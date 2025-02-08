今年聖誕節跟姊妹相約來做燙布貼吧！這家首間台式文創燙布貼『尚厚里．禮民合作社 』位在台中篤行路的巷子裡，地點超隱密 ，店面小小一間，卻有超多獨家的刺繡貼、燙畫貼，插畫家合作款、店家自創款式通通都有，不想撞圖，來這邊就對啦～牆上有超多素材可以選擇，包包、衣服、電腦包、帽子…等等，質感都很不錯，價格也很合理，衣服都可以現場試穿喔！

尚厚里．禮民合作社

地址：400台中市中區篤行路15號1樓

營業時間：週一～週四10:00–18:00 / 週五～週日 10:30–18:30

電話：0963 168 898

可以使用line pay跟文化幣喔！

首間台式文創燙布貼

這家就位在中區篤行路的巷弄內，鄰近中華夜市，建議google地圖前往，不然很常會在叉路口走錯路，看到這棟大樓就是了，門口都有機車停車格可以停，汽車需要自行找停車場

停好車後，拉開拉門進去

往內直直走，就可以到達嘍！雖然店內小小的，但是有非常多燙布貼、素材可以選擇

這家跟其他家最大的不一樣的就是，有跟台灣插畫家合作獨家的燙布貼

尺寸有超迷你、中型、大型都有，選擇非常多

還有店家自己獨家的燙布貼喔！真的超可愛～

燙布貼旁邊都有可愛的小籃子、夾子，讓你可以好好的來挑選

除了燙布貼外，還有與台灣插畫家合作的燙畫貼，每種都好好看

店內素材選擇也很多，整面牆看到的素材都可以選擇

小包包、飲料提袋、電腦包、帽子都有喔！

衣服也有一般款式、落肩款可以選擇

如何客製屬於自己的燙布貼？！

第一次來這邊製作燙布貼，可以參考店內的體驗流程，店員也會跟你介紹喔！

首先！我們先選擇自己喜歡的素材，像我就挑了小包包、襪子、Ｔ恤

再來就是挑選自己喜歡的圖案，可以放在素材上看看是不是自己喜歡的樣式

都選擇好後，就要來定位圖案，有的燙布貼背面有膠，可以直接黏貼在自己喜歡的位置，如果沒有膠，店員會給你耐熱膠帶，可以自己貼在喜歡的位置

固定好後告知店員，就會開始幫你燙印

我這次也有選擇燙畫，看到塑膠片撕起來的瞬間，真的好療癒喔！

成品欣賞

店員燙印完後，等待冷卻，就完成了，這是我挑的手機包包，選了兩種可愛燙畫圖案，包包質感很不錯，價位都不貴

我還跟朋友一起做了一幅，前面刺繡貼、背面大大的燙畫，穿起來好好看！

當然，跟店員聊天得知，有的人想要請店家協助燙印，只要在店內購買燙布貼，就可以幫忙燙印，只是如果燙壞了，店家不負責賠償喔！只要素材平整，大多數的素材都是可以燙印的，建議可以提前詢問店員確認

最後，店員會把燙印好的成品用布織布袋裝起來，儀式感滿滿，很適合來這邊客製化送人的禮物喔！

推薦給喜歡客製化商品的你，有時間可以來體驗喔！

一起看看影片吧！

[ 繼續閱讀 ]

[客製化推薦] 思想的船S.T客製人像｜客製化婚禮紀念｜人像似顏繪｜壓克力存錢筒｜美式畫風對杯1組！

緩緩.art studio似顏繪客製｜寵物似顏繪夜燈｜客製專屬於自己的5年回憶紀念品！

KUSDOM 客製化商品｜高達800款商品可客製化｜免費開店銷售自己的設計｜實現自己的設計師夢想

Turn Life 客製化茶包｜插畫客製化茶包初體驗｜一組8入｜照片、插畫都可製作｜少量客製化快速出貨

[ klook專屬折扣碼P000123享優惠]





如果喜歡我的分享點擊連結追蹤我所有的平台喔＾＾

→https://linkgoods.com/yaping←

團購社群👉 🌟周周搶便宜 限量不等人🌟