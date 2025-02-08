為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 2025台北燈節必打卡：13米福蛇豆豆主燈亮相西門町，4大展區點亮元宵夜

2025台北燈節必打卡：13米福蛇豆豆主燈亮相西門町，4大展區點亮元宵夜

2025燈會攻略
2025-02-08 16:35:00 文字：饅頭弟
share
饅頭弟

饅頭弟
close

2025年最令人翹首以盼的台北燈節已經火熱開啟，這次直接把西門町變成了超級炫目的光影盛宴現場

其中13米高的主燈「福蛇豆豆」更是一舉成為全場焦點，還有4大展區各有千秋，保證讓你大飽眼福

快跟著我一起提前探秘這場元宵佳節的視覺美麗吧

/tmp/php8bZMnP

 

 

 

 

2025台北燈節必打卡：13米福蛇豆豆主燈亮相西門町，4大展區點亮元宵夜2025台北燈節

活動日期：即日起至2/16（日）

活動地點：中山堂、西門、北門、中華路一段周邊

亮燈時間：17:00-22:00

主燈展演時間：18:00-22:00（每半小時一次）

交通超便利！坐捷運到西門站5號出口，一踏出便能輕鬆開啟這場燈節奇遇之旅

一路上有醒目的指標會像貼心小嚮導，引領你順利抵達主燈區會場

/tmp/phpuqVyJa

/tmp/phpYL8B23

 

走進主燈區這，首先映入眼簾的便是那個高達 13 米的「福蛇豆豆」主燈

設計師巧妙地將可愛元素與新年祝福相融合，打造出了這隻人人都愛的萌蛇

「福蛇豆豆」圓滾滾的身軀、笑瞇瞇的眼睛，加上周身五彩繽紛的燈光效果，一到夜晚就散發出絢爛光芒

仿佛在熱情招呼著每一位前來打卡的朋友，也完美詮釋了「蛇來運轉」的美好祈願，把福運和新希望傳遞給每個人

不管是從正面、側面，還是遠距離眺望，「福蛇豆豆」都呈現出不一樣的可愛模樣

難怪大家都忍不住掏出相機，想要和它留下最美的合照

/tmp/php2aaMXY

 

六小福（送福）

/tmp/phpm3S2Y8

/tmp/php7ooOuj

 

扭轉乾坤

/tmp/php39mTlX  

 

 喜臨門

/tmp/phpEOwXwu

/tmp/phpRIC43F

 

翹首以盼

/tmp/phpnU0b4R

/tmp/phpmgPcI4

 

舉杯歡慶

/tmp/phpq4yuKl

 

台灣黑熊給大家拜年

/tmp/phpez7LXh

 

城市光廊

/tmp/phpb33LIv

 

跨界藝術家共同打造創新燈組

/tmp/phpJjNMeK

/tmp/phpOJgcmZ

/tmp/phplHwO7c

 

變形金剛賀新年

/tmp/php960e7e

 

五路財神迎蛇年

/tmp/phpkY3stv

 

祥蛇迎春

/tmp/phpdHeNjM

 

白蛇轉

/tmp/phpcmbCK3

 

鑽轎腳

/tmp/phpC3cD0I

 

 彩繪燈籠廊道「跳耀新春」、以霓虹燈光描繪美食建築與吉祥物等特色的「一團美好」

/tmp/phpmrzWYJ

 

 等待豐收的樹

/tmp/phpGUrJ3N

 

夢想起飛 接棒未來

/tmp/phpT3M40f

 

好運超覆蓋

/tmp/phpQ7m9Qj 

 

總的來說，西門町燈節不僅是一場視覺盛宴，更是一次文化與潮流的交融

它既有傳統的溫情脈脈，又有現代的活力四射

如果你也想感受濃郁的節日氣氛，體驗豐富的文化魅力，西門町燈節絕對值得一去

/tmp/phpXnAL3Y

/tmp/phpGWB5ib

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

174844-319

文章標籤
饅頭弟 親子同遊 2025 台北燈節 西門町燈節 福蛇豆豆主燈 13米主燈 傳統文化新演繹 潮流藝術風暴 童話奇幻森林 台北景點 美食光影薈萃 元宵佳節 打卡盛會 現代藝術 台灣特色小吃
創作者介紹
創作者 饅頭弟 的頭像
饅頭弟

饅頭弟生活大小事

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up