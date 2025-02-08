之前和同事們聚餐吃過一次路易奇電力公司(市民電廠)分店

當時就覺得整體用餐氛圍、餐點內容及各式佐料體驗非常好

這次再和友人訂位了復興電廠來試試

大部分的分店幾乎都沒有位置，只剩下復興電廠有下午場次

這樣也不錯，一次解決午餐與晚餐~~~讚讚



這次點了和牛衝擊套餐(雙人份)



一樣選擇"挑戰價"也就是自己動手烤(如果怕自己烤壞的捧油們也可選擇"原價"，就是讓服務人員幫您烤好好)

佐料區一樣是陳列於吧檯區(沒拍到，真是拍謝)，除了燒肉濃、淡醬，還有大蒜鹽、昆布鹽、蔥鹽

更有坊間燒肉佐料少見的黑松露醬、油漬蒜片等，是個非常貼心且誠意滿滿的燒肉店呀~(這讓喜愛自行調味的捧油們簡直來到天堂~喂!)

好像滿多少加價就有鮭魚卵跟蟹膏吃到飽，於是我們就加價惹(吃完舉手跟服務人員索取即可~~貼心貼心)



大概拍一下還沒變身過的食材前身(約莫幾項..............其他都趕著烤著吃了)

唯一沒有變身前後問題的#招牌極生牛肉佐帕瑪森起司

在烤過的吐司塊上放置生牛肉及堆疊成山的帕瑪森起司，每口咬下可吃到脆口的吐司外，還有生牛肉與起司在嘴裡交融的味道

份量恰到好處不至於太過膩口



再來有拍的就是#頂級和牛牛舌(厚切)、#頂級菲力佐香蒜奶油、#山藥、櫛瓜、松阪豬、椒鹽雞腿肉



#法式奶油生蠔、#日本頂級月見金磚



接下來就是與各種佐料的混搭大變身啦(自由搭配樂趣十足，還可迸出食材創新滋味)

#鮭魚卵搭日本冰鮮干貝、#油漬蒜片搭椒鹽雞胸肉、#蔥鹽搭松阪豬、#山藥佐蟹膏鮭魚卵



這邊就是中規中矩烤出來的樣貌了

#炙烤後的日本頂級月見金磚，雖然正規吃法是把肉沾著生蛋混著醬料吃，但本人對生蛋真的沒辦法，只淺嚐一塊，其它就還是照自己喜歡的吃法了

#法式奶油生蠔，生蠔浸在奶油醬裡熟化後，入口奶香味十足，還可吃到生蠔的鮮甜味~~~好吃好吃



正餐吃完怎麼能少了甜點的胃?!

點了道燒肉店裡的義式冰淇淋(個人覺得是開心果口味~~好像很少看到有人推??但好好吃捏!!!!!!)

這可是誤打誤撞點到的~~剛好為整個餐點畫下完美的句點!!!!





賞味日:2025.1.18

路易奇電力公司(復興電廠)