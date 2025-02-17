[ 宜蘭頭城火車站8大必去景點_頭城一日遊 ]

宜蘭的鄉鎮很多，宜蘭市的純樸、礁溪的溫泉、羅東的林場、夜市，蘇澳的漁港風光等，其中，最讓許多人一訪再訪的旅遊地區，就是旅遊景點豐富的頭城了。有金車伯朗城堡、大溪漁港吃海鮮、外澳沙灘看日出、龜山島賞鯨等，眾多旅遊行程讓人不知怎麼安排，如果想來個簡單快速的宜蘭頭城一日遊，只要步行前往，就能享受頭城老街的復古氛圍、星巴克宜蘭頭城門市的前衛造型、參觀蘭陽博物館、以及眺望烏石漁港，趕快把握假期的尾巴，規劃宜蘭頭城一日輕旅行。

在此，安妮王就宜蘭頭城火車站的地理位置，規劃周遭8個值得一去的景點，行程地圖如下所示

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頭城火車站 頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅 頭城老街 阿宗芋冰城 星巴克宜蘭頭城門市 蘭陽博物館 烏石漁港 頭城車站

[ 宜蘭頭城火車站景點1_頭城火車站 ]

​景點 : 頭城火車站

地址 : 261宜蘭縣頭城鎮纘祥路59號

網站 : http://www.railway.gov.tw/

營業時間 : 24小時

附近景點 : 頭城火車站、頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅、頭城老街、阿宗芋冰城、星巴克宜蘭頭城門市、蘭陽博物館、烏石漁港

安妮王推薦 :「頭城火車站」為日治時代的火車站，從原先的木造站房到現今的火車站，外觀明亮整潔、與蘭陽博物館的三角形設計相呼應，一出站就能看到熱情奔放的傳統市場的叫賣聲、許多在地小吃的香味、還有頭城最早發展的復古街道-開蘭(頭城)老街，是一塊適合漫步、欣賞老街風光的區域。

[ 宜蘭頭城火車站景點2_ 阿伯炸蛋蔥油餅 ]

​景點 : 頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅

地址 : 261宜蘭縣頭城鎮纘祥路59號261頭城火車站旁邊（纘祥停車場機車棚內唷！！）公休日請查詢臉書頭城阿伯炸蛋蔥油餅造成不便敬請見諒

臉書 : https://www.facebook.com/B168168168/

營業時間 : 10:00-17:00、禮拜日、一公休

附近景點 : 頭城火車站、頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅、頭城老街、阿宗芋冰城、星巴克宜蘭頭城門市、蘭陽博物館、烏石漁港

安妮王推薦 : 來到頭城車站後，在停車場附近有一輛顯眼的藍色發財車，由老闆蘇萬吉先生純手工製作，至今已超過30年，招牌蔥油餅+蛋(35元)，將渾圓乳白色的麵團，桿成兩個巴掌大麵皮後，放入大鍋中炸成金黃色，最後打顆蛋、加入一大把三星蔥完成，造就香酥脆軟的口感，外酥內軟的餅皮、濕潤的蛋、鹹甜特調的醬油、甜辣醬等，非常罪惡的早餐但好吃又平價，聞香下馬解解饞也是不錯選擇，為遠近馳名的宜蘭街頭小吃！

[ 宜蘭頭城火車站景點3_頭城老街(8個特色小景點) ]

1. 老房說故事

頭城老街是頭城鎮最古老的街道，留有清代及日據時代所建造的樓房，像是日治時期的吳宅(129號)、新長興樹記(121號)、源合成與陳春記(51~61號)以及融合各式風格的盧宅(139號)等宅第，想要更加了解歷史故事的話，也可以到三老故事館，由「老人、老屋、老故事」所組成的「三老故事館」，為頭城文化的中心─頭城老街注入了更多歷史內涵，皆具有古典的懷舊風情，並見證了頭城老街的自繁盛到衰落的歷史。

2. 開蘭媽祖廟

開蘭媽祖廟，是位於臺灣宜蘭縣礁溪鄉開蘭路上的媽祖廟，奉祀蘭陽地區第一尊媽祖，具250多年歷史的媽祖廟，同時也是頭城最重要的縣定古蹟，一處結合文化、歴史及旅遊的觀光聖地以第一次參訪開蘭媽祖廟的的旅人來說，會先看到莊嚴佇立在內殿中央的媽祖，接著會被內殿牆上的歷史古蹟與歲月痕跡吸引，還可以見到清代許多官方或民間仕紳所致贈的匾額與石柱，工匠細雕細琢留下的文物，雖經過歲月的風化與錘鍊，但受到開蘭第一媽祖的洗禮，為當地人最重要的信仰中心。

3. 日治時期的古老建築物

安妮王最喜愛頭城老街的要素，就是這些古色古香的建築物，以「新長興樹記」為例，曾經是頭城最大的南北雜貨批發店，為方便生意進行因此採街屋式建築，騎樓立面用了石子、木作以及彩繪瓷磚等三種手法製作，整體營造樸實典雅、細緻勻稱的氛圍，漫步此處，彷彿乘坐時光機來到日治時期，見證生意興隆的景象，值得細細玩味遊歷。

4. 彩繪藝術牆

宜蘭頭城老街被譽為「開蘭第一街」，總長約600公尺的街上不僅有精緻的老宅，還有全新彩虹玻璃藝術巷、3D彩繪牆與財神龜，豐富景點好玩又好拍， 最吸引安妮王的便是這些彩繪牆壁，有船隻和河道呼應了頭城早期繁華的水路運輸、充滿氣勢的畫面、也有早期雜貨店販售冰品的場景等，一面面的彩繪壁畫，紀錄當時的生活，玩樂的同時，也能體驗一些歷史點滴。

5. 頭城十三行遺址

頭城十三行遺址是清代當地漁港附近的十三間街屋聯結而成，是清代頭圍商家的批貨處及倉庫，不過宅門深鎖，只能在戶前駐留，由於在外觀上具有保存價值，被宜蘭縣政府指定公告為縣定古蹟。這邊給安妮王的感覺也很奇妙，將近150多年古老的房子，與尋常百姓家結合，自然融入於生活場景中，不時有精雕細琢的壁畫，襯托老宅的魅力，重現當年的繁華風範。

6. 頭城老街-揮灑文創基地

頭城老街不單單只賣「開蘭第一街」的稱號，與其他老街不一樣的地方，就是有許多推廣宜蘭文創的店家，比如「媽媽號」，一個親子、藝文活動以及兒童才藝課程的平台，讓親子在樸素紅磚打造的空間下，推廣宜蘭藝文活動與手作課程的地方，或者像「和平街屋」、 「兌藏 Treasure of Joy」等店家，運用宜蘭金棗、食材等製作一系列美味的飲品、餐點等，在那筆直的街道上，周遭總是充滿新奇的小店舖，各個都是獨一無二、當地僅有的產品，是一處充滿特色的地方，讓人更加喜愛宜蘭的純樸與實在的氣息。

7. 盧纘祥故居前池塘

說到宜蘭頭城的代表人物，要提宜蘭縣首任民選縣長-盧纘祥先生，年輕時除了經商外，還成立「登瀛吟社」，讓頭城詩人輩出，成就與貢獻良多。在頭城老街古蹟眾多的地方，關於盧纘祥先生的就有兩處，一處為盧纘祥先生故居，日式屋頂上有西式風格老虎窗，正門圓拱居中，牆身為洗石子，是當時宜蘭最豪華的府第。而另一處則是盧纘祥故居前池塘，以前可是「碼頭」，清治時期貨物由船運至這裡後，再搬到旁邊的「十三行」做貿易，如今整頓之後，整建為為日式「舟遊式」庭園，被老宅建築們包圍的池塘，水面映照著流動的歷史歲月、萬變的天氣，以及匆匆旅人的痕跡。

8. 紅磚打造的懷舊休憩之地

頭城老街曾為車水馬龍的的貨物集散中心，如今在和平街呈南北走向，一南一北的福德祠上，保留當時的建築與古蹟，揉合了清朝與日治時期的風格，傳統閩南式紅瓦與紅磚、日本昭和時期繁複雕飾與彩瓷洗石、巴洛克式圓拱與柱列等，一磚一瓦的紅磚、水泥構築的人像，代表當時宜蘭人勤勞誠懇的打拼精神，走一趟頭城老街，猶如走過一段滄桑的台灣建築史。

​景點 : 頭城老街

地址 : 261宜蘭縣頭城鎮和平街

營業時間 : 24小時

附近景點 : 頭城火車站、頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅、頭城老街、阿宗芋冰城、星巴克宜蘭頭城門市、蘭陽博物館、烏石漁港

安妮王推薦 : 在宜蘭頭城一日遊裡，漫步在「頭城老街」可以耗掉半天，以媽祖廟為中心左右南北二條老街，二頭各有一間土地公廟護佑，在寧靜短短的和平街上，有百年歷史宅邸、傳統寺廟、當地文創商店以及小吃攤等，除了文化歷史保留的很好外，還有融合童趣、創新風格的彩繪牆與特色新景點，值得遊客來此靜靜感受那個不同的時代與文化遺產。

[ 宜蘭頭城火車站景點4_阿宗芋冰城 ]

​景點 : 阿宗芋冰城

地址 : 261宜蘭縣頭城鎮青雲路三段267號

網站 : http://www.ajon.com.tw/home/about.html

營業時間 : 09:00-21:00

附近景點 : 頭城火車站、頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅、頭城老街、阿宗芋冰城、星巴克宜蘭頭城門市、蘭陽博物館、烏石漁港

安妮王推薦 : 在頭城老街附近，或者往蘭陽博物館的方向上，有一家近60年的歷史的阿宗芋冰城，以傳統道地的「叭噗」自製自售， 遵守傳統做法，堅持人工削芋頭皮，招牌傳統叭噗(芋頭+紅豆+鳳梨)，一杯50元，口感綿密香Q，一次品嘗道地的宜蘭綿綿冰滋味，一杯古早味冰品逛頭城老街，也是不錯的旅遊享受。

[ 宜蘭頭城火車站景點5_星巴克宜蘭頭城門市 ]

​景點 : 星巴克宜蘭頭城門市

地址 : 261宜蘭縣頭城鎮青雲路三段396號

網站 : https://www.starbucks.com.tw/home/index.jspx

營業時間 : 07:30-21:30

附近景點 : 頭城火車站、頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅、頭城老街、阿宗芋冰城、星巴克宜蘭頭城門市、蘭陽博物館、烏石漁港

安妮王推薦 : 在往蘭陽博物館的路上，會看到一座非常吸睛的星巴克，呼應頭城濱海的特色，用弧形線條打造成海浪波動的模樣以及海水般的藍色落地玻璃窗，融入海景元素，打造全台唯一的遊艇造型星巴克，無論是特地來獨享咖啡香或是當作中途休憩站都很適合，算是一處很有設計感的一棟咖啡廳，打卡拍照休息一下後，繼續宜蘭頭城之旅。

[ 宜蘭頭城火車站景點6_蘭陽博物館 ]

延伸閱讀 宜蘭景點推薦_蘭陽博物館&烏石港懶人包

景點 : 蘭陽博物館

地址 : 261宜蘭縣頭城鎮青雲路三段750號

營業時間 : 09:00~17:00，禮拜三公休

門票 :

網站 : http://www.lym.gov.tw/

交通方式 : 頭城火車站步行約20分鐘可抵達蘭陽博物館。另外，可搭乘台灣好行東北角海岸線、葛瑪蘭客運131線、國光客運1766、紅1（僅假日行駛），至蘭陽博物館站或烏石港站下車。

附近景點 : 頭城火車站、頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅、頭城老街、阿宗芋冰城、星巴克宜蘭頭城門市、蘭陽博物館、烏石漁港

安妮王推薦 : 「蘭陽博物館」建築採用單面山造型為設計概念，創造出斜屋頂的主體風格，讓建築與自然完美融合，打造獨樹一格的景致。在館藏上，以山、平原、海、時光等展區，匯集蘭陽地區的自然景色、人文歷史、漁業文化等，充分展現宜蘭當地的人文風情與自然生態。最後，在周邊環境上，與烏石漁港、驛站呈現出的寧靜清幽的遼闊風景，讓安妮王十分放鬆。

[ 宜蘭頭城火車站景點7_ 烏石漁港& 烏石港驛站 ]

延伸閱讀 宜蘭景點推薦_蘭陽博物館&烏石港懶人包

景點 : 烏石漁港& 烏石港驛站

地址 : 261宜蘭縣頭城鎮港墘路60號

交通方式 : 頭城火車站步行約20分鐘。另外，可搭乘台灣好行東北角海岸線、葛瑪蘭客運131線、國光客運1766、紅1（僅假日行駛），至蘭陽博物館站或烏石港站下車。

附近景點 : 頭城火車站、頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅、頭城老街、阿宗芋冰城、星巴克宜蘭頭城門市、蘭陽博物館、烏石漁港

安妮王推薦 :「蘭陽博物館」前的濕地是烏石礁的遺址，以「透明盒子」為概念所建造而成，運用建築融合當地場景，就像一艘大船停靠在港口，藉由光影的變化呈現立體交錯的穿透感。至今已有將近200年歷史的「烏石港」，從貿易大港、軍防基地到現在的濕地保育區、觀光漁港，讓往來的遊客能享用新鮮的漁產，也能欣賞烏石港美麗的景致。陰雨綿綿，那遠在天邊的龜山島，蒙上一層神秘的灰色面紗；汪洋大海，一望無際，看著停泊的船隻，悄悄回到熟悉的家鄉。

[ 宜蘭頭城火車站景點8_啾咕咖啡 ]

​景點 : 啾咕咖啡

地址 : 261宜蘭縣頭城鎮港墘路60號

臉書 : https://www.facebook.com/tjuku-cafe-2205942572835017/

營業時間 : 於2022秋天整修完畢會回歸

附近景點 : 頭城火車站、頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅、頭城老街、阿宗芋冰城、星巴克宜蘭頭城門市、蘭陽博物館、烏石漁港

安妮王推薦 在蘭陽博物館附近的人氣咖啡廳裡，點一杯咖啡與可口的千層蛋糕，看著玻璃牆外的烏石港、蘭陽博物館、龜山島等，也是不錯的頭城輕旅行景點(建議訂位，安妮王假日中午到訪時，幾乎沒有位置，只能回羅東夜市大吃特吃:D)

[ 總結_宜蘭頭城火車站8大必去景點_頭城一日遊 ]

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頭城火車站 頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅 頭城老街 阿宗芋冰城 星巴克宜蘭頭城門市 蘭陽博物館 烏石漁港 頭城車站

以上為安妮王在宜蘭四天三夜的行程中，頭城一日遊的行程，當初在規劃時覺得非常困難，到底要玩海、還是走訪古城，最後想說第一日以及去過南方澳了，就先來個頭城老街+蘭陽博物館一日遊吧! 當個文藝青年>///<

在簡潔的宜蘭頭城一日輕旅行中，頭城老街跟蘭陽博物館為兩大重點景點；頭城老街裡的小景點非常多，如果喜愛復古建築、文創小品、寺廟文化、市場熱鬧的氛圍的話，頭城老街排個半天差不多，再者，欣賞宜蘭歷史文物、磅礡建築與拍攝自然景色、港口悠閒的風格，蘭陽博物館+烏石漁港，也可以排個半天，其他的像星巴克宜蘭頭城門市 、阿宗芋冰城、頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅等，基本上算是蜻蜓點水，安排幾分鐘的時間即可，輕鬆的宜蘭頭城一日遊行程，推薦給大家，宜蘭真是個百去不厭，會讓人越來越喜歡的地方。