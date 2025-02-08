最近排班的關係，很常週四會被迫放假

啊...對我這魔羯座工作狂來說這無薪假真讓人阿雜

沒錢賺，那就只好去逛夜市花錢囉(咦?)

這篇就來介紹我愛的「雞腿酥」，也就是會在雲嘉夜市巡迴擺攤的「阿和脆皮炸雞」



嘉義縣市旅遊資訊參考

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餐廳名稱：阿和脆皮炸雞-八德宮夜市(嘉義縣太保市祥和三路東段10-146號)

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營業資訊：

週二四 八德宮夜市(嘉義縣太保市祥和三路東段10-146號)

週六 同仁夜市(雲林縣北港鎮文仁路和武德街口)

週日 梅山夜市(嘉義縣梅山鄉華山路和成功街口)

週一三五休；其他營業異動或公休日參考店家公告

餐點介紹：雞排/棒腿/雞塊/雞翅/雞腿酥/三角骨/花枝丸/薯條/地瓜

用餐日期：2025.02



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▲週四的八德宮夜市

八德宮夜市位於嘉義縣太保市，嘉義縣政府、故宮南院附近；每週二和週四營業

該夜市之前是被稱作七主宮夜市、彩虹夜市，應該是前陣子換人經營而有正式掛招牌更名吧? 但大多人還是最習慣叫它彩虹夜市

(客串演出: J哥、Na哥)

▲週四的八德宮夜市

雖然週四的規模不如週二盛大，但整體還是比幾年前的更豐富好逛，目測約50-60攤，吃喝玩樂都有

況且，像我這對美食專情的人，我會吃的就還是那幾家而已啦

(客串演出: J哥、Na哥)

▲阿和脆皮炸雞 店面

他們在週二、週四都有在八德宮夜市擺攤，但位置不一樣

不過攤位門面是數一數二的大且顯眼，並不難找到

生意相當不錯，下午四點到五點前就陸續會有一、兩人客來購買，五點後就幾乎要排隊等待

(客串演出: J哥、Na哥)

阿和脆皮炸雞 菜單(2025.02拍攝)

▲主要是雞肉：雞腿酥、三角骨、雞排、雞翅、棒腿、雞塊(大腿排)

海鮮：花枝丸

非肉：地瓜、脆薯

▲阿和脆皮炸雞 炸物過程

人客點的炸物會再入油鍋油炸一回；計時器精準計時，一響就迅速起鍋，分秒必爭以確保每批炸物品質一致

▲阿和脆皮炸雞 炸物過程

唯獨「雞排」是現點才會現場裹漿油炸，約需等待6分鐘

炸物過程中店員會非常勤勞地用撈網撈除剝落的碎麵衣，除了避免太多而擋視線，也應該是避免碎麵衣炸太久而變質，進而影響整鍋油的品質

另外，以我粗淺的猜測，他們的雞腿酥和三角骨是用傳統台式炸物的「乾式炸粉」法，也就是將肉品先醃後沾裹乾的酥炸粉(地瓜粉、樹薯粉為主要成分)，炸物表面有明顯顆粒；至於大塊的雞排、棒腿、雞翅和雞塊(腿排)則是偏美式炸雞、卡啦脆雞作法，是裹上粉漿，且成分不同，炸出的外皮不僅有均勻的橘金黃色，且厚而硬脆、有鱗片狀外觀

雞腿酥 NT 100/ 大

本次是我第三次來買阿和，前幾次來也是有(只)買雞腿酥!

我的經驗是，小包好開胃，大包好滿足!嗑掉一整大包後才會有一點點油膩感

▲炸好的雞腿酥麵皮脆乾爽無油耗味，無骨腿肉塊又非常彈嫩帶汁，呈現裡外差異大的豐富口感，調味很涮嘴卻又不會吃幾塊就膩

雞排+梅子粉 NT 70

雞排肉本身不厚，約0.8-1 cm，約有1/3帶骨頭，但都是大片的骨頭，沒有得慢慢「蹭」的細肋骨

▲炸麵衣偏厚且裡外都很乾爽、無油膩感，酥脆又不刮嘴，麵皮香氣乾淨、無油耗味； 至於肉質則像照燒烤雞那樣：已有醃漬的醬料味、 肉質雖有彈性但幾乎無水份，咀嚼起來，儘管不乾澀卻也略顯乾癟。對於像我這類比較喜好能大口咀嚼厚實又軟嫩多汁肉排的人客來說，阿和的雞排不符合期望。只能說人家真的是名副其實「脆皮炸雞」，脆皮才是賣點! 而梅子粉不怎麼酸但偏鹹，加太多感覺會太傷腎，加少又顯得梅子香氣不足夠

▲還有保留三角軟骨喔，是個小驚喜

雞翅 NT 25

跟他們家的雞排(還有棒腿、雞塊)都是裹上相同粉漿，因此炸出來的都有味道一樣、乾爽酥脆的鱗片狀脆皮；雞翅的肉質則本來就比雞排(雞胸)多脂而比較柔嫩，但骨頭也不少，相較雞腿和雞胸，雞翅是比較重皮不重肉的部位

地瓜 NT 50/ 份

外皮薄而微脆，地瓜則很濕濡但不至軟爛，吃不到纖維或厚實的粉質感

▲這次再訪除了點一如往常的大份雞腿酥，也試試炸雞排和雞翅，三者的確都有非常優秀的炸脆皮，但對我這「重吃肉而非吃皮」的人來說，還是雞腿酥最對味!而且逛夜市就是邊走邊吃啊，那雞腿酥就是一口一塊、不用啃骨頭的最佳選擇啊

嘉義縣市旅遊資訊參考

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以上。