裝潢，

但乾淨整潔，

坐位與坐位間也保有適當的距離，

牆上還掛了許多老闆的攝影作品，用餐還能欣賞美照，真的很不錯

濠誠牛排在各大百貨公司都有分店，

開業至今已27個年頭，

堅持品質、用心看的見

自助區有冰淇淋、濃湯、莫凡彼咖啡、飲料無限供應，

咖啡機的咖啡選用莫凡彼咖啡，堅持品質，讓我在平價牛排也能喝到好咖啡

真的很超值

冰淇淋很好挖，很濃郁還有4種口味可以選

牛排都是使用100%原肉塊製作，

只要220元起就能嚐到高CP值的牛排

還可加購餐包、飲料、蒜酥，

滿足每個人不同的喜好

來濠誠牛排拍照打卡、按讚分享，還送可樂，

如果有來的朋友可別錯過

推薦大家來濠誠一定要加他們的官方LINE，

除了餐點可現折10元，下次用餐還打95折~

店家還會不定時在官網LINE推出團購優惠組合，

如果有來的朋友一定要加一下

高山冷泡茶

有紅茶、烏龍茶可以選，

入口冰涼又爽口，

搭配餐點清爽又解膩

餐包

麵包體蓬鬆又好咬，裡面還包著鹹香的奶油，，

單吃、沾著濃湯都好吃，

有不少老客戶都直接買整包回去當早餐或點心吃

濃湯

濃郁真材實料，餐前來一碗暖胃超滿足

中卷+雞排

濠誠的雙拼真的很超值，

中卷好大一隻都滿到盤子外了，

雞腿排也相當的大塊，

食量大的朋友選雙拼就對了

雞排表皮煎得焦香，

雞皮焦香不膩口，

腿肉厚實又鮮嫩，

沾點醬汁提味又增香，

是大人小孩都適合的美味

中卷肥美

入口脆彈鮮甜，

光看這SIZE就超滿足

鐵板麵附的是烏龍麵條，

嚐起來非常Q彈不軟爛，

黑胡椒醬嚐起來香辣過癮，

融入了蘑菇醬減低了黑胡椒的辣度感，

最愛雙醬的口感了

比臉大牛排

真的超級大一塊的，

快跟盤子一樣大了，

牛排煎得外煎內嫩，

非常juicy，

肉質細膩又好咀嚼，

讓人大口吃肉好滿足，

簡單用海鹽和胡椒調味就很好吃了

菲力牛排

是牛肉中最軟嫩的部位，

厚實的牛排煎得鮮嫩多汁，

不需過多的咀嚼即在口中化開，

表皮焦香肉汁鮮甜，

細膩無筋，

讓人口中充滿了牛肉的鮮甜感，

嚐到自然鮮美的肉味

濠誠牛排嚴選食材，每份排餐皆是使用原塊牛排製作，

嚐起來鮮甜多汁，

還有自助吧免費供應，加麵不加價，

CP值超高的，

是讓人一訪還想再訪的牛排店



店家資訊:

濠誠牛排

地址:新北市蘆洲區民族路506號

(蘆洲捷運站1號出口)

電話:（02）2281-0677

濠誠牛排粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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