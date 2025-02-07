



在找中壢素食吃到飽餐廳、中壢素食高級餐廳聚餐、約會嗎？位於中壢中原商圈發財素原址、香知有素新品牌-福田永豐時尚鍋物蔬果百匯吃到飽，現場候位的中壢時尚蔬食餐廳免收服務費，環境時尚舒適且提供12種湯底、可單選或鴛鴦鍋享用。自助吧更是亮點，素食火鍋料種類超多搭配新鮮蔬菜、生菜沙拉及許多當季水果，真的健康滿分！還有6種冷飲、11種熱飲，甚至有8種口味的日本明治冰淇淋。福田永豐時尚鍋物完美結合了精緻鍋物及豐富多樣的自助吧吃到飽，既能嘗到美味的素食鍋物，又能享受挑選各式新鮮蔬果的樂趣，讓人一次擁有美味、健康與滿足感。無論是家人聚會、朋友聚餐還是情侶約會，來福田永豐用餐都能滿足喔！

位於桃園市中壢區弘揚路70號的福田永豐時尚鍋物蔬果百匯，是地點超優的素食吃到飽餐廳，周邊不僅有熱鬧的中原大學商圈、中原夜市，還緊鄰家樂福中壢店，吃飽後還能逛街散步，超適合聚餐。而且離中壢火車站也很近，交通十分便利。

外地朋友可搭台鐵到中壢站後走到麥當勞旁的桃園客運中壢總站，換搭169、5010或5112等公車，幾站路就能抵達「普仁新村」站。不習慣搭台鐵的也沒問題，直接坐高鐵到桃園站，出站後在5號月台搭170市區公車到中壢總站，再轉公車過來，一樣方便。如果從機場捷運A21環北站出發，也可以搭120或231龍岡綠線等路線，怎麼來都很方便。

開車的朋友更不用煩惱！從內壢或中壢交流道下來，大約十幾分鐘的車程就能抵達。附近也有很多停車場，比如中原大學維徹樓地下停車場、中原國小地下停車場，甚至大樹藥局的停車場都可以停，完全不用擔心找不到車位。

不管是搭公車、火車還是自駕，都能輕鬆抵達。

桃園市中壢區弘揚路70號的福田永豐大有來頭，這裡以前是很受歡迎的發財素自助冰店，而福田永豐也是中壢人氣蔬食香知有素推出的全新品牌，結合了無菜單料理的創意驚喜、精緻鍋物的溫暖美味，還有讓人看了心花怒放的蔬果百匯吃到飽。新鮮的蔬菜、水果，再加上多達12種湯底的鍋物選擇，希望打造出一個兼具時尚感與美味的素食天堂。

「福田」代表播種善因，讓心靈與生活更加豐滿；「永豐」則象徵豐收與幸福。「福田永豐」不僅是餐廳名稱，更是一種生活哲學：用純素美味善待自己，同時守護地球。也寓意選擇吃蔬食不僅是對身體的善待，更能為環保盡一份力，減少碳排放、守護地球，也是在心中播下了一片福田。

「福田永豐」不僅祝福每位來用餐的客人都能感受到豐盛與滿足，也凸顯裡面的食材新鮮豐富、種類多樣，無菜單及吃到飽每一口都是大自然的恩賜，每一鍋都是用愛和用心在打造，讓人吃得安心又開心。

福田永豐牆上掛著雅緻的中式畫作，深木色的餐桌餐椅帶出穩重感，還有舒適的黑色沙發座椅，無論是好友小聚還是家庭聚餐，都有種靜謐又溫暖的感覺。整個空間給人一種平和的禪意，就像素食的核心精神一樣，簡單、純粹、貼近自然。

而他們的餐具也相當有質感，每個盤子、碗、杯子都很講究，拿起來手感很好。讓人用餐時不僅滿足味蕾，更能感受到心靈的放鬆。

想去福田永豐享受美食的話，記得先看好營業時間喔！平日有午休，上午11點到下午2點半是午餐時段，接著從下午4點半到晚上9點半才開始晚餐時光；而週末和國定假日就更貼心了，從早上11點一路營業到晚上9點半，怎麼安排都超方便！

還有，最後點餐的時間是晚上9點、每週四固定公休，要去之前別忘了確認一下啦！

福田永豐因為座位有限所以不接受預約，一律現場候位。同一組顧客到齊後會依序安排座位開始用餐。

福田永豐餐廳不能攜帶外食、葷食或酒類進入喔！

福田永豐內用的低消是每人288元，而且不收服務費！對了，兒童也有特別計價：未滿3歲的小朋友會收50元清潔費，3歲以上未滿12歲180，12歲以上就以成人計算了。這裡也很適合帶小朋友來，他們貼心地提供兒童餐椅，但目前不方便帶寵物進入喔！

火鍋有12種湯底可以選，更厲害的是提供多達11種現泡熱茶，讓愛喝茶的人每一口都能暖心又暖胃；如果吃太飽怕腸胃不舒服，喝個熱茶也能幫助消化，完全就是吃素食火鍋的完美搭配！

除了在餐廳內用餐，福田永豐也提供外帶選項，主要是以小火鍋為主，當然除了可以單買鍋物之外，也可以選擇單點其他美味素食。鍋物的湯頭有12種，可以依喜好來選擇。

而且，福田永豐還推出了中西式的高級會議餐盒，適合需要辦公會議或聚會的場合，事先預訂就可以了，只要打電話就能輕鬆安排。

內用的用餐時間90分鐘，不收服務費，消費者花的每一塊錢都直接用在食物上，消費更實在。

這裡有吃到飽的部分所以他們不提供打包，主要是不希望大家浪費食物。如果真的浪費超過200公克(包含鍋裡的剩菜)，就會每人酌收食材費喔，算是一種鼓勵珍惜食材的方式！

福田永豐的火鍋自助吧真的是一大亮點！裡面的蔬菜種類超多，像是水蓮這樣清新脆口的蔬菜都有，光是看著這些新鮮蔬菜就讓人心情大好。

有上市場的人應該都知道：蔬菜常常都比肉還貴、尤其是葉菜類，但這裡的蔬菜種類超豐富，還都超新鮮！每一片葉子都飽滿水嫩，一看就知道很新鮮，特別是愛吃蔬菜的朋友，一定超值回本。

而且，這裡的火鍋料更是讓人驚艷，雖然看起來像是葷食的食材，但其實它們全都是素食！不管是口感還是外觀，都讓人完全分不清，完全滿足大家對火鍋的渴望！

大家都可以隨心所欲地夾自己喜歡的，無論是蔬菜還是火鍋料，每一口都充滿驚喜，吃完根本覺得完全沒有遺憾，真的是超級過癮！

這裡的自助吧每天會供應六種不同的冷飲，每一款都超級好喝，讓人根本停不下來。當天共應的是水果茶、鮮橙綠茶、伯爵燕麥奶茶、冰糖菊花枸杞、梅子醋飲和香草檸檬薄荷水，每一口都清新又解渴，完全能搭配火鍋的味道！

尤其是那款伯爵燕麥奶茶，還加了超特別的小人物燕麥奶，口感順滑又微甜不膩，喝上一口簡直讓人愛上了。

有的人必須有吃飯或麵才會覺得滿足，福田永豐不僅提供六種主食及白飯讓人可以任意選用，客家板條、烏龍麵、刀削麵、蒸煮麵、菠菜麵、冬粉和王子麵每一種口感都很特別，而他們的米飯也是精挑細選的，根本不是隨便拿便宜米來做喔！

福田永豐用的是日本第一品牌的明治冰淇淋，不僅品質保證，而且口感超級細緻滑順！更棒的是，還有8種超受歡迎的口味可以選擇，每一種都是大家最愛的經典口味，能讓人一次品嚐到最受喜愛的口感，不用怕踩雷。

比較裡面的自助區放火鍋醬料、生菜、沙拉醬、手工甜點跟水果。

火鍋醬料的選擇超豐富，有香菇昆布醬油、香菇素蠔油、香辣豆瓣醬和素沙茶，每一種都能讓你的火鍋更添風味，滿足不同口味的需求！還有像辣椒、香菜、薑絲、白芝麻這些調味品，讓不吃葷的朋友也能隨心所欲地調整自己的口味。

他們的沙拉不只生菜水果超新鮮，連沙拉醬都超用心！有千島、柚子檸檬油醋、芥子油醋，還有香濃的培煎胡麻沙拉醬，選擇超豐富！而且最讓人驚喜的是，店家還準備了不便宜的綜合堅果可以加，超級加分！讓人每一口都吃得又健康又滿足！

水果也選得很講究，完全不會有那種放太久變乾扁的感覺。無論是芭樂、柳丁，還是火龍果和黃金奇異果，每一口都是新鮮的滋味。

福田永豐的自助吧彷彿是小型美食天堂，蔬菜、火鍋料、水果、生菜沙拉一應俱全！大家都能自由選擇、隨心取用，讓每個人都能找到自己的幸福滋味。

他們的湯底真的超豐富，有12種選擇，像是法式牛奶鍋、南洋咖哩鍋、蔥味麻辣鍋到酸白菜湯鍋、香濃番茄鍋和百味鮮蔬鍋，全素可食，連湯頭都這麼講究！

如果想一次品嚐兩種口味，也可以選鴛鴦鍋，但如果單純愛單一湯底，那就專心享受一種就好，用心熬煮的湯頭真的是素食火鍋的天花板啊！

我們點了養生豆漿鍋和南洋咖哩鍋，真的各有千秋！

養生豆漿鍋，這湯底喝起來濃郁又滑順，有種豆香撲鼻而來的溫潤感，整個暖心暖胃。

南洋咖哩鍋就完全是另一種感覺！濃郁的椰奶香搭配微辣的咖哩，帶著一點酸酸甜甜的南洋風味，超有層次。

養生豆漿鍋放進各種蔬菜和豆腐，吸滿湯汁後，每一口都是豆香加鮮甜，超治癒的！南洋咖哩鍋加了菇類和玉米，咖哩湯底吸收了蔬菜的甜味，整鍋更升級！

這兩鍋各有自己的魅力，豆漿鍋溫柔細膩，咖哩鍋熱情濃郁，搭配火鍋料和蔬菜的完美結合，真的每一口都讓人幸福感爆棚！

原本以為素食火鍋會很普通，沒想到這裡的選擇超多，而且每一種都超好喝，味道還很有層次，真的顛覆對素食的想像！

除了我們點的兩種鍋物，這裡還有好多讓人心動的選擇！像法式牛奶鍋濃郁到讓人想一口接一口，堅果燕麥鍋是用小人物燕麥奶和腰果聽起來就很養生；馬來西亞風味的肉骨茶鍋也很吸引人，川菜麻辣鍋的辣椒是自己炒的辣度還能自己調整，超適合嗜辣的朋友！還有用新鮮番茄熬的番茄鍋和山東酸白菜的春菜白鍋，下次一定要來試試！

火鍋續湯時加的是原湯，這樣湯底會更濃郁，味道更深層，而且店家還會根據我們的喜好調整湯汁，讓每一鍋都更符合口味，超貼心！

現場有11種熱飲，包含紅茶、綠茶、烏龍茶、養生茶等，還有熱可可、韓國柚子茶可單點。

我喝的喝熱飲養生牛蒡茶甘甜順口，喝完還可以再回沖。

日本明治冰淇淋不會硬繃繃的，輕鬆就能挖到滿滿一球，冰淇淋滑順又濃郁，甜筒又酥脆，每一口都是雙重的美味享受，簡直讓人一口接一口停不下來！

福田永豐融合多國元素的無菜單料理能嘗到不一樣的風味和創意，湯頭多樣且濃郁美味、素食食材新鮮又好吃，手工甜點和冰淇淋也超美味。而且餐廳環境寬敞舒適，氛圍輕鬆，讓大家可以一邊享受美食，一邊聊得開心。重點是，無論是挑食的人還是食量大的朋友，都能找到自己喜愛的餐點，真的是聚餐的好選擇！

到福田永豐無菜單時尚鍋物用餐就是一場味覺的盛宴，新鮮的蔬食與用心的料理讓人光看就心情愉悅，吃起來口感層次豐富、回味無窮。自助吧的選擇更是多到眼花繚亂，從脆甜的生菜、好喝的飲料到美味的鮮果，每個人都能找到自己愛吃的。

喜歡吃素的健康控、注重品質的家庭聚餐、想嘗試清新料理的朋友們，建議可以預約到福田永豐用餐，相信能滿足挑剔的味蕾，也能從內到外都感到幸福滿溢喔！

福田永豐時尚鍋物蔬果百匯吃到飽

地址：桃園市中壢區弘揚路70號 ( https://maps.app.goo.gl/cmsTBuUiAXrQeBmu7 )

電話：0982-478029(訂餐時間10:00-20:00專人接聽電話)

營業時間：週一～週五11:00-14:30、16:30-21:30，週六～週日/國定假日11:00-21:30(最後點餐21:00，週四固定公休)

文章轉自 中壢素食吃到飽餐廳-福田永豐時尚鍋物蔬果百匯吃到飽，中原精緻蔬食，中原素食火鍋，中壢素食火鍋吃到飽 - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑