

活動空間推薦│樹飲稝：隱身於樹林百年酒廠的新北攝影棚

不用布置也能拍出美照的派對場地、攝影棚、平面攝影出租空間

我們家米寶每過一段時間就會與眾乾媽來個野餐約會，

如果在公園野餐遇到天氣不佳就蠻困擾的，

而且最近過年前天氣又特別冷，

辦在家裡空間也不夠大，佈置、收拾也都挺麻煩的。

很幸運讓我找到了位在樹林的樹飲稝，

門口有停車區，離迴龍捷運站大約步行10分鐘。



樹飲稝空間有45坪大，比在家裡招待客人更適合，連場景都已佈置得妥妥的，

還有廚房可以使用，更有用餐區、咖啡區、電視螢幕。

無論是拍照、派對、聚會都更寬敞舒適，

用餐有能容納10人的大桌，用完餐還有超大的休息沙發區，

大桌用來開會、手作教學也很適合。

5大拍照場景還會依時節更換，

這個新年區正好能讓米寶來拍個拜年沙龍照。

旁邊的野餐區、浴缸區讓大人也可以滿足一下網美夢。

這個打鼓區實在太可愛了，第一次玩鼓的米寶很投入。



樹飲稝不只是攝影棚更是多人聚會時很推薦的場所，

我們已約好米寶的2歲生日派對要再來玩樂了！

場租的價目表，提供大家參考喔~



👉樹飲稝👈

📍樹飲稝

新北市樹林區中正路642巷19號2樓 (樹林酒廠) 門口有停車區域

預約私訊樹飲稝或加入官方LINE@169rokvi

營業時間：9:00-22:00

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🎬莊兔子 IG: instagram.com/anjo_chuang

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莊兔子Anjo女孩的日常

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與莊兔子一起過生活



我們老是為了生活，而忘了好好生活，

你是為「生活」而工作，還是為「工作」而生活。

選擇你真正喜歡的事物，才是真的「生活」，

如果你為了「工作」而活，﻿甚至放棄自己原有的生活，那你不是真的活著。



我是莊兔子， 我喜歡寫字、喜歡拍照、喜歡記錄生活的點滴。

在過了30多年為別人而活的人生後， 終於意識到人生不應該只有忙碌地工作，

我們更應該在意更多能帶來充實與美好的事。



這裡記錄著我走過的路與看過的風景，推薦給你們，歡迎與我一起看到更美的世界。

我與另一半靈魂的碎片Ken生活著，誓言攜手創造更美好的人生。



莊兔子除了撰寫美食旅遊文章另外還有📷攝影與文字創作

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