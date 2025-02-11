[ 高雄鼓山一日遊_8個必去推薦景點(內惟藝術中心好漂亮!!!) ]

高雄，是許多旅人想自助台灣城市的清單之一，對於新手旅行者而言，雖然算是交通方便、景點眾多的城市；該怎麼安排高雄一日遊路線呢？這篇就幫大家整理了高雄鼓山附近的8大必去景點(美術館車站、果貿社區公園、高雄輕軌綠色隧道、高雄市立內惟藝術中心、高雄市立兒童美術館、內惟埤文化園區、高雄市立美術館、鼓山車站)，來一場慢活的高雄鼓山一日遊~

在此，跟著安妮王的腳步，從高雄內惟車站出發，朝聖這些高雄網美景點，行程地圖如下所示~

內惟+美術館車站(眷村、文青)_旅遊路線 :

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[ 高雄鼓山景點1_果貿社區公園 ]

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景點 : 果貿社區公園(偽出國來到小香港!!!)

地址 : 813高雄市左營區中華一路9號

營業時間 : 05:00-12:30

交通方式 : 內惟火車站步行約3~5分鐘

附近景點 : 內惟埤湖畔、高雄市立內惟藝術中心、高雄市立美術館、高雄輕軌綠色隧道、果貿社區公園、鼓山第三市場等

附近美食 : 福來順早餐、孟記早點、美紅豆漿等眷村早餐

安妮王推薦 : 高雄早上的最佳景點之一，來果貿社區吃早餐吧~

於內惟火車站附近的「果貿社區」，是一處由海軍眷村果貿三里改建而成的公寓大樓，早晨熱鬧的市場以及大排長龍的眷村早餐，物美價廉又好吃，且安妮王最喜歡的就是在「果貿社區公園」仰頭一望，拍攝兩座半圓弧形建築，相映合成的同心圓，獨特的建築和濃濃眷村風，彷彿穿梭到民國6、70年代，體驗眷村的生活日常~

[ 高雄鼓山景點2_ 美術館車站 ]

景點 : 美術館車站

地址 : 804高雄市鼓山區翠華路246號

附近景點 : 高雄輕軌綠色隧道、高雄市立內惟藝術中心、高雄市立兒童美術館、內惟埤文化園區、高雄市立美術館等

安妮王推薦 : 每座城市的門面就是主要的交通樞紐；安妮王搭乘台鐵區間車來到 美術館車站，在景點上，大約走個1~3分鐘可以抵達內惟埤文化園區，對於一早喜歡散步的安妮王，選擇高雄美術館車站作為起點剛剛好~

[ 高雄鼓山景點3_ 高雄輕軌綠色隧道 ]

景點 : 高雄輕軌綠色隧道

地址 : 804高雄市鼓山區美術館路290號

附近景點 : 高雄輕軌綠色隧道、高雄市立內惟藝術中心、高雄市立兒童美術館、內惟埤文化園區、高雄市立美術館等

安妮王推薦 : 在高雄輕軌路線來說，安妮王最喜歡美術館站>內惟藝術中心站，以高大的綠色樹木為基底，構築彷彿龍貓隧道的場景，無限延伸，形成遼闊、心曠神怡之景。

[ 高雄鼓山景點4_ 內惟藝術中心 ]

景點 : 高雄市立內惟藝術中心

地址 : 804高雄市鼓山區馬卡道路329號

營業時間 : 11:00-21:00，禮拜一公休

交通方式 : 美術館車站步行約3~5分鐘

網址 : https://www.nwac.org.tw/tw/

附近景點 : 內惟埤湖畔、高雄市立內惟藝術中心、高雄市立美術館、高雄輕軌綠色隧道、果貿社區公園、鼓山第三市場等

安妮王推薦 : 「內惟藝術中心」位於高美館園區，設計融合自然景觀，外觀呼應山形，內部空間無柱無梁，與40公頃生態園區相結合。互動式藝術體驗、展示空間、文創商品、輕食等功能串起，打造親民且連結社區的美術館。

[ 高雄鼓山景點5_ 高雄市立兒童美術館 ]

景點 : 高雄市立兒童美術館

地址 : 804高雄市鼓山區馬卡道路330號

營業時間 : 09:00-16:30，禮拜一公休

交通方式 : 美術館車站步行約3~5分鐘

網址 : http://www.kmfa.gov.tw/AboutUs/AboutKcmfa

附近景點 : 內惟埤湖畔、高雄市立內惟藝術中心、高雄市立美術館、高雄輕軌綠色隧道、果貿社區公園、鼓山第三市場等

安妮王推薦 : 「兒童美術館」位於內惟埤文化園區，是國內首座專為兒童而設的公立美術館。結合互動展示和藝術教育，以遊戲、創作和觀察等方式，提供豐富有趣的教育體驗。館內將整合美術館教育和兒童藝術教育領域，與周邊環境結合，推動兒童美術教育，促進「生態、環保、文化、藝術」的目標，與社區和學校合作，是一座絕佳的高雄親子景點。

[ 高雄鼓山景點6_ 內惟埤文化園區 ]

景點 : 內惟埤文化園區

地址 : 80460高雄市鼓山區美術館路80號

網址 : https://m.khh.travel/Article.aspx?a=6373&l=1

交通方式 : 輕軌內惟藝術中心 / 美術館站、美術館火車站步行約3~5分鐘

附近景點 : 內惟埤湖畔、高雄市立內惟藝術中心、高雄市立美術館、高雄輕軌綠色隧道、果貿社區公園、鼓山第三市場等

附近美食 : 果貿社區(眷村早餐)、鼓山第三市場(黃昏市場)、富有文藝氣息的早午餐/下午茶店家等

安妮王推薦 : 位於高雄輕軌內惟藝術中心 / 美術館站的「內惟埤文化園區」，不僅兩輕軌之間有富有童趣的龍貓隧道，廣大的園區內，有內惟藝術中心、高雄市立美術館、兒童美術館等，且利用山丘造景、埤塘濕地、草地、湖泊等景觀特色，不時可以看見富有巧思的裝置藝術等，讓人度過優閒自在的高雄下午~

[ 高雄鼓山景點7_ 高雄市立美術館 ]

景點 : 高雄市立美術館

地址 : 804高雄市鼓山區美術館路80號

營業時間 : 09:30-17:30

交通方式 : 輕軌內惟藝術中心 / 美術館站、美術館火車站步行約3~5分鐘

網址 : http://www.kmfa.gov.tw/

附近景點 : 內惟埤湖畔、高雄市立內惟藝術中心、高雄市立美術館、高雄輕軌綠色隧道、果貿社區公園、鼓山第三市場等

安妮王推薦 : 高雄市立美術館位於鼓山區，佔地廣大，展示現代藝術作品，展覽內容豐富多元，包括國際作品和典藏品。在炎炎夏日，是適合吹冷氣、培養藝術氣息的地方。

[ 高雄鼓山景點8_ 鼓山車站 ]

景點 : 鼓山車站

地址 : 804高雄市鼓山區鐵路街20巷

附近景點 : 高雄市壽山動物園

安妮王推薦 : 鼓山站位於柴山與愛河交會處，周邊景觀包括元亨寺、愛河和唐榮磚窯廠。建築設計以元亨寺、柴山的鐘鳴鼓響和鐵道記憶為靈感，結合山形和地景起伏，以「鼓鳴水秀」為主題。附近有多家餐廳、住宿和旅遊景點，如元亨寺、壽山動物園等，提供豐富的飲食、住宿、遊玩和購物選擇。

[ 高雄鼓山一日遊_8個必去推薦景點(內惟藝術中心好漂亮!!!) ]

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