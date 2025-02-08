竹北聚餐推薦肉質超讚的韓式料理吃到飽「 Gogi Gogi 韓式燒肉 」！只要點選符合來店人數的套餐，就能無限享用豐富自助吧：肉品、海鮮、蔬菜、炸物、串燒、韓式小菜。「新鮮手切」肉品，厚實美味超好吃～還有小姐姐全程專業代烤，只要負責吃就是舒服～推薦加購Highball $145，就可以60分鐘內無限續！

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Gogi Gogi 韓式燒肉-竹北店環境介紹

▼「GOGI GOGI 韓式燒肉竹北店」在竹北遠百附近成功一街上，外觀挑高兩層樓的純白設計很韓系耶！

▼內用空間也是簡潔純白風，相當寬敞明亮。整片的落地窗如果白天來用餐一定是內採光很通透～我喜歡這種明亮的格局XD

▼還有二樓空間，每桌烤爐都有強效抽油煙管，吃完回家也不用擔心有油煙味

自助吧介紹

▼Gogi Gogi的自助吧台是只要點選「符合人數的套餐」，就能無限享用自助吧。

▼自助吧台區雖然不大但很齊全，品項滿多的。有肉品、海鮮、蔬菜、炸物、串燒、韓式小菜。而且光是有厚切豬五花就覺得很過癮！

▼蔬菜類也都很新鮮，還有我最喜歡的櫛瓜！

▼還有韓式炸物跟飯捲耶！

▼個人覺得泡菜豬肉飯捲很不錯

▼簡單的飲料機

▼五種韓式小菜、還有蒜頭、洋蔥都很適合搭配生菜包肉

▼在透明玻璃外可以看到店員手切肉品、還有食物擺盤，食材出餐過程看得很清楚吃起來更放心

▼自助吧台區還有烤串燒「香菇蝦滑、起司大腸、醬燒雞腿、爐燒起司」也是可以無限供應的

▼Gogi Gogi 的套餐肉品主打「新鮮手切」，每片肉品都有一定厚度，烤過後依舊很厚實美味。而且光看油花就可以知道品質很不錯

餐點介紹

【韓式切骨牛小排饗宴 $2800】

◻️GOGI穀飼厚切牛小排 ◻️GOGI穀飼霜降牛小排

◻️GOGI手切豬五花 包肉生菜◻️角切牛蔬莱串串

◻️GOGI厚切牛舌 +$310 ◻️GOGI柚子沙拉

◻️小威靈頓牛排(2顆) +$188 ◻️大醬湯

◻️韓式鐵板烤飯 +$165 ◻️飲品-柚子茶

◻️梅子Highball ◻️柚子檸檬Highball

◻️季節甜點-起司蛋糕

▼套餐裡的飲料可以升級Highball ！ 加購$145就可以60分鐘內無限續 ！吃肉配酒才過癮啊～

▼今天點的「韓式切骨牛小排饗宴」光是肉品就有五種，還有漂亮的擺盤！肉品油花分布都很漂亮，光用看的就知道品質很好！肉量也都給的很多很足夠

GOGI手切豬五花

▼厚切豬五花煎到四面都金黃恰恰，將油脂逼出後保留了酥脆口感帶著豬肉香，還有小姐姐全程桌邊專業代烤，掌握肉品完美熟度～只要負責吃就是舒服

▼豬五花當然要搭配生菜一起吃更增添風味～還可以搭配自助吧台區的韓式小菜和蒜頭、佐料

▼店家特製的「五花肉醬」，真的是肉品沾醬神器！ 帶有芥末香氣 卻不嗆辣，相當解膩又開胃～不論搭配哪種肉品都很搭

▼除了特製五花肉將之外，也有提供鹽巴和辣椒孜然粉

GOGI厚切牛舌 +$310

▼厚切牛舌Ｑ彈有嚼感又相當多汁～我覺得五分熟最好吃！

GOGI穀飼霜降牛小排

▼薄切肉片表面漂亮的油花看起來就很好吃！口感軟嫩多汁又不油膩

GOGI穀飼厚切牛小排

▼口感一樣很鮮嫩柔軟充滿肉香，厚切的口感吃起來更過癮！

角切牛蔬莱串串

▼酸香多汁的番茄和牛肉很搭！非常解膩～肉品吃多了很需要來點清爽蔬菜做搭配XD

小威靈頓牛排(2顆) +$188

▼酥皮裡牛肉鮮嫩美味，肉品搭配香酥的外皮，吃起來層次很豐富

▼如果肉肉控吃不夠還可以再去自助吧台區加碼！保證可以滿足你的胃

▼而且連自助吧拿取的食材店員也會幫忙烤喔！超貼心～（手比愛心ＸＤ

韓式鐵板烤飯 +$165

▼套餐裡的米飯大推加價升級～店員會在桌邊拌炒給你看



▼熱熱吃起司還會牽絲～韓式醬料很下飯還帶點鍋巴感

大醬湯

▼裡頭滿滿配料誠意滿滿：有蛤蜊、櫛瓜、板豆腐，湯頭鹹香濃郁

GOGI柚子沙拉

▼生菜相當新鮮脆口，搭配酸香的柚子醬是道很清爽的開胃菜

季節甜點-起司蛋糕

▼飽到不行還是要記得留個胃給甜點～超用心還有擺盤耶！香甜的奶香味濃郁不膩口，小小一塊是個很棒的收尾XD

菜單

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【Gogi Gogi 韓式燒肉-竹北店】資訊＆其他

IG：@gogigogi_zhubei

地址：新竹縣竹北市成功一街26號

電話：03-550-2659

營業時間：12:00–15:00, 17:00–22:00

◼️點選符合人數的套餐，就能無限享用自助吧

◼️用餐時間90分鐘、收10%清潔費

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