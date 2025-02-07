

今天一早的天氣還算晴朗

坐在床邊望著遠方的富士山小發呆一下

前往2樓用早膳，吃飽飯後依樣前往河口湖車站準備今天的行程

每日一路線，今天走的是"山中湖"這條~



第一個行程就是搭天鵝船遊湖一圈啦

從出發開始天氣就開始轉陰

湖中迎來龐然大物

船身一共分為兩層，第一層為全室內，第二層有1/3室外空間

只可惜天氣不太好，完全看不到富士山的蹤影呀~~~



整個遊湖時間約15-20分鐘，其實蠻快的

下船後湖岸邊有許多天鵝齊聚(等待被餵食)

在天鵝身後緊追不捨的則是一群肥胖的錦鯉?

總之就是一群嗷嗷待哺的超大魚群們



遊湖結束也快到午餐時間

開始尋找今日中飯的下落

找了一間感覺生意不錯的餐廳

剛好前面接待的是一大團韓國觀光客

稍作等待，很幸運的有個靠窗的座位可用餐

點了個類似岩燒的牛肉套餐，另外還單點了份生馬肉握壽司嘗鮮

牛肉片在炙熱的岩石板上滋滋作響

等待熟化的同時試試生馬肉握壽司吧~~

馬肉很新鮮，沒有什麼難以下嚥的味道

原以為肉質會偏柴咬不動，想不到還算細緻

用餐完畢後準備前往下個景點吧~~~忍野八海

進到園區前剛好看到這個草餅

覺得很有趣買個一塊嚐嚐~~有點像是豆沙餡的草仔粿

外頭餅皮很Q，內餡也不會太死甜~好吃



正式進到園區就能感受到什麼是"觀光客景點"了

到處都是人山人海呀~~~

八海指的是八個池塘，經由火山噴發及密集火山運動

富士山的融雪流入地下後所形成的伏流水在數個地方湧出，形成了今日所見的八個代表泉池

而每個泉池各自有它的故事，有的是因形而名、有的則是故事流傳而名

而一進園區眾人所圍觀的"中池"雖為人工挖掘

但因其深度所呈現出的幽藍色吸引著無數遊客為之驚嘆



離開前腦波弱的買了杯"富士山泉水"沖泡的黑咖啡呦(但我也喝不出差別就是 哈)



在外頭車站一旁的八海庭園彥兵衛屋敷

屋敷就是宅邸的意思

入園需要另外的門票，外頭有料金箱，自行投幣就可入園(非常適合考驗人性)

相較於對面熱鬧的忍野八海，這裡就顯得格外冷清

喜愛日式庭園建築的朋友，不妨離開前也可來這裡參觀遊園一下~~



第三日的上半天先在這裡分段一下~~~

下篇繼續下半天的行程啦~~~~