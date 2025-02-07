當眼鏡不再是除了近視或是特殊需求而生，也可以成為時尚流行的配件之一時，

誠摯推薦來雙目林精品眼鏡，可以掌握到時尚流行的配鏡美學。

各式多款知名品牌提供選擇，讓你入手心儀的眼鏡。





雙目林眼鏡位在北區育德路上，店內設計舒適明亮，這邊主流眼鏡款式都是品牌系列，

不少藝人、明星的穿搭款式或是大品牌廣告款式應有盡有，日系或是歐美系列一應俱全。



透過親切、專業的店員解說，消費者可以找到自己喜歡的眼鏡款式。

例如法國時尚的設計品牌Christian Dior眼鏡，調性走大方並結合經典創意的設計，

是蠻多藝人、明星都會配戴的款式，他們家還有請來周杰倫代言一系列的精品，

所以周杰倫代言的眼鏡款式詢問度也是非常之高。

而Christian Dior訴求時尚、雅致，雖價位走高端，但Dior這品牌也一直走在時尚流行的前端。



當然雙目林眼鏡不只引進日或是歐美系列的大品牌眼鏡，若是想要價位親民的品牌，

那中國品牌的QINA亓那這系列是不錯的選擇，由趙露思代言，

款式風格比較年輕化，走俏皮、活潑的風格，

適合學生&較年輕的族群且喜歡韓系設計款式的人。



這款QINA亓那太陽眼鏡還可以折疊，可以摺成掌心大小，出門攜帶便利，

男女都適合，百搭黑色款式，更是不退流行的經典款。



DONNIEYE是知名武打明星甄子丹的自家品牌眼鏡，

甄子丹因對時尚有一套自己的追求概念

所以他與巴黎時裝品牌On Aura Tout Vu的設計師Livia Stoianova

與Yassen Samouilovc攜手合作，一同設計的新穎的太陽眼鏡品牌DONNIEYE。



DONNIEYE有很多經典款式，且材質極佳，全鈦材質打造，

鏡腳跟鏡框的設計流線俐落、更添加了高爾夫球的元素。

不論是墨鏡或是一般使用的眼鏡，戴起來都能展現沉穩儒雅的時尚感。



說到奢華界的品牌，一定不能錯過義大利的GUCCI，

不只在服裝，包包等多項用品能夠看到這品牌，

當然，配件之一的眼鏡也有涉足，鏡款設計很大器也比較沒那麼浮誇，

鏡腳的部分都有經典的LOGO設計，款式有些揉合復古的元素加上一點創意的概念，

在配戴的時候可以瞧見精緻的設計細節。



如果喜歡別出心裁的設計款眼鏡，

出外的時候要有光彩奪目的奢華時尚，那聖羅蘭的YSL就超推薦入手。

它們家的鏡款風格差異鮮明，有些款式很有前衛調性，但有些就相對保守，

但都是不敗的雋永經典款式，光看鏡腳上的顯眼LOGO就不難看出設計師的狂野不羈。



結合美學、優雅時尚的另一個法國品牌-香奈兒，

他們家的設計也很奢華，華麗卻不失典雅，鏡款的細節處處可以看見設計者的巧妙，

風格我個人覺得比較偏新穎，雖有幾款看起來經典復古，但鮮明的LOGO設計很難低調XD

其中一款還設計成跳色LOGO，創新的思維設計，讓人一眼就會被吸引。



鋼筆界中的精品經典品牌萬寶龍，也是有推出幾款設計眼鏡，

風格就比較穩重、典雅的感覺，書卷氣息感較重。





說到藝人明星款，我個人印象最深刻的應該是鋼鐵人-小勞勃道尼配戴的這款紐約品牌的DITA墨鏡，

酷炫的飛官墨鏡造型，尤其又有鋼鐵人的加持，配戴上去更是吸引眾人目光的流行款式，

雖價格不斐，但在設計上處處可見巧思，有經典招牌的雙臂鼻橋設計，還有復古的菱格刻紋，

設計元素多樣化卻不失許多細膩巧思，讓DITA也是許多港星擁護愛戴的品牌之一。



來雙目林精品眼鏡，除了眼鏡本身外，一些眼週邊配件也是能夠購買得到的，

鏡鏈跟收納眼鏡的皮袋都是精心設計的款式，配戴眼鏡就能變成令人注目的焦點。



若要購買正牌且知名、流行的品牌眼鏡款式，有實體店面的雙目林精品眼鏡購買卡安心，

因為全台僅此一家，所以很多想購買品牌眼鏡的消費者會慕名而來，在GOOGLE評論上，

不少好評心得的推薦，讓消費者購買或是想入手品牌眼鏡沒壓力。

雙目林精品眼鏡

門市電話：06-2518926

門市地址：台南市北區育德路417號

官網：https://www.shuang-mu-lin.com.tw

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