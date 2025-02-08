▲油花肥美、肉香濃郁的肋眼牛排，加上不俗表現的前菜、湯品以及飲料，安東廳帶給人的印象及記憶點真的是無法抹滅。

店名：台北喜來登大飯店 - 安東廳 Antoine Room

所在地點： Sheraton Grand Taipei Hotel

▲位在喜來登二樓內的牛排館安東廳，裝潢老派復古。

絕對值得一來慶祝重要節日！

個人覺得勝過信義區那一堆高級牛排館。

▲完整菜單大家可以上網搜尋最新的。

這是全天候供應的精選。

▲全天候供應的主菜，今天了16oz美國牛肋眼(NT. 5480)，前菜、配菜、甜點跟飲料都可以選兩份，朋友有台新的信用卡，還可以打八五折。

店家也有提供超划算商業午餐，我們今天三人來訪也有點一份。

▲餐前麵包的布里歐加上鹽之花奶油，超級無敵好吃，超涮嘴。

另外雜糧也是皮酥內餡柔軟。

麵包超棒！

鑲餡透抽佐西班牙臘腸、香料青蔥醬汁

▲肥嫩的透抽裡面有鑲餡料，每一口都很飽滿香甜，旁邊烤橘子解膩。

商業午餐前菜-生牛肉芝麻葉

▲份量跟品質都很有誠意，滿滿的起司粉撒在芝麻葉上，搭配生牛肉，鹹香開胃。

日本北海道干貝、青花菜泥、焦化奶油

▲干貝很新鮮，中間呈現半熟，配上花椰菜跟奶油，絕配！

▲套餐的開胃菜我都給予極高評價。

一點都不落窠臼。

經典干邑風味龍蝦濃湯(加價NT. 600)

▲必須加價的龍蝦湯，龍蝦肉飽滿，重點是加了蟹膏的湯頭蝦味之濃郁，讓人欲罷不能。

▲干邑香氣一點點提味，畫龍點睛。

▲商業午餐的紐約客，五分熟粉嫩誘人。

出乎預料的好吃，不因為是商業午餐就給難嚼的部位。

▲16oz的肋眼牛排很夠兩個人吃，油花肥美，牛肉香甜，加一點芥末籽就極度美味。

▲配菜選了薯條、蘆筍以及洋芋泥。

薯條搭配的蛋黃醬有夠讚。

配菜也無可挑剔。

蘋果酥派、焦糖醬、香草冰淇淋

▲滿滿的蘋果。

可可熔岩、松露冰淇淋

▲巧克力布朗尼裡面爆漿，旁邊松露冰淇淋創意十足。

整體吃下來真的是太滿足了，商業午餐的牛肉就很有水準。

配菜、前菜、湯品以及甜品也都有不凡的表現，推薦各位捧油如果有重要慶祝的節慶可以來這邊。

個人覺得品質勝過信義區那些高樓景觀牛排館餒～

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