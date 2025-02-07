很慶幸在口袋名單裡找出這家位於內湖 AIT 旁的靜謐社區咖啡廳 – Koshi Café 。大年初三有營業真的太開心。離家距離說遠不遠，決定走行漫步到餐廳和同伴會合。

Koshi Café ，略顯低調又有質感的灰白色獨棟特色建築。網路評價 4.7 。對於其咖啡廳的服務、空間、餐點及用心的細節都有很好的評價，唯一美中不足的是價位稍嫌貴些。

如果你和我一樣喜歡獨特氛圍的咖啡廳空間和享受美味的餐點，不在意價位。那麼 Koshi Café 非常值得你來探訪體驗。

Koshi Café 營業資訊

Koshi Café

評分： / 4.7

地址：No. 296號, 康寧路一段內湖區台北市114( 地圖 )

電話：02 2794 0069

營業時間

星期一: 09:30 – 16:30,

星期二: 09:30 – 16:30,

星期三: 09:30 – 16:30,

星期四: 09:30 – 16:30,

星期五: 09:30 – 16:30,

星期六: 09:30 – 17:30,

星期日: 09:30 – 17:30

星期一: 09:30 – 16:30, 星期二: 09:30 – 16:30, 星期三: 09:30 – 16:30, 星期四: 09:30 – 16:30, 星期五: 09:30 – 16:30, 星期六: 09:30 – 17:30, 星期日: 09:30 – 17:30 官網、FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

交通 : 捷運內湖站二號出口，前往金湖路門牌183號方向前進右轉，進入康寧路一段直走看到 7-11 到對面即可抵達 Koshi Café 。

Koshi Café 環境空間

入門右手邊牆上掛著英國藝術家 DAVID HOCKNEY 的畫作 The gate

左手邊有著陳列季節限定的商品展示區。如義大利蘋果接骨木 Koshi 自然酒。

Koshi Café 有個隱藏的區域，就是地下室的光使藝所 Koshi Gallery。不定期的有藝文創作展覽。可惜當日未開放。

Koshi Café 不僅僅是一個咖啡廳，也是個融合了飲食、美感與文化的生活場所。

金屬質感中島式的開放式內場設計。廚房與咖啡吧台為一區域。整體很有前衛感。有著遼闊的視覺感。餐廳人員作業過程一覽無遺。

結帳區的玻璃櫃裡陳列著當日的限定甜點，如草莓奶酪百匯、栗子馬斯卡彭可頌、磅蛋糕等，各個都讓人垂涎不已。

滿滿悠閒感的露營風矮椅，似乎不是每個人都坐的習慣的餐椅。

園藝植物系風格的座位區，午后的陽光灑落光影交錯之時，讓人有著愜意自在的浪漫氛圍。

整體裝潢設計都有小巧思，隱藏式的洗手間就藏在整面牆中間位置，推門而入裡面是充滿香氛氣息乾淨又明亮的空間。

Koshi Café 菜單

Koshi Café 的菜單，以咖啡飲品、茶飲、甜點和適合當早午餐的酸種系列為主。也提供雙人下午茶套餐。

每人低消一杯飲料。用餐時間為 90 分鐘，最後點餐時間為關店前一小時。禁止攜帶外食。

用餐需收一成服務費。

也許是特殊節日的小驚喜，當日穿著紅色衣服，消費結帳打九折等於省了一成服務費，真是平凡日常裡的小確幸。

※ 菜單內容、價位變動調整請依店家現場菜單或其 inline線上菜單公布為主※

以上菜單圖片取自 Koshi Café 的inline線上菜單。

Koshi Café 餐點分享

優格酪梨酸種盤 350 元

一份讓同伴吃不飽但好吃的早午餐 – 優格酪梨酸種盤。焦香酥脆的酸種麵包搭配著切片酪梨和烤核桃粒，佐綿密的希臘優格加上一個吸睛的太陽蛋，整體擺盤視覺效果讓人食慾大開。吃起來口感層次豐富不膩口。清爽可口的餐點很適合當早午餐。

開心果拿鐵 220 元

開心果控的必試飲品，也是 Koshi Café 點餐率高獲得好評的飲品。造型驚豔的的開心果拿鐵，杯緣兩側各沾滿白巧克力和開心果碎粒，濃郁的堅果風味，順滑的奶香口感。帶點微甜滋味，是暖心的飲品。

甜點-芝麻島 280 元

「 芝麻島 」是 Koshi Café 的人氣招牌甜點，芝麻控的最愛。一入口就是芝麻的香氣。綿密的口感。層層推疊的風味中蘊含著馥郁的芝麻、細膩的黃豆粉、香脆的胡桃堅果相互交織，有著乳酪的風味口感。整體都讓味蕾充滿著多層次的豐富享受。細緻的金箔畫龍點睛地讓這道甜點閃亮更吸睛。