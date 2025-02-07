Lily皆辛苦是間以外帶外送為主的小店，同時也是新開幕店家；每日特餐組合省荷包讓你吃得飽足又滿足；吸引我的除了這諧音梗店名外，有可頌餐點，重點是價格不會太高貴



＊＊可頌的尺寸比預期中來得大

可頌餐點真的很難出現在早餐店內，熱愛可頌的我當然不能錯過囉，趁著補假日的早晨來去光顧，原以為這藏身在巷弄間食客應該不多，沒想到等待的人還不少



＊＊終於等到空景了

品嚐Lily皆辛苦

來到Lily皆辛苦當然就要品嚐可頌餐點啦，除了可頌外，其他餐點選擇也不少哦

培根起司可頌

認真說可頌的選擇不少，最後決定來個基本款的，因為基本款的出錯率不高；這可頌的尺寸比我預期中來得大，料也很足，一口咬下可頌、培根、起司及生菜都能吃到；我覺得稍稍不足之處就是這可頌的口感較扎實，比較偏向麵包



＊＊很有份量的可頌



＊＊每一口都吃得到料哦

漢堡肉蛋土司

會買土司是因為在網路上看到土司有著美美的包裝，就是對半切開後的紙包裝；但…，有時就是會想要吃早餐店的漢堡肉又不想吃太多時，漢堡肉土司是好選擇



＊＊加了生菜可以吃更多

香雞蛋餅

Lily皆辛苦的有料蛋餅我覺得價格還可以，想吃點肉的話，香雞蛋餅真的很合適，搭配店家附的蒜蓉醬油，一整個完美



＊＊我覺得香雞蛋餅CＰ值很高

Lily皆辛苦價格／品項

其實Lily皆辛苦就與傳統的美而美早餐店類煩，所以品項大差不差，可頌系列算是較特別的，如果想省點扣扣的話，可以參考每日特餐



＊＊選擇不少

Lily皆辛苦位置／交通

Lily皆辛苦就位在巷弄內，距西湖捷運站約五分鐘腳程，其實這條巷子有不少好食哦



＊＊藏身在巷弄中

Lily皆辛苦 資訊

Eat Date：2025.01.20

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷27弄7號

ＦＢ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61570574817561

營業時間：06:00-13:30 週日休

線上訂購：Line @067bmayk

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