[ 台南血拚、伴手禮必去_林百貨 ]

來到陌生的城市、國家，在離別前，都會想要讓人帶一些伴手禮留戀，在台南這座擁有豐富的台灣歷史文化的地方，有一座結合古蹟與血拚的重量級百貨公司，那就是日治時期便創立的 "林百貨" 。

林百貨在落成當時是台南第一高樓，且配有電梯、鐵捲門等當時少見的現代化設備，是日治時期臺南末廣町繁榮的象徵。二次大戰後結業，曾改為其它用途、亦曾長期閒置，後來公告為臺南市定古蹟。經過建物整體修復後，由台南市政府委外由高青時尚以"文創百貨"為主，於2014重新開幕。

現在的林百貨，老房元素+富有特色的商品、聯名活動等，吸引許多旅人前來朝聖，除了看看這座台南古蹟百貨外，也順便帶一些伴手禮回家。

在此，本篇為安妮王住在台南的三天兩夜，每天都去林百貨朝聖的記錄，請笑納

[ 初訪_林百貨 ]

林百貨，俗稱五層樓仔，是位於臺灣臺南市中西區的百貨公司，於日治中期的1932年12月5日開幕，為臺灣第二間、以及南臺灣第一間百貨公司，也是臺灣唯一設有神社的百貨公司。

林百貨店俗稱「五層樓仔」，但事實上百貨內有面積較小的6樓，為「折衷樣式」鋼筋混擬土建築，在當時是相當現代化且受注目的。建築立面貼溝面磚，最上層女兒牆以位於轉角的中央處最高，牆線以階梯狀順序滑落連接兩翼。

[ 林百貨的五大特點 ]

1. 元素懷舊感

安妮王來到林百貨時，擁有百年歲月的建築以及販售各式各樣文青類的商品，總會想讓人放滿腳步、以慢活、輕鬆的心情來逛這一座古蹟型的百貨公司。

復古、天然、手工製作的商品，刻畫著台南的花磚、紋路、建築、歷史等元素，透過商品，逐漸將台南的文化傳承、交替。

時代的歲月，陪伴我四年的大同寶寶，畢業後得到人生第一座大同寶寶；那一年董事長案、股票跌很兇的大同寶寶，希望歷經風風雨雨後，還能見到他

2. 台南伴手禮集中區

除了老房元素吸引安妮王之外，最喜歡的莫過於強大的伴手禮區了!!!

在林百貨一樓，販賣台南各種地區的特產，例如，椪餅、夏威夷豆塔、蜜餞、台南關廟麵、肉乾、鳳梨酥等，甚至還有排行版、推薦清單，如此作法，讓旅人的荷包持續失血中......

3. 聯名的限定行銷

老房搭配限定、短期行銷，讓人潮絡繹不絕

安妮王到訪時，很幸運地看到林百貨 x Hello Kitty 的聯名行銷，，超大Kitty紙膠帶，林百貨Kitty、Daniel展，台南限定獨家聯名成功將文化與公仔結合起來，傳遞地方文化。

這一種聯名限定行銷，可以讓旅人每次到訪林百貨時，都會有不同的發現，呈現一種新鮮感；而且能在短期內，吸引購買、參觀的人潮，創造商機。

4. 老房元素保存

林百貨從日治時期1932年開幕存在至今，保留著古老的建築結構，包括溝面磚外牆、指針式電梯、手搖式鐵捲門，甚至是頂樓的神社鳥居，因此這裡也是「全台唯一有神社的百貨公司」。

林百貨的指針式電梯，一點一滴地看著它往下、往上，承載人來人往的旅人，以及無數的歲月，也迎接著......未來

5. 休憩與眺望的結合

每一座百貨公司，旅人逛累了都設有餐廳、休憩的地方；在林百貨的五樓，設有餐廳、紀念品區、神社以及眺望台南市井的地方。

藍天白雲、復古的街道，呈現台南生活有朝氣的一面

夜晚，燈光映照著台南市區，熱鬧卻又有些許祥和，夜晚的風，涼爽以及老屋的呢喃。

[ 總結_林百貨 ]

景點 : 林百貨

地址 : 700台南市中西區忠義路二段63號

營業時間 : 11:00-21:00

網站 : http://www.hayashi.com.tw/

交通方式 : 台南火車站走路約15-20分鐘，自台南火車站搭1或7號市區公車，在林百貨(中正路)站下車。

安妮王推薦 : 林百貨可以說是安妮王每次到台南都會朝聖的景點，優越的地理位置是主要的因素外，在採買有特色的當地伴手禮、聯名效益是一個考量，每一次到訪，這一座老房子都會給人新穎的內容，讓人可以在旅途上，可以休息一下再出發；或者帶著美好的記憶，回歸家鄉

以下為安妮王自助台南的旅遊記錄，期待下次有機會可以再次旅遊這些有特色的景點

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