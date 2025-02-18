[ 嘉義必去景點_臺灣花磚博物館 ]

來到陌生的城市、國家，在離別前，都會想要讓人帶一些伴手禮留戀，在嘉義這座擁有豐富的台灣歷史文化的地方，有一座全台唯一的臺灣花磚博物館 。

花磚是全球共同的建築語言，經過台灣在地化的融合

成為聯合國教科文組織實質審查的世界文化

但台灣經濟起飛，超過數千棟的花磚老屋被拆

我們用二十年的青春，出現在各個拆屋現場，默默保存花磚

(截至 臺灣花磚博物館官方網站)

現在的臺灣花磚博物館，老房元素+臺灣花磚+現代化修復技術+富有特色的文創商品，吸引許多旅人前來朝聖，除了看看這座嘉義古老的臺灣花磚文化與歷史外，也順便帶一些伴手禮回家。

在此，本篇為安妮王朝聖臺灣花磚博物館的記錄，根據一、二樓的展區，歸納特色、交通方式以及推薦心得

[ 初訪_臺灣花磚博物館 ]

臺灣花磚博物館，為全台唯一的花磚展覽館，展示著數千塊來自台灣各地的完好瓷磚，另附設商店。

追古溯今 說到臺灣花磚的歷史，可以追溯於日治時期，在台灣的富貴家庭，除了使用舊有的建築裝飾元素，還會在房屋外觀嵌上花磚，以彰顥自己的身份地位。然而，隨著房子老舊、拆除，這些花磚文化也面臨絕種的危機。如今，在台灣有一群組織致力保存花磚，並在嘉義的最後一棟老式木材工廠，將收藏的數千片花磚展示出來，喚起百年來台灣建築曾有的建築裝飾記憶，這就是臺灣花磚博物館的歷史與由來。

[ 臺灣花磚博物的六大特點 ]

1. 花磚製作工藝

安妮王來到臺灣花磚博物館時，擁有百年歲月的花磚牆壁一下子吸引安妮王的雙眼，館內有好幾面花磚飾牆，展示花磚的製作工藝，每一塊磁磚，透過鮮豔的配色、複雜的幾何圖形等工法，蘊藏著色彩之美與各種祝福的意義與美感。

世界非物質遺產申請-臺灣花磚 說到以前的臺灣花磚，是日治時期富貴人家才有的物件，每塊花磚經過手工繪製、經細雕琢，且都具有其特殊意義，也代表當時的人家地位與職業象徵。然而，在二次世界大戰後，隨著老屋凋零、人才缺乏(當時製作花磚的人都轉去做軍用品)，因此花磚數量逐漸減少。至今，臺灣花磚的歷史、文化有幸被一群熱愛花磚的組織保存、修復，甚至在2016年由Aix Marseille University 教授主導申請【瓷磚世界非物質遺產】，有英國、法國、德國、葡萄牙、西班牙、新加玻、日本、台灣等國家一起合作，申請世界非物質遺產，將臺灣花磚的美傳達給更多人。

2. 臺灣古法花磚模子

在一樓的展區，除了有一大片的花磚牆外，讓人探究技藝工法的花磚模子，也列入其中。

早期花磚多由日本進口，看背後的印記，就可以知道是哪一個製造廠生產，每一塊花磚模子，皆是精雕細琢、手工製造，保存著傳統的筆觸與工法，就像是花磚的身份證明，獨一無二。

3. 臺灣花磚血拚區

在一樓的展區，除了有一大片的花磚牆、遵循古法的花磚模子外，更讓人心動的便是琳瑯滿目的商品區。

花磚杯墊、小鏡子、紙膠帶、磁鐵等紀念品，花樣眾多，讓人不禁得了選擇困難症。

4. 老屋保存與花磚階梯

通往二樓的階梯，在細節上，加上花磚點綴，畫龍點睛，古色古香，基於保存老房子以及古蹟的信念，參觀者需要脫鞋才能繼續上樓。

臺灣花磚博物館之建築歷史 前身為德豐材木商行，建於1938年，由嘉義知名設計師以阿里山千年檜木打造之巴洛克洋樓。當嘉義最後一棟歷史木材行要被拆除時，館主用了畢生的積蓄買下保留它，並建造了這座臺灣花磚博物館。

5. 現代技術+古代藝術的誕生品

臺灣花磚博物館二樓，主要為整體性的故事內容；將花磚融入裝潢裡，完全體現出傳統之美。

每一塊的花磚，鑲嵌在老房子、椅子、桌子等，都不是一件輕鬆的事情，考驗每位師父的技藝。而在拆卸上，更不是容易的事情；每一塊花磚，需要經過切割、研磨，在去除汙垢以及霉漬，刷洗十分費工，每片花磚的清洗需要耗時一個月以上，才能恢復到如今的樣貌，與一樓的展區相比，乘上階梯，彷彿搭上時光機，來到另一處區域。

在臺灣花磚博物館的展區中，可以看到一些本土工匠合作復興台灣花磚文化的產物，融合了現代藝術與古代藝術的精髓，讓花磚產物不只出現在古厝上，更廣泛應用到居家小物和裝飾上，讓鑲嵌於古老三合院的花磚，以不變的鮮豔色澤，乘載舊日大戶人家的時代記憶。

6. 搶救花磚歷史

在臺灣花磚博物館二樓的展示區裡，著重探討人文歷史方向；其中，就要提到一位重要的人物 - 徐嘉彬館主。

來自嘉義的竹科工程師徐嘉彬，花費20年時間保存拆遷古屋上的老花磚，並成立花磚博物館讓它們有了安身之處。 創立花磚博物館的徐先生與其他夥伴，他們經常出現在老屋拆除現場，只為了保留僅有的幾片花磚，盼望能帶給臺灣更長遠的文化圖景。

延伸閱讀 珍藏老歲月 徐嘉彬的花磚人生

[ 總結_臺灣花磚博物館 ]

景點 : 臺灣花磚博物館

地址 : 600嘉義市西區林森西路282號

營業時間 : 10:00-17:30，禮拜一+禮拜二公休

網站 : https://www.1920t.com/

門票 : 50元，可全額折抵館內超過100元商品消費

交通方式 : 嘉義火車站出站後往左走10分鐘路程

附近景點 : 森林之歌、阿里山森林鐵路車庫園區、檜意森活村 Hinoki Village、北門火車站

安妮王推薦 : 位於嘉義大馬路旁的臺灣花磚博物館，小小一棟老房子，承載著一群奮鬥20幾年的花磚愛好者的心血，透過現代化的修復技術、設計思潮，讓逐漸消逝的臺灣花磚文化，在嘉義木造廠重獲新生。在臺灣花磚的歷史背景上，經歷日治時期的大富大貴、二次世界大戰的顛沛流離、蔣公時代的經濟起飛等，可以說是臺灣工藝與文化的極致表現。在館主-徐先生以及團隊的堅持努力下，修復舊有元素，並結合現代設計師的想法、創新的技術，給予臺灣花磚新潮流、風貌，將其職人精神流傳下去。