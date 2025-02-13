[ 高雄火車+捷運+輕軌景點推薦_25大高雄景點懶人包 ]

高雄，是許多旅人想自助台灣城市的清單之一，對於新手旅行者而言，雖然算是交通方便、景點眾多的城市；該怎麼安排高雄一日遊路線呢？這篇就幫大家整理了高雄捷運、輕軌、火車站景點地圖、還有將近25個熱門高雄景點，來一場慢活的高雄市區一日遊~

在此，跟著安妮王的腳步，從高雄車站/捷運站出發，朝聖這些富有歷史、美食、街道、血拚的景點，大致分為 8 種不同的路線，行程地圖如下所示~

1. 高雄車站(街道、市場、美食、夜景)_旅遊路線 :

Google地圖請點我 > 高雄車站一日遊路線

高雄車站 > 後驛商圈 > 三塊厝車站 > 三鳳中街> 三民市場 > 愛河之心 > 瑞豐夜市

2. 左營車站(宗教、自然、市場、眷村文化)_旅遊路線 :

Google地圖請點我 > 高雄左營自行車一日遊(宗教、自然、市場、眷村文化)

左營車站 > 鳳儀門 > 龍虎塔 > 蓮池潭 > 左營孔子廟 > 哈囉市場 > 洲仔濕地生態解說中心 > 再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區 > 半屏山地景公園 > 新左營站

3. 橋頭+岡山車站(寓教於樂的親子景點)_旅遊路線 :

Google地圖請點我 > 高雄橋頭+岡山一日遊(糖廠&老街，我來了!!!)

橋頭糖廠站 > 橋頭仔糖廠 > 橋頭老街 > 岡山老街 > 岡山車站

4. 內惟+美術館車站(眷村、文青)_旅遊路線 :

Google地圖請點我 > 內惟+美術館車站(眷村、文青)

內惟車站 > 果貿社區公園 > 內惟埤湖畔 > 高雄市立內惟藝術中心 > 高雄市立美術館 > 高雄輕軌綠色隧道 > 美術館車站

5. 美麗島站往大寮路線 :

Google地圖請點我 >美麗島站往大寮路線

美麗島站 > 逍遙園(信義國小站) > 衛武營國家藝術文化中心(衛武營站) > 鳳儀書院 (鳳山站) > 大東文化藝術中心(大東站)

6. 美麗島站往小港路線 :

Google地圖請點我 > 美麗島站往小港路線

美麗島站 > 新堀江商圈(中央公園站) > 高雄市立圖書館總館(三多商圈站+輕軌高雄展覽館站) > 高雄85大樓 (三多商圈站+輕軌高雄展覽館站) > 高雄展覽館(三多商圈站+輕軌高雄展覽館站) > SKM Park Outlets 高雄草衙(草衙站)

7. 美麗島站往西子灣路線 :

Google地圖請點我 > 美麗島站往西子灣路線

美麗島站 > 鹽埕埔站 > 高雄市立歷史博物館 > 愛河遊船(真愛碼頭站) > 高雄流行音樂中心/音浪塔(真愛碼頭站) > 大義倉庫(輕軌博二大義站) > 大港橋(輕軌博二大義站) > 駁二藝術特區(輕軌博二蓬萊站) > 棧貳庫KW2(輕軌棧貳庫站) > 哈瑪星鐵道文化園區(輕軌哈瑪星站+捷運西子灣站)

8. 高雄夕陽路線 :

Google地圖請點我 > 西子灣+旗津路線

西子灣站 > 西子灣隧道 > 國立中山大學 > 打狗英國領事館官邸 > 西子灣風景區 > 鼓山輪渡站 > 旗津輪渡站 > 旗津老街 > 旗津海岸公園 > 旗津彩虹教堂

[ 高雄景點1_高雄車站 ]

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景點 : 高雄車站

地址 : 807高雄市三民區建國二路318號

附近景點 : 高雄車站、愛河之心、後驛商圈、三塊厝車站、三民市場、三鳳中街等

安妮王推薦 : 每座城市的門面就是主要的交通樞紐；安妮王第一站來到高雄車站，仰頭一看，那圓弧立體的灰白色天花板，彷彿植物細胞吸收耀眼的陽光，在金屬板與光線的交錯下，展現出十足的現代與科技感。在交通上，高雄車站與高雄捷運為一體設計，可以改搭捷運遊玩高雄景點，超級方便~

PS: 高鐵左營站+新左營車站+左營捷運為一體設計，搭乘高鐵南下高雄的旅人，需要轉搭左營捷運或新左營台鐵才能到高雄市喔~

[ 高雄景點2_後驛商圈 ]

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景點 : 後驛商圈

地址 : 807高雄市三民區安寧街

營業時間 : 10:00-20:00、禮拜日公休

網址 : https://khh.travel/Article.aspx?a=6298&l=1

附近景點 : 高雄車站、愛河之心、後驛商圈、三塊厝車站、三民市場、三鳳中街等

安妮王推薦 : 從「高雄車站」步行約1~3分鐘，就會看到用五顏六色的雨傘布置而成的網美景點-「後驛商圈」，販售各式各樣的服飾、配件、童裝等，有種來到台北五分埔的感覺。

[ 高雄景點3_三鳳中街 ]

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景點 : 三鳳中街

地址 : 807高雄市三民區

營業時間 : 依店家而定

交通方式 : 台鐵三塊厝車站步行約3~5分鐘

網址 : https://www.travelking.com.tw/tourguide/scenery1662.html

附近景點 : 高雄車站、愛河之心、後驛商圈、三塊厝車站、三民市場、三鳳中街等

安妮王推薦 : 年貨大街中，台北有迪化街、高雄則是三鳳中街，是高雄饒富歷史韻味的一條街道，販售南北雜貨、乾貨等，在充滿活力加裝採光罩的購物商街以及寬敞的大道上，可以盡情地體驗過年的氣氛。

[ 高雄景點4_三民市場 ]

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景點 : 三民市場

地址 : 807高雄市三民區中華三路285號

營業時間 : 06:00-15:00(依店家而定)

交通方式 : 台鐵三塊厝車站步行約5~10分鐘

附近景點 : 高雄車站、愛河之心、後驛商圈、三塊厝車站、三民市場、三鳳中街等

附近美食 : 廖家黑輪(下午去黑輪片已經賣光了QQ)、阿萬意麵(便宜好吃又大碗)、愛玉冰(阿嬤好親切)、老周冷熱飲(吃不下了...)等。

安妮王推薦 : 市場是台灣文化中不可或缺的一部分，也是旅人體驗當地風情的好去處。其中，安妮王最推薦的就是「三民市場」，白天與晚上各自有不同的風貌，白天是許多婆婆媽媽或家庭主婦喜歡來採買的菜市場，到了晚上則像是美食聚集的小型夜市，可謂在地人的美食景點。(從早吃到晚的概念XD)

[ 高雄景點5_愛河之心 ]

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景點 : 愛河之心

地址 : 804高雄市鼓山區龍德路2號

網址 : https://khh.travel/zh-tw/attractions/detail/19

交通方式 : 輕軌愛河之心站、捷運後驛站步行約3~5分鐘

附近景點 : 高雄車站、愛河之心、後驛商圈、三塊厝車站、三民市場、三鳳中街等

安妮王推薦 : 高雄的夜晚，不妨來到「愛河之心」走走逛逛，在彩色燈光投影下，湖畔水景、橋面、市井，猶如光彩奪目的珠寶，是夜遊高雄的好去處。另外，除了鄰近高雄捷運站外，還有水路遊船、單車步道、愛河之心輕軌站等，是體會夜高雄之美的最佳去處。

[ 高雄景點6_瑞豐夜市 ]

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景點 : 瑞豐夜市

地址 : 804高雄市左營區裕誠路南屏路

營業時間 : 17:00-24:00，禮拜一與禮拜三公休

網址 : https://www.facebook.com/rueifong/

交通方式 : 捷運巨蛋站步行約3~5分鐘

附近景點 : 高雄巨蛋

附近美食 : 超級多!!!

安妮王推薦 : 高雄除了夜景外，當然少不了夜市；在捷運巨蛋站附近的「瑞豐夜市」，可謂是高雄市著名的夜市之一，不僅有許多遊戲攤位和商店，還有各式各樣的美食小吃，像是文鮮奶麻糬 、櫥窗滷味、鴨肉餅、德國豬腳、 彭氏臭豆腐 、天使雞排等。總之，高雄瑞豐夜市是一個非常適合遊客品嚐美食和購物的地方，您可以在這裡感受到高雄市的熱情和活力。

[ 高雄景點7_龍虎塔 ]

Google地圖請點我 > 高雄左營自行車一日遊(宗教、自然、市場、眷村文化)

景點 : 龍虎塔

地址 : 813高雄市左營區蓮潭路9號

營業時間 : 08:00-18:00

網址 : http://khh.travel/Article.aspx?a=6891&l=1&stype=1058&sitem=4112

交通方式 : 左營火車站步行約10分鐘、左營高鐵站+左營捷運站步行約20分鐘(可轉搭公車)

附近景點 : 左營火車站、鳳儀門、蓮池潭、左營孔子廟、哈囉市場 、洲仔濕地生態解說中心、再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區、半屏山、新左營站+高雄高鐵站等

附近美食 : 哈囉市場(左營區的朝市)

安妮王推薦 : 說到高雄左營區，絕對必訪的經典景點「龍虎塔」，為色彩繽紛的池畔寶塔，可由龍虎塑像的嘴巴進入，內部展示許多畫作；鄰近的「蓮池潭」為清代「鳳山八景」之一，是高雄市最具傳統宗教色彩的風景區之一。除此之外，還有左營孔子廟、哈囉市場、再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區等當地景點，來個親近大自然、健走+自行車的高雄一日遊吧~

[ 高雄景點8_橋仔頭糖廠 ]

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景點 : 橋仔頭糖廠

地址 : 825高雄市橋頭區糖廠路24號

營業時間 : 09:00-16:30

網址 : https://www.taisugar.com.tw/chinese/Attractions_detail.aspx?n=10048&s=2&p=0

交通方式 : 高雄捷運橋頭糖廠站3號出口

附近景點 : 橋頭老街

附近美食 : 糖廠冰品、橋頭老街(阿婆咖哩鮪魚羹、黃家肉燥飯等)

安妮王推薦 : 來到高雄就是要吃冰!!!位於高雄橋頭的「橋仔頭糖廠」是台灣第一座現代化機械式製糖工廠，已經有百年歷史，除了有保存良好的製糖工廠、日式木屋、防空洞、紅磚水塔等外，搭配五分車、糖廠冰品、裝置藝術等，不失為一處適合親子、家庭、學校出遊的最佳景點之一。另外，附近的橋頭老街也可以順道看看，吃一下難得一見的阿婆咖哩鮪魚羹，作為來過高雄橋頭的證明吧~

[ 高雄景點9_岡山老街 ]

Google地圖請點我 > 高雄橋頭+岡山一日遊(糖廠&老街，我來了!!!)

景點 : 岡山老街

地址 : 820高雄市岡山區平和路64號

交通方式 : 岡山火車站步行5~10分鐘

附近景點 : 岡山火車站、岡山老街、文賢市場

附近美食 : 羊肉、豆瓣醬、龍記餡餅、蜂蜜、清吉吉棒等

安妮王推薦 : 在交通上，雖然高雄捷運的最終站為南岡山站，但需要轉公車才能到岡山景點區，因此建議搭乘火車較佳~

位於岡山火車站附近的文賢市場+岡山老街，可說是懷舊復古的景點之一，在維仁路、開元街、平和路一帶，不僅保存歷史悠久的建築物，還有生活用品、中藥行等販售為主，早晨會有街道生鮮雜貨市集、晚上則是岡山夜市，多樣化的市井特色與美食小吃，讓人流連忘返。

PS: 有時間或騎車的旅人，可加碼崗山之眼與阿公店水庫(岡山一日遊)

[ 高雄景點10_內惟埤文化園區 ]

Google地圖請點我 > 內惟+美術館車站(眷村、文青)

景點 : 內惟埤文化園區(內惟埤湖畔、高雄市立內惟藝術中心、高雄市立美術館、高雄輕軌綠色隧道)

地址 : 80460高雄市鼓山區美術館路80號

網址 : https://m.khh.travel/Article.aspx?a=6373&l=1

交通方式 : 輕軌內惟藝術中心 / 美術館站、美術館火車站步行約3~5分鐘

附近景點 : 內惟埤湖畔、高雄市立內惟藝術中心、高雄市立美術館、高雄輕軌綠色隧道、果貿社區公園、鼓山第三市場等

附近美食 : 果貿社區(眷村早餐)、鼓山第三市場(黃昏市場)、富有文藝氣息的早午餐/下午茶店家等

安妮王推薦 : 位於高雄輕軌內惟藝術中心 / 美術館站的「內惟埤文化園區」，不僅兩輕軌之間有富有童趣的龍貓隧道，廣大的園區內，有內惟藝術中心、高雄市立美術館、兒童美術館等，且利用山丘造景、埤塘濕地、草地、湖泊等景觀特色，不時可以看見富有巧思的裝置藝術等，讓人度過優閒自在的高雄下午~

[ 高雄景點11_果貿社區公園 ]

Google地圖請點我 > 內惟+美術館車站(眷村、文青)

景點 : 果貿社區公園(偽出國來到小香港!!!)

地址 : 813高雄市左營區中華一路9號

營業時間 : 05:00-12:30

交通方式 : 內惟火車站步行約3~5分鐘

附近景點 : 內惟埤湖畔、高雄市立內惟藝術中心、高雄市立美術館、高雄輕軌綠色隧道、果貿社區公園、鼓山第三市場等

附近美食 : 福來順早餐、孟記早點、美紅豆漿等眷村早餐

安妮王推薦 : 高雄早上的最佳景點之一，來果貿社區吃早餐吧~

於內惟火車站附近的「果貿社區」，是一處由海軍眷村果貿三里改建而成的公寓大樓，早晨熱鬧的市場以及大排長龍的眷村早餐，物美價廉又好吃，且安妮王最喜歡的就是在「果貿社區公園」仰頭一望，拍攝兩座半圓弧形建築，相映合成的同心圓，獨特的建築和濃濃眷村風，彷彿穿梭到民國6、70年代，體驗眷村的生活日常~

[ 高雄景點12_美麗島站 光之穹頂 ]

景點 : 美麗島站 光之穹頂

地址 : 800高雄市新興區中山一路115號

交通方式 : 高雄捷運美麗島站

附近景點+美食 : 六合觀光夜市

安妮王推薦 : 高雄捷運的中央樞紐-「美麗島站」，為紅橘兩線交會點(高雄住宿的最佳地點)，且由世界知名藝術大師Narcissus Quagliata（水仙大師）創作的「光之穹頂」，為融合各類玻璃藝術經典與製作技術，創作成的全球最大一體成型單件玻璃公共藝術作品，整體創作為水─生命的孕育、土─繁榮與成長、光─創造精神、火─毀滅與重生等四大主題故事，美輪美奐的玻璃鑲嵌藝術，成為高雄必訪+必經過的招牌景點。

[ 高雄景點13_逍遙園 ]

Google地圖請點我 >美麗島站往大寮路線

景點 : 逍遙園

地址 : 800高雄市新興區六合一路55巷15號錦田路為入口處

網址 : https://www.facebook.com/xiaoyaotakao

營業時間 : 11:00-17:00(禮拜二~禮拜五)、11:00-18:00(禮拜六+禮拜日)、禮拜一公休

交通方式 : 捷運信義國小站步行約3~5分鐘

附近美食 : 和田古早味日式料理｜貓咪主題日式餐廳｜31年老店、阿霞烤肉飯、遙遙相望｜洋食小餐館等

安妮王推薦 : 高雄超過80年的歷史建築-「逍遙園」，過去是日本佛教淨土真宗本願寺派第22代門主大谷光瑞的熱帶農莊、避寒與度假用的別墅，如今為隱密的網美歷史景點，保留了原汁原味的日治時代裝潢特色，讓人有種偽出國到日本的氛圍；且周遭有一些好吃的日本料理(和田古早味日式料理)，讓人度過悠閒寧靜的高雄之旅~

[ 高雄景點14_衛武營國家藝術文化中心 ]

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景點 : 衛武營國家藝術文化中心

地址 : 830高雄市鳳山區三多一路1號

網址 : http://www.npac-weiwuying.org/

營業時間 : 11:00-21:00

交通方式 : 高雄捷運衛武營站

附近景點 : 衛武迷迷村

安妮王推薦 : 高雄鳳山必去的景點之一，由荷蘭建築師法蘭馨・侯班以衛武營的老榕樹群為靈感設計，打造擁有音波式的流線外型與白色波浪的自由曲線的「衛武營國家藝術文化中心」，為表演藝術景點，前衛的建築讓人踩點一下~

[ 高雄景點15_鳳儀書院 ]

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景點 : 鳳儀書院

地址 : 830高雄市鳳山區鳳明街62號

網址 : https://fongyiacademy.khcc.gov.tw/home01.aspx?ID=1

營業時間 : 10:30-18:30、禮拜一公休

交通方式 : 高雄捷運鳳山站、大東站步行約10~15分鐘

附近景點 : 鳳儀書院、大東文化藝術中心、忘憂森林等

安妮王推薦 : 位於城隍廟旁的鳳儀書院興建於1814年，是前清朝書院，古時候的紅磚建築保存良好，現為三級古蹟，且在園區增設許多Q版塑像，成為一座寓教於樂的景點。

[ 高雄景點16_大東文化藝術中心 ]

Google地圖請點我 >美麗島站往大寮路線

景點 : 大東文化藝術中心

地址 : 83057高雄市鳳山區光遠路161號

網址 : http://dadongcenter.khcc.gov.tw/

營業時間 : 08:00-21:00

交通方式 : 大東站步行約1~3分鐘

附近景點 : 鳳儀書院、大東文化藝術中心、忘憂森林等

安妮王推薦 : 大東文化藝術中心有演藝廳、展覽館、藝術教育中心、圖書館等四棟建築，其中圖書館是台灣首座藝術圖書館，是一座因應未來高雄市精緻文化發展而成立的多功能藝術園地。其建築具備清水建築的極簡美學，薄膜式的半透光天棚猶如熱氣球般懸浮於半開放廣場，帶來採光、氣流與視覺上的弧度之美，在早晨、夜晚皆有不同的面貌。

[ 高雄景點17_新堀江商圈 ]

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景點 : 新堀江商圈

地址 : 800高雄市新興區

網址 : https://www.facebook.com/ShinkuchanShoppingStreet

營業時間 : 13:00-00:00

交通方式 : 高雄捷運中央公園站步行約3~5分鐘

附近景點 : 中央公園城市光廊、新堀江商圈等

安妮王推薦 : 現代化的河濱商圈，洋溢著新潮氣息且熱鬧非凡，為時尚精品店雲集之處；猶如台北市的西門町，販售販賣各種流行服飾單品，提供流行最前線的休閒購物選擇，還有許多店家販賣夜市小吃，十分熱鬧+逛街的景點。

[ 高雄景點18_三多商圈 ]

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景點 : 三多商圈

地址 : 806高雄市前鎮區中山二路268號

交通方式 : 高雄捷運三多商圈站

附近景點 : 三多商圈、光華觀光夜市、高雄市立圖書館總館、高雄展覽館、高雄新光碼頭、前鎮海洋之心、苓雅市場/自強夜市、85大樓等

附近美食 : 光華觀光夜市、苓雅市場/自強夜市等

安妮王推薦 : 高雄熱鬧的商圈之一，三多商圈擁有高雄大遠百、新光三越和Sogo百貨等，且離高雄市的兩座摩天大樓「85大樓」以及「遠雄THE ONE」、高雄市立圖書總館也在附近；除此之外，想看河景與夜景可到高雄展覽館、高雄新光碼頭、前鎮海洋之心；想晚上吃點美食可到苓雅市場/自強夜市、光華觀光夜市，生活機能超級好(安妮王住宿就在三多商圈附近)

[ 高雄景點19_SKM Park Outlets 高雄草衙 ]

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景點 : SKM Park Outlets 高雄草衙(小孩最愛的景點)

地址 : 806高雄市前鎮區中安路1-1號

網址 : http://www.skmpark.com.tw/

營業時間 : 11:00–21:30(平日)、10:30–22:00(假日)

交通方式 : 高雄捷運草衙站步行約1~3分鐘

附近景點 : SKM Park Outlets 高雄草衙

安妮王推薦 : 寬敞的購物中心，設有國際品牌商店、餐廳、溜冰場、電玩遊戲中心和電影院；是一座位於高雄的大型Outlet購物中心，前身為大魯閣草衙道，彷彿像極了小孩們的遊樂場，很歡樂~

[ 高雄景點20_駁二藝術特區 ]

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景點 : 駁二藝術特區

地址 : 803高雄市鹽埕區大勇路1號

網址 : https://pier2.org/

營業時間 : 10:00–18:00(平日)、10:00–20:00(假日)

交通方式 : 高雄捷運鹽埕埔站、西子灣站步行約3~5分鐘、高雄輕軌駁二蓬萊站步行約1~3分鐘

附近景點 : 棧貳庫、鹽埕埔站、西子灣站、哈瑪星鐵道文化園區、駁二蓬萊倉庫群、高雄港大港橋、大義倉庫、高雄流行音樂中心/音浪塔、真愛碼頭(遊愛河)等

附近美食 : 超級多(百去不厭!!!)

安妮王推薦 : 駁二藝術特區是一個橫跨臺灣高雄市鹽埕區和鼓山區的藝術園區，以「前衛、實驗、創新」為理念來打造國際藝術平台。

[ 高雄景點21_大港橋 ]

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景點 : 高雄港大港橋

地址 : 803高雄市鹽埕區駁二大義站

網址 : https://www.facebook.com/GreatHarborBridge/

交通方式 : 高雄捷運鹽埕埔站步行約5~10分鐘、高雄輕軌駁二大義站步行約1~3分鐘

附近景點 : 棧貳庫、鹽埕埔站、西子灣站、哈瑪星鐵道文化園區、駁二蓬萊倉庫群、高雄港大港橋、大義倉庫、高雄流行音樂中心/音浪塔、真愛碼頭(遊愛河)等

附近美食 : 超級多(百去不厭!!!)

安妮王推薦 : 高雄港大港橋為全台首座水平旋轉橋、亞洲最長跨港旋轉橋，在夕陽西下、夜幕低垂時最為漂亮，也是高雄必訪的夜景之一。

[ 高雄景點22_鹽埕埔 ]

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景點 : 鹽埕埔

地址 : 803高雄市鹽埕區

交通方式 : 高雄捷運鹽埕埔站

附近景點 : 棧貳庫、鹽埕埔站、西子灣站、哈瑪星鐵道文化園區、駁二蓬萊倉庫群、高雄港大港橋、大義倉庫、高雄流行音樂中心/音浪塔、真愛碼頭(遊愛河)等

附近美食 : 超級多(百去不厭!!!)

安妮王推薦 : 鹽埕埔站可說是美食、伴手禮林立的區域，且離高雄輕軌真愛碼頭站、駁二大義站皆很近，是個值得一訪再訪的景點區域。

[ 高雄景點23_西子灣 ]

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景點 : 西子灣

地址 : 804高雄市鼓山區臨海二路哨船街

交通方式 : 高雄捷運西子灣步行/搭公車/騎自行車皆可

附近景點 : 西子灣隧道、國立中山大學、打狗英國領事館官邸、 西子灣風景區等

安妮王推薦 : 西子灣，是位於高雄市西方的風景區，位於在柴山西南端山麓下，南面隔海與旗津島相望，是一個風景天成的灣澳。最有名的就是斜仔灣逐漸被稱為西子灣，也就是夕陽景色，是為台灣名景之一。

[ 高雄景點24_高雄港 ]

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景點 : 高雄港

地址 : 803高雄市鹽埕區

交通方式 : 高雄輕軌真愛碼頭站、光榮碼頭站

附近景點 : 高雄流行音樂中心/音浪塔、真愛碼頭、光榮碼頭等

附近美食 : 超級多(百去不厭~)

安妮王推薦 : 高雄晚上夜景的最佳選擇，體力較好的旅人，可看完西子灣的夕陽西下的美景後，一路沿著駁二藝術特區、大港橋、走到高雄流行音樂中心/音浪塔、真愛碼頭、光榮碼頭，吹著涼涼的海風，迎接夜晚的到來。

[ 高雄景點25_旗津 ]

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景點 : 旗津

地址 : 805高雄市旗津區

網址 : http://kcs.kcg.gov.tw/06qu03-02.php

交通方式 : 鼓山輪渡站搭船5分鐘到旗津輪渡站

附近景點 : 鼓山輪渡站、旗津輪渡站、旗津老街、旗津海岸公園、旗津彩虹教堂等

附近美食 : 一堆海鮮~

安妮王推薦 : 旗津為高雄西南部的旗津島，與鼓山區、前鎮區及小港區隔高雄港相望，也是著名的觀賞夕陽的景點，漫步於海灘、享受復古的老街、聆聽海浪啪啪啪的聲響，煩惱瞬間忘了一大半，是一處放空的地方。

[ 總結_高雄火車+捷運+輕軌景點推薦_25大高雄景點懶人包 ]

安妮王在這五天四夜的高雄自助行，透過從高雄火車+捷運+輕軌，朝聖這些富有歷史、美食、街道、血拚的景點，大致分為 8 種不同的路線，25大主要景點，超過將近 50 種支線景點，給有興趣的旅人參考囉~

1. 高雄車站(街道、市場、美食、夜景)_旅遊路線 :

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高雄車站 > 後驛商圈 > 三塊厝車站 > 三鳳中街> 三民市場 > 愛河之心 > 瑞豐夜市

2. 左營車站(宗教、自然、市場、眷村文化)_旅遊路線 :

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左營車站 > 鳳儀門 > 龍虎塔 > 蓮池潭 > 左營孔子廟 > 哈囉市場 > 洲仔濕地生態解說中心 > 再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區 > 半屏山地景公園 > 新左營站

3. 橋頭+岡山車站(寓教於樂的親子景點)_旅遊路線 :

Google地圖請點我 > 高雄橋頭+岡山一日遊(糖廠&老街，我來了!!!)

橋頭糖廠站 > 橋頭仔糖廠 > 橋頭老街 > 岡山老街 > 岡山車站

4. 內惟+美術館車站(眷村、文青)_旅遊路線 :

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內惟車站 > 果貿社區公園 > 內惟埤湖畔 > 高雄市立內惟藝術中心 > 高雄市立美術館 > 高雄輕軌綠色隧道 > 美術館車站

5. 美麗島站往大寮路線 :

Google地圖請點我 >美麗島站往大寮路線

美麗島站 > 逍遙園(信義國小站) > 衛武營國家藝術文化中心(衛武營站) > 鳳儀書院 (鳳山站) > 大東文化藝術中心(大東站)

6. 美麗島站往小港路線 :

Google地圖請點我 > 美麗島站往小港路線

美麗島站 > 新堀江商圈(中央公園站) > 高雄市立圖書館總館(三多商圈站+輕軌高雄展覽館站) > 高雄85大樓 (三多商圈站+輕軌高雄展覽館站) > 高雄展覽館(三多商圈站+輕軌高雄展覽館站) > SKM Park Outlets 高雄草衙(草衙站)

7. 美麗島站往西子灣路線 :

Google地圖請點我 > 美麗島站往西子灣路線

美麗島站 > 鹽埕埔站 > 高雄市立歷史博物館 > 愛河遊船(真愛碼頭站) > 高雄流行音樂中心/音浪塔(真愛碼頭站) > 大義倉庫(輕軌博二大義站) > 大港橋(輕軌博二大義站) > 駁二藝術特區(輕軌博二蓬萊站) > 棧貳庫KW2(輕軌棧貳庫站) > 哈瑪星鐵道文化園區(輕軌哈瑪星站+捷運西子灣站)

8. 高雄夕陽路線 :

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西子灣站 > 西子灣隧道 > 國立中山大學 > 打狗英國領事館官邸 > 西子灣風景區 > 鼓山輪渡站 > 旗津輪渡站 > 旗津老街 > 旗津海岸公園 > 旗津彩虹教堂