2025年最令人翹首以盼的台北燈節已經火熱開啟，這次直接把西門町變成了超級炫目的光影盛宴現場

其中13米高的主燈「福蛇豆豆」更是一舉成為全場焦點，還有4大展區各有千秋，保證讓你大飽眼福

快跟著我一起提前探秘這場元宵佳節的視覺美麗吧

2025台北燈節

活動日期：即日起至2/16（日）

活動地點：中山堂、西門、北門、中華路一段周邊

亮燈時間：17:00-22:00

主燈展演時間：18:00-22:00（每半小時一次）

交通超便利！坐捷運到西門站5號出口，一踏出便能輕鬆開啟這場燈節奇遇之旅

一路上有醒目的指標會像貼心小嚮導，引領你順利抵達主燈區會場

走進主燈區這，首先映入眼簾的便是那個高達 13 米的「福蛇豆豆」主燈



設計師巧妙地將可愛元素與新年祝福相融合，打造出了這隻人人都愛的萌蛇

「福蛇豆豆」圓滾滾的身軀、笑瞇瞇的眼睛，加上周身五彩繽紛的燈光效果，一到夜晚就散發出絢爛光芒

仿佛在熱情招呼著每一位前來打卡的朋友，也完美詮釋了「蛇來運轉」的美好祈願，把福運和新希望傳遞給每個人

不管是從正面、側面，還是遠距離眺望，「福蛇豆豆」都呈現出不一樣的可愛模樣

難怪大家都忍不住掏出相機，想要和它留下最美的合照

六小福（送福）

扭轉乾坤

喜臨門

翹首以盼

舉杯歡慶

台灣黑熊給大家拜年

城市光廊

跨界藝術家共同打造創新燈組

變形金剛賀新年

五路財神迎蛇年

祥蛇迎春

白蛇轉

鑽轎腳

彩繪燈籠廊道「跳耀新春」、以霓虹燈光描繪美食建築與吉祥物等特色的「一團美好」

等待豐收的樹

夢想起飛 接棒未來

好運超覆蓋

總的來說，西門町燈節不僅是一場視覺盛宴，更是一次文化與潮流的交融

它既有傳統的溫情脈脈，又有現代的活力四射

如果你也想感受濃郁的節日氣氛，體驗豐富的文化魅力，西門町燈節絕對值得一去

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