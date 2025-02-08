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桃園市中壢區大阪風味烤炸串下酒料理專賣店!小酌聚餐網路評價4.4顆星深夜食堂

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2025-02-08 14:08:00 文字：Darren蘋果樹旅遊玩樂誌
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Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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長居亭創作酒処日本料理居酒屋

中壢居酒屋推薦哪一家?中壢居酒屋來推薦這家《長居亭創作酒処日本料理居酒屋》，網路評價4.4顆星鄰近中壢sogo附近美食，主打來自大阪風味的中壢餐廳，老闆從日本料理學校畢業，在大阪學習日本料理回台灣開居酒屋，《長居亭創作酒処日本料理居酒屋》菜單主打大阪風味日式餐點、串燒、炸物、日本清酒以及啤酒等等，餐廳更會不定期舉辦清酒品飲活動，不論是聚餐或慶生都很適合還小酌的中壢居酒屋。

原文出處：長居亭創作酒処日本料理居酒屋》中壢居酒屋推薦中壢美食餐廳清酒日料寵物友善餐廳(菜單)

長居亭創作酒処日本料理居酒屋在哪裡

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

長居亭創作酒処日本料理居酒屋交通怎麼去?中壢居酒屋《長居亭創作酒処日本料理居酒屋》地址就在桃園中壢七和一街上，出桃園捷運A21環北站走路過來大約要15分鐘，不遠處就是中壢sogo，在居酒屋對面有付費停車場。

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長居亭創作酒処 日本料理/居酒屋
地址：320桃園市中壢區七和一街103號
電話：03 461 8450
營業時間：17:00–01:00
食記：長居亭創作酒処日本料理居酒屋》中壢居酒屋推薦中壢美食餐廳清酒日料寵物友善餐廳(菜單)

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長居亭創作酒処日本料理居酒屋營業時間

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

長居亭創作酒処日本料理居酒屋》營業時間從晚上7點開始營業到凌晨1點，星期一會公休，老闆畢業於大阪的辻調理師専門学校，並且在日本居酒屋學習日料後回台灣開居酒屋，會說日文加上有好廚藝，自然也有不少在台灣的日本人會上門用餐。

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長居亭創作酒処日本料理居酒屋用餐環境

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

長居亭創作酒処日本料理居酒屋》店內用餐空間共有兩個樓層，一樓有半開放式廚房以及吧檯座位為主，二樓用餐區有方桌，空間也相對寬敞，人多也能併桌用餐，小編來參加清酒品飲活動就在二樓這裡。

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小編在很多年前有去過他們家，之前就在一個人坐在吧台看店家烤串料裡，印象那天的天氣很冷，走進居酒屋吃料理小酌瞬間有溫暖的感覺，現在店內也有國際唎酒師駐店，小酌又可以跟店家聊聊清酒很不錯。

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二樓則是多了鳥居的裝潢擺飾，上面掛著繪馬寫著許多人的願望，牆面上則有海報以及旗幟來裝飾增添居酒屋的氛圍，來參加清酒餐酒會就在二樓，空間上也很適合來這裡辦聚餐品飲等活動。

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自從愛上日本酒之後，每到居酒屋我都會去冷藏櫃看看有什麼清酒，不論是在國內或日本都會，有種在看風景的樂趣，有人喜歡看夕陽，有人愛看夜景，對我來說這就是夕陽也是夜景，看到沒看過的酒我也會好奇問問店家，就算是有喝過也會問店家，今年的表現如何，這是清酒的魅力之一，每年釀出來的清酒都會有所不同，喝酒不開車，未成年請勿飲酒。

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長居亭創作酒処日本料理居酒屋菜單

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

長居亭創作酒処日本料理居酒屋》菜單價目表，菜單價錢請依店家現場為主，每人低消一杯飲品，點一杯飲料或酒，當日客滿用餐時間限制為2小時，付款可以使用街口支付、LINE PAY以及現金等等，刷卡支付會收取10%服務費。

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長居亭創作酒処日本料理居酒屋

餐點有前菜、炸串、炸烤物、飯糰、主食飯麵等等，飲品有日本清酒、燒酎、啤酒、果實酒、角嗨、沙瓦調酒以及無酒精飲品等等。

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另外店家也有一些限定菜色，期間限定有可能下次來就吃不到，有時候也是季節限定，除了看原本菜單上面的品項之外，還可以參考店家限定菜單。

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

用餐活動十八啦遊戲規則當桌消費滿1,800元， 透過Google評論或打卡拍照上傳，即可贏得折扣禮品，四顆骰子有三次機會。

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點完餐到處走走看看拍拍照，後來我都坐在二樓，對我來說二樓桌面比吧檯大，所以也比較好拍照，來到吧檯看到店家正在燒烤，我都超愛看燒烤過程，有種療癒刺激味蕾的概念。

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長居亭創作酒処日本料理居酒屋推薦綜合刺身

▼綜合刺身

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

綜合生魚片會以當天限定漁獲為主，這天有大目鮪魚皮油、醋漬土魠魚、青甘、真鯛等等，皮油口感細嫩滑順，入口還能感受到魚肉甘甜滋味，醋漬土魠魚醃製再表面炙燒，肉質扎實鮮甜，青甘吃起來則是走厚實爽口路線，脆彈的真鯛帶點些許油脂，點生魚片想要搭配清酒也可以詢問店家如何搭配。

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長居亭創作酒処日本料理居酒屋推薦串燒烤物

▼串燒烤物

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

來到居酒屋當然不能錯過烤串，這天點了烤雞肉團子、醬烤雞肉串、雞心串、雞心管串、雞頸肉串等等，首先是烤物的調味烤醬也不會太過厚重，其中雞心管串算是比較少見的烤串，口感會帶點軟Q，醬烤雞肉串烤到外皮微酥咬下能明顯感受到飽滿多汁，雞心串咬起來彈性，烤雞肉團子吃起來嫩口還有脆脆的口感，雞頸肉串則是爽脆有嚼勁。

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長居亭創作酒処日本料理居酒屋推薦季節烤魚下巴

▼季節烤魚下巴

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

烤魚下巴散發出香噴噴的香氣，魚肉吃起來多汁細嫩魚刺少，建議可以來杯啤酒，搭配烤魚下巴很讚。

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

長居亭創作酒処日本料理居酒屋推薦南蠻炸雞

▼南蠻炸雞

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

南蠻雞看起來炸到金黃色麵衣，實際上吃起來跟常見炸雞不太一樣，口感較為濕潤並且淋上塔塔醬，口味清爽不油膩。

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長居亭創作酒処日本料理居酒屋

長居亭創作酒処日本料理居酒屋推薦和風烤牛肉

▼和風烤牛肉

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

這道和風烤牛肉是店家人氣餐點，牛肉表面炙燒過，牛肉呈現粉嫩的色澤，灑上滿滿蔥花，入口牛肉軟嫩推薦必點。

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

長居亭創作酒処日本料理居酒屋推薦玉子燒

▼玉子燒

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

大小朋友都愛的玉子燒，小編通常看到玉子燒也都會點，他們家的玉子燒很厚實，鬆鬆綿綿有著濃郁蛋香很好吃。

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

長居亭創作酒処日本料理居酒屋推薦日式焦糖布丁

▼日式焦糖布丁

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

沒想到居酒屋會有日式焦糖布丁出現，吃下酒菜加上小酌之後，來個深夜甜點非常棒。

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長居亭創作酒処日本料理居酒屋

長居亭創作酒処日本料理居酒屋推薦店家特選清酒三杯組

▼店家特選清酒三杯組(熏酒/爽酒./醇酒)

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

來到有專業日本酒國際唎酒師的居酒屋當然不能錯過小酌清酒，我選擇了特選清酒三杯組分別有熏酒、爽酒、醇酒，有田中六五糸島山田錦純米酒、鳳凰美田荒押合併純米大吟釀、末廣傳承山廢純米，喝酒不開車，未成年請勿飲酒。

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這天我最喜歡的酒就是田中六五糸島山田錦純米酒，來自日本福岡白糸酒造，釀造水是來自白糸瀑布的伏流水，使用精米步合65%的糸島山田錦來釀造，會有淡麗米香等原料料香氣為主，入口滑順酸度適中，可以搭配刺身、烤串物等餐點，可以說是搭配性很強的酒款。

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小編不久前才品飲了不少支鳳凰美田，倒是這支鳳凰美田荒押合併純米大吟釀沒有出現，這天就對這支鳳凰美田充滿好奇心，很特別的荒押合併就是分別把上槽壓榨時的前後兩階段來調和，精米步合40%酒精濃度16%，帶有熟瓜果的香氣，喝起來前端華麗尾韻醇厚很有趣。

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

2024年全國燗酒競賽超值熱燗部門金賞，末廣酒造人稱山廢技法的創始者，末廣傳承山廢純米散發出糯米麻糬等香氣，入口柔順尾端會有明顯酸味，很適合搭配炸物、醬燒料理等等，其實我也蠻好奇加熱之後的表現，有時候山廢加熱會有加分的樂趣。

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

長居亭創作酒処日本料理居酒屋推薦長居亭忘年餐酒會

長居亭忘年餐酒會

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長居亭創作酒処日本料理居酒屋》會不定期舉辦日本酒餐酒會，大家可以注意一下店家粉絲團，因為餐酒會都會有特殊酒款以及特別餐點出現，這次品飲的清酒有鳳凰美田荒押合併純米大吟釀、水芭蕉蛇年限定純米大吟釀、田中六五糸島山田錦 純米酒、光榮菊Hello!KOUEIGIKU無濾過生原霞酒雄町、末廣傳承山廢純米、磯自慢酒友別撰本釀造等等，喝酒不開車，未成年請勿飲酒。

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▼鳳凰美田荒押合併純米大吟釀X時令刺身

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

帶有爽口瓜果香氣的鳳凰美田來搭配生魚片，對於刺身有提升鮮美滋味加乘的效果。

▼水芭蕉蛇年限定純米大吟釀X柚子酒蒸牡蠣、海鮮珠寶塔

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

一年一度的干支酒款，水芭蕉蛇年限定純米大吟釀，沒想到干支酒會出現在餐酒會上面，使用兵庫縣三木市契約栽培100%山田錦釀造，香氣奔放活潑的果香吟釀香，入口絲滑細緻，另外店家使用柚子酒蒸牡蠣的做法讓我覺得很新奇，感覺又學到一招。

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▼光榮菊Hello!KOUEIGIKU無濾過生原霞酒雄町X山海阿吉羅

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這款光榮菊是霞酒版本，也就是有少許酒粕，喝起來有著生酒的表現帶些甜味，微氣泡感也十分討喜，加上微酸度非常適口耐喝，酒米使用雄町，我想這應該算是屬於個性活潑的雄町酒吧，店家搭配燒物，對我來說則是走解膩的路線。

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

▼田中六五糸島山田錦純米酒X季節炸物

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

田中六五糸島山田錦純米酒這款酒我個人也喜歡，因為餐搭包容性較廣，簡單來說他就是比較容易配對，就算是純飲也是接受度很高的那種。

▼末廣傳承山廢純米X旬蟹甲羅燒、酒香魚子

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末廣傳承山廢純米搭配旬蟹甲羅燒、酒香魚子等兩道餐點很加分，我想要稱讚一下旬蟹甲羅燒這道料理，就算是單吃也好，入口有著濃郁海味，加上山廢純米讓人會回味。

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

▼磯自慢酒友別撰本釀造X小魚有馬炊飯

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在酒單裡面最吸引我的就是磯自慢酒友別撰本釀造，冬季經由一次火入後即放入低溫保存熟成，開瓶散發出熟成果香，圓潤飽滿的酒體加上甘甜米香充滿層次，不虧是壓軸也完全符合我的期待。

長居亭創作酒処日本料理居酒屋

店家加碼的飛露喜特別純米，這款可以說是很強的金賞酒款，沒想到店家會拿出來加碼，有著葡萄、香蕉等香氣，清爽口感尾韻帶點些許苦甘感，又跟我之前喝到的表現有些許不同，每年的清酒就是會有差異很好玩。

▼雞棉花吸物

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想找中壢居酒屋不妨可以來《長居亭創作酒処日本料理居酒屋》，餐點有一定水準，就連清酒也有專業人員駐店，氣氛不錯交通也方便，建議周末假日人較多，想來可以先訂位，喝酒不開車，未成年請勿飲酒。

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長居亭創作酒処日本料理居酒屋

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phone03-4618450
place桃園市中壢區七和一街一百零三號
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美味度
4.42
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
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