ABV韓式餐酒館世界精釀啤酒餐廳 板橋文化店

2025年全新開幕的板橋車站韓式料理ABV韓式餐酒館世界精釀啤酒餐廳，已經是ABV旗下第8個品牌，第14間店了!ABV每個品牌都不同的特色料理，舉凡美式、日式、泰式料理等通通有，詳細文章也可以參考軟西之前的ABV世界精釀啤酒餐廳推薦，每間ABV分店標配琳瑯滿目巨大啤酒牆，超過300種精釀啤酒任君挑選，以酒搭餐蹦出新滋味。這次新開幕的ABV韓式餐酒館世界精釀啤酒餐廳，把經典韓式烤肉、部隊鍋、韓式炸雞一網打盡，菜色大份量很適合喝啤酒和朋友聚餐，板橋韓式烤肉推薦給軟絲們。ABV韓式餐酒館世界精釀啤酒餐廳一樣收錄在軟西的板南線餐酒館、台北韓式料理推薦中。

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▻原文:板橋韓式推薦》ABV韓式餐酒館世界精釀啤酒餐廳◅

板橋韓式推薦 ABV韓式餐酒館用餐環境

每間ABV都有的巨大啤酒牆，這次ABV韓式餐酒館搭配韓式風格，上面窗花造型還排成酒字巧思創意100。說到台北啤酒餐廳，ABV品項選擇絕對是箇中翹楚，超過300種啤酒周周更新，吃韓式料理搭配燒啤，在ABV韓式餐酒館能搭配的選項更多啦。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

ABV韓式餐酒館座位多，用餐空間寬敞明亮不擁擠，有很多4-8人大桌非常適合聚餐，店裡螢幕播放著時下流行K-POP，喜歡韓團的都會邊吃飯邊手舞足蹈了起來。

ABV韓式餐酒館主打各種韓式料理，其中韓式烤肉還有專人代烤，客人不用動手就可以吃到烤肉超貼心，每桌都有一個抽油煙機，特殊設計就算吃完烤肉也不會有很重的味道。

ABV韓式餐酒館特殊窗花設計，讓人彷彿置身韓國大院，好似下一秒就會有穿著韓服的女子走出來，用餐氛圍拉滿，裝飾處處有巧思。ABV韓式餐酒館一樣收錄在軟西的台北韓式料理、台北韓式烤肉推薦中。

板橋韓式推薦 ABV韓式餐酒館美食介紹

韓式烤肉

ABV韓式餐酒館的韓式烤肉，都會有專業服務人員代烤，不用動手就可以吃到道地燒肉，真的是懶人吃烤肉福音阿。

雪花牛(NT440)

看服務人員熟練得在烤盤上烤肉，沁出陣陣白煙感受得到烤肉熱度，隨之飄散讓整個空間瀰漫著肉香香氣。

雪花牛油花豐厚，白花花一片吃起來細膩柔軟，又香又甜，雖然吃到後面稍微油膩，但配上一口啤酒清新爽順，肉汁爆棚!

翼板牛(NT600)

翼板牛排嫩口，紮實油脂均勻，軟嫩適中，滿滿鮮美甜香，又不會像雪花牛較易膩口，這烤肉很快就被柯軟掃盤吃光了。

一旁的蔬菜服務人員也會視情況烤完，甜椒跟牛肉交替著吃，Juicy豐盈水感。

厚切豬五花(NT320)

油亮油亮的豬肉表面，邊烤邊在烤盤上滋滋作響，光聽這聲音就讓人食指大動啦。

豬五花表面煎到恰恰，焦脆酥香，肥肉部分一咬爆汁，整體吃起來Q彈帶勁，瘦肉絲絲入扣香氣中和了油膩感，不愧是韓式烤肉必點的豬五花。

ABV韓式餐酒館韓式烤肉當然少不了生菜包肉，豬五花油脂滿滿，肥瘦兼具，搭配水潤生菜肉汁滿溢，另外還有韓式辣椒，一口肉一口辣椒清爽解膩。

美軍政府部隊鍋(NT580)

部隊鍋就是要澎派料多，滿滿午餐肉、德式香腸、年糕、豆腐，加上韓式必備的辛辣泡菜，吃起來酸爽辛香回甘，尤其那Q口拉麵配上濃郁起司，一整鍋熱呼呼冬天吃最適合。

韓國文化喜歡熱鬧，吃的東西也要好分食方便聚餐，部隊鍋就符合這個特性，滿滿肉品超有飽足感份量十足，一整鍋彈脆嫩通通有，搭配燒啤解辣又可以再吃一碗啦。

醬油洋釀炸雞(NT359)

板橋韓式炸雞別說你只知道橋村炸雞，現在ABV韓式餐酒館也有好吃的韓式炸雞，經典的洋釀口味，甜口濃醇，鹹甜超涮嘴，皮金黃酥脆細微顆粒感青蔥綴提香，適中大小很好入口。

韓式辣炒年糕(NT220)

ABV韓式餐酒館的年糕紅通通，真的辣度拉滿，年糕非常紮實，奮力咬下後竄升的辣感很過癮，這時候趕快配上一口啤酒解辣就對了。

韓式水冷麵(NT260)

水冷麵裡有碎冰塊、小黃瓜、水梨片沁涼舒爽，牛腱肉片帶點厚度吃起來有口感，在眾多香辣菜色中，這道涼爽降溫，夏天天熱吃這碗鐵定胃口大開。

可以依照喜好加入芥末跟醋，加入後多了股酸爽醋勁，不過軟西不小心失手加太多，推薦大家加一點提味就可以了!

海鮮煎餅(NT280)

ABV韓式餐酒館海鮮煎餅，可以看到超大魷魚就這樣橫在煎餅中，不過整體吃起來粉感稍偏重，料分散了一點，有魷魚的地方吃起來比較有鮮味。

韓式蒸蛋(NT220)

ABV韓式餐酒館蒸蛋有夠細緻綿密，蓬鬆滑嫩如絲，根本就像在吃鹹版舒芙蕾，熱呼呼榮登本日最喜歡的菜色。

風味炒櫛瓜(NT220)

脆口櫛瓜撒上滿滿黑胡椒、香料粉，入口層次多元豐富，做為烤肉、部隊鍋之間的轉換剛剛好。

板橋韓式推薦 ABV韓式餐酒館啤酒

韓式燒啤

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

來到ABV韓式餐酒館這麼多啤酒的地方，當然就是要搭配成一杯燒啤配烤肉啦，在服務人員推薦下真露搭配比利時徠福黑修道院啤酒，真露單喝刺鼻的酒精感厚重，加入果香濃郁麥香烘烤味啤酒，反而變得甘甜圓潤，瞬間轉成香甜焦糖香，唇齒彷彿吃了麥芽糖般留下甜甜香氣，是女孩們也比較好喝入口的燒啤。

喝到後面因為沉澱在底下會變得比較偏甜，其實單喝這支啤酒也有盈香煙燻和麥香稠順，酒感適中，下次也想來ABV韓式餐酒館搭看其他種類的燒啤。

板橋韓式推薦 ABV韓式餐酒館菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

ABV韓式餐酒館世界精釀啤酒餐廳 板橋文化店

新開幕的韓式料理ABV韓式餐酒館世界精釀啤酒餐廳，位於板橋車站附近步行10分鐘左右，除了有專人代烤的經典韓式烤肉，還有各種道地經典韓式料理，例如韓式炸雞、水冷麵、部隊鍋等，大份量很適合多人聚餐，加上豐富選擇多樣性的啤酒牆，愛喝啤酒的韓國人來這鐵定眼睛一亮，ABV韓式餐酒館世界精釀啤酒餐廳勢必在板橋韓式料理中掀起一股韓流啦，板橋韓式烤肉推薦給軟絲們。ABV韓式餐酒館世界精釀啤酒餐廳一樣收錄在軟西的板南線餐酒館、台北韓式料理推薦中。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

▻原文:板橋韓式推薦》ABV韓式餐酒館世界精釀啤酒餐廳◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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