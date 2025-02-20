[ 台南傳統與前衛的融合_台南市美術館1館+台南市美術館2館 ]

說到台南的美術館，除了以歐洲風格華麗壯觀、眾多館藏為主的奇美博物館外，便是台南市美術館1館&2館這兩座充滿藝術氣息的博物館了。

台南市美術館1館，為傳統的象徵，原台南市警察局改建而成，為臺南市定古蹟，當時是由臺南州技師梅澤捨次郎所設計，為折衷主義的裝飾藝術式樣(Art Déco)，在新舊融合的空間中，以展示臺南在地藝術家作品，以及其他地區重要藝術家之作，並以美感教育為發展目標，提供多元藝術活動。整體以土黃的色彩搭配樹木交錯，營造自然、傳統的美術館氛圍

台南市美術館2館，是前衛的化身，為日本建築師坂茂所設計，以具台南特色鳳凰花轉化為五角造型，再以垂直堆疊、錯位的各式方型空間打造而成；其中大型五角碎形遮蔭屋頂，為因應台南的氣候，模擬大自然樹蔭效果，透過科學研究以幾何造型製作碎形結構，用以調節建築空間綠能，當太陽以不同角度照射在碎形屋頂上時，可呈現如光穿透樹葉般的美麗光影，是一座兼具美觀與環保的美術館

在此，本篇為安妮王參觀 "台南市美術館1館" 與 "台南市美術館2館" 的記錄，包含交通方式、票卷、館藏特色等內容介紹

[ 簡介_台南市美術館1館&2館 ]

台南市美術館1館與2館的距離，步行約3-5分鐘即可抵達。

附近景點 : 台南孔廟、林百貨、孔廟商圈等。

Google地圖請點我 台南市美術館1館與2館

購票方式 : 一張票欣賞兩間館，票價根據檔期促銷的不同，大約落在120-200台幣之間。

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[ 初訪_台南市美術館1館 ]

台南市美術館1館為原台南市警察局改建而成，保留了原本古蹟的紋理外，裡面設置了幾處藝術展廳以及當時台南市警察局的部分文物。

最讓安妮王著迷的地方，我想是地理位置，附近孔廟營造的優閒氣息，漫步著......逐漸看到土壤與翠綠勾勒而成的古老建築物

台南市美術館1館要用一句話形容的話，便是麻雀雖小、五臟俱全，看似小小的建築物，裏頭的空間十分寬敞。

台南市美術館1館的館藏特色，除了跟原警察局相關的文物外，不外乎便是台灣本土藝術家的創作展，舉凡畫作、雕塑等，發揚本土的藝術家特色。

穿過這斑駁的古老門窗，穿越那悠遠的時間長廊，串起建築的前世與今生，體會與發現其逸趣所在。

每個空間，就像是不同歷史、時間的靈魂，賦予了全新的生命，

景點 : 台南市美術館1館

地址 : 700台南市中西區南門路37號

營業時間 : 10:0 0-18:00、禮拜六 10:3 0-21:00、禮拜一公休

網站 : https://www.tnam.museum/

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交通方式 : 台南火車站走路約15-20分鐘、搭乘台南公車19、88路線即可抵達。

安妮王推薦 : 台南市美術館1館座落於平靜安詳的街道上，也是台南富有古都、文化氣息的地方，在這裡，可以看到復古的建築、咖啡與綠意交織而成的空間，給人一種安靜、沉穩的懷舊情感。

[ 初訪_台南市美術館2館 ]

相較於台南市美術館1館，台南市美術館2館的建築外觀為純白色的五角造型建築，不同的線條、塊體劃分的空間，不同的時間、視角，給人的感受不盡相同。

仰望著

不規則的線條設計

勾勒為五角造型

象徵著台南

鳳凰花

俯瞰著

錯落交疊的元素

勾勒為井然有序的空間

象徵著台南

前衛的美學設計

台南市美術館2館的展示空間共有16間展覽室，另有典藏庫房、跨域展演廳、兒童藝術中心，最上層則是餐廳及I'M Cofffee 咖啡經食館。

台南市美術館1館與台南市美術館2館，在空間規畫上而言，一個屬於小而美的設計；另一個則是走寬敞大方的路線。

景點 : 台南市美術館2館

地址 : 70041台南市中西區忠義路二段1號

營業時間 : 10:0 0-18:00、禮拜六 10:3 0-21:00、禮拜一公休

網站 : https://www.tnam.museum/

購票請點我

交通方式 : 台南火車站走路約15-20分鐘、搭乘台南公車19、88路線即可抵達。