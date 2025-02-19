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彰化火車站十大美食懶人包

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2025-02-19 10:00:00 文字：pfse64289
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[ 彰化火車站十大美食懶人包 ]

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說到彰化美食，在彰化火車站附近就有許多老字號的店家，靠著傳承已久的好手藝，讓彰化的美食發揚光大，舉凡貓鼠麵、大叔賣泡芙、阿璋肉圓、正彰化肉圓、彰化素食、玉華珍餅行的麻糬、阿三肉圓、麥仕佳 烘焙坊的蛋糕盒子、不二坊的蛋黃酥、古月館糯米炸等，各個都是當地人推薦的好滋味。

本篇為安妮王推薦彰化火車站附近的十大美食地圖，連同周遭的彰化著名景點，來個排好排好的彰化美食一日遊。

 

彰化火車站美食地圖

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[ 彰化美食1_貓鼠麵 ]

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延伸閱讀 彰化火車站十大美食懶人包  彰化必吃美食_貓鼠麵

景點 : 貓鼠麵

地址 : 500彰化縣彰化市陳稜路223號

營業時間 : 09:00-20:30、禮拜四公休

交通方式 : 彰化火車站步行5-10分鐘

安妮王推薦 : 以上是安妮王一夥人品嘗的彰化貓鼠麵餐點，整體空間寬敞，價格合理，餐點的份量也足夠。在美味程度上，點一碗貓鼠三寶麵，有雞捲、手工燕丸和香菇貢丸等配料，簡單的餐點搭配起來卻很有自己的特色，吃起來還算不錯，也終於解開貓鼠麵的謎團，以為可以吃到貓肉、鼠肉，或者貓咪、老鼠形狀的麵點類，沒想到是料多味美的高雅擔仔麵，喝起來帶有甘甜、回味無窮，是難以忘懷的百年好滋味。

[ 彰化美食2_舞鏡 大叔賣泡芙 ]

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延伸閱讀 彰化火車站十大美食懶人包 彰化美食甜點_舞鏡 大叔賣泡芙

景點 : 舞鏡 大叔賣泡芙

地址 : 500彰化縣彰化市陳稜路215號

臉書 : https://www.facebook.com/puff105

營業時間 : 11:00-18:00(平日)、11:30-18:00(假日)

交通方式 : 彰化火車站步行3-5分鐘

安妮王推薦 : 舞鏡 大叔賣泡芙是安妮王每到彰化火車站時，都會順路購買的泡芙店，現點現做、每日限量、真材實料、當地獨有等，這些特色就足以成為彰化旅遊、必吃的甜點。以安妮王的經歷來說，總共拜訪2次，都在12月份，剛好都只有巧克力與草莓兩種口味，希望下次去可以吃到其他口味。

[ 彰化美食3_阿璋肉圓 ]

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在彰化著名的美食街上，有名氣十足的阿璋肉圓，不堪原物料調漲，現今來到一顆肉圓50元，即使如此，還是有許多饕客慕名而來，絲毫不減其魅力。

 

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景點 : 阿璋肉圓

地址 : 500彰化縣彰化市長安街144號

營業時間 : 09:30-22:00

交通方式 : 彰化火車站步行3-5分鐘

安妮王推薦 : 彰化肉圓超級多， 以阿璋肉圓為例，主要因為九把刀指導的「那些年我們一起追的女孩」電影，打響知名度，成了許多人到彰化的必吃。在肉圓特色上，安妮王喜愛Q彈帶勁的油炸皮，以及包裹新鮮豬肉塊、香菇、筍乾等餡料，混合著古早味醬汁營造出來的好味道。

[ 彰化美食4_正彰化肉圓 ]

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景點 : 正彰化肉圓

地址 : 500彰化縣彰化市陳稜路203號

網址 : https://www.chw-dumpling.com.tw/

營業時間 : 10:30-18:00，禮拜三公休

交通方式 : 彰化火車站步行3-5分鐘

安妮王推薦 : 想要吃豪華版的干貝香菇肉圓(85元)，安妮王推薦阿璋肉圓對面的正彰化肉圓，來自大海的干貝保留原始的鮮甜滋味，搭配著特別炒香過的筍角、香菇讓味道更豐富，口感更具層次。除此之外，還有蛋黃肉圓、麻辣肉圓、黃金蟲草等養身健壯的好喝湯品，適合給想要體驗天龍人版的肉圓的饕客。

[ 彰化美食5_彰化素食 ]

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景點 : 彰化素食

地址 : 500彰化縣彰化市長安街117號

營業時間 : 07:00-19:30、禮拜二公休

交通方式 : 彰化火車站步行3-5分鐘

安妮王推薦 : 在彰化櫻山飯店住宿時，在早餐卷看到這座老字號的彰化素食，好奇使然體驗看看。販售傳統的台灣古早味、各式各樣的豆包、豆皮、豆雞、乾麵等，可說是彰化隱藏版的美食之一。以早餐卷來說，可免費品嘗豆皮湯+乾麵+豆包，本來安妮王想吃豆包，但很不巧老闆娘當天沒有做，只能換成豆雞(素肉)， 算是量多、料多、調味豐富、便宜又大碗的素食店家。

[ 彰化美食6_玉華珍餅行 ]

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景點 : 玉華珍餅行

地址 : 500彰化縣彰化市辭修路244號

臉書 : https://www.facebook.com/puff105

營業時間 : 08:10-12:00、13:10-17:10，禮拜二公休

交通方式 : 彰化火車站步行3-5分鐘

安妮王推薦 : 彰化不僅是肉圓的故鄉，麻糬也是十分有名；位在彰化後火車站的玉華珍餅行，超過50年的歲月，除了有蛋黃酥、綠豆凸等傳統糕點外，最有名的就是他們家皮薄餡多的甜口味麻糬，一共有紅豆、花生、芝麻三種口味，每顆不到7元的銅板價，深受在地人喜愛。安妮王最喜愛的就是芝麻和花生口味，雖然需要排隊，但吃到的瞬間一切都值得了，那芝麻磨得很細緻，優雅深沉、散發濃郁的芝麻香，與Q軟的麻糬皮合而為一，爆餡的口感與小巧玲瓏的形狀，讓人一口接著一口，成為安妮王在彰化的消夜。

[ 彰化美食7_阿三肉圓 ]

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景點 : 阿三肉圓(招牌肉圓+龍髓湯)

地址 : 500彰化縣彰化市三民路242號

臉書 : https://www.facebook.com/%E9%98%BF%E4%B8%89%E8%82%89%E5%9C%93-168680519857791/

營業時間 : 10:30-19:00，禮拜一、二公休

交通方式 : 彰化火車站步行10-15分鐘

安妮王推薦 : 要說盛況空前、比排隊人潮的話，位於彰化扇形車庫的阿三肉圓，是安妮王見過等待人潮最多的店家。阿三肉圓有分小肉圓(45元)、大肉圓(90元)，名氣響亮的大肉圓有包北海道干貝，極盡奢華，很常賣光；在湯品上，採用溫體豬的骨髓佐以絞肉、青蔥、雞蛋，以日式蒸蛋的料理手法製成的龍髓湯，新鮮滑嫩的口感像極了茶碗蒸，一顆肉圓+一碗龍髓湯，就是在地彰化人必點的組合！

[ 彰化美食8_麥仕佳 烘焙坊 ]

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彰化最佳麵包店-麥仕佳 烘焙坊，古早味的台式甜點、有草莓脆皮泡芙、草莓芋泥蛋糕等，配上不定期的優惠活動，成功將在地好味道推廣出去，走出彰化，揚名台灣。

 

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景點 : 麥仕佳 烘焙坊 -彰化三民店 | 芋頭蛋糕 | 中秋月餅 | 中秋禮盒 | 造型蛋糕 | 彰化伴手禮 | 三明治 | 彰化麵包

地址 : 500彰化縣彰化市三民路232號

網址 : https://www.myschin1993.com/

臉書 : https://www.facebook.com/myschin888

營業時間 : 09:00-22:00

交通方式 : 彰化火車站步行10-15分鐘

安妮王推薦 : 在阿三肉圓隔壁的麥仕佳 烘焙坊，為彰化在地的麵包店，以「散播幸福滋味」、「充滿歡樂回憶」的甜點麵包店為宗旨，販售料多味美、平價樸實的甜點與麵包，很難得的幸福滋味。在眾多甜點中，安妮王推薦盒子蛋糕，粉嫩的奶油、乳白的奶酪、黃澄澄的海綿蛋糕交織而成，最終鋪滿鮮紅欲滴的斗大草莓，讓人愛不釋手。

[ 彰化美食9_不二坊 ]

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景點 : 不二坊

地址 : 50044彰化縣彰化市中正路一段293號

臉書 : https://www.facebook.com/%E4%B8%8D%E4%BA%8C%E5%AE%B6%E8%9B%8B%E9%BB%83%E9%85%A5-172305219487734/

營業時間 : 09:00-12:00、14:30-18:00，禮拜一公休

交通方式 : 彰化火車站步行10-15分鐘

安妮王推薦 : 超酥的外皮、碎鹹蛋黃、綿密紅豆沙構築而成的皮與餡料完美比例，外皮酥脆且有香氣，內餡的蛋黃恰到好處，安妮王建議可以當場買個6粒蛋黃酥(透明盒包裝)嘗鮮，蝦皮、網購之類的很容易毀容。

[ 彰化美食10_古月館糯米炸 ]

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景點 : 古月館糯米炸

地址 : 500彰化縣彰化市東民街42號

營業時間 : 12:00-21:00

交通方式 : 彰化火車站步行5-10分鐘

安妮王推薦 : 「古月館糯米炸」也是間傳承50多年的老店，將糯米漿丟下鍋油炸，炸到金黃外表後取出，將油瀝乾後再裹上香氣十足的花生粉，成為一道類似台南白糖粿的台灣古早味點心。在外觀上，以小巧隨意的一口造型為主，外酥內軟、微甜不膩的滋味，就像在吃彷彿鹹酥雞外觀的糯米炸，超級好吃。

[ 總結_彰化火車站十大美食懶人包 ]

彰化火車站美食地圖

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以上為安妮王統整彰化火車站十大美食大攻略，就時間、景點、行程安排上，安妮王歸納以下三點建議 彰化火車站十大美食懶人包

1. 景點為主的行程 : 彰化火車站附近的景點算集中，彰化火車站、彰化扇形車庫到陳稜路老街構築的三角地帶，著名景點與小吃街在此區域，充滿濃濃的人情味，可以用散佈在老街的愉悅心情，景點、美食交錯，來個經典的彰化一日遊之旅。

2. 特色美食 : 以上述的彰化火車站十大美食而言，每一種餐點都各有特色，有甜食、鹹食等，建議有些內用、外帶、當伴手禮等用途，當場吃可能會撐飽肚子。

 

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