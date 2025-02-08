去年底去過最喜歡、最推薦的寵物友善咖啡店應該就是五股的廣皮咖啡！（沒有之一）

廢話不多說，直接進入文章吧！





廣皮咖啡地理位置比較偏遠，在五股交流道旁的民義路上

這裡是通往林口的山路，也有許多工廠

真的很意外這裡開了一間如此時尚的咖啡店

如果開車來的話很方便，對面3分鐘就有一個超大的停車場

但如果搭乘大眾運輸的話要在山下轉公車才能上來

整間白白的店點綴著少部分的寶藍

整體風格很時尚新潮，也是那種一看到就會難以忘懷的設計

我個人很喜歡外面的沙發座，但因為就臨近民義路，貨車公車頻繁經過事實上蠻吵雜的

室內空間就比較簡約，保留了很多的留白空間，用起餐來非常舒適



目前餐點還不多，以販售咖啡飲品為主

廣皮的所有品項幾乎都是銅板價，這價位在台北真的已經好少見了

而且用餐的同時完全可以感受到他們雖然不像網紅店，一開幕就充斥人潮

不過住附近來外帶的客人非常多，而且許多看起來已經是常客了

我的拿鐵

是那種喝起來有很濃厚牛奶味的口感，我個人還蠻喜歡的

因為什麼都想喝所以當天我還點了一杯藍莓奶昔

喝得到藍莓果粒超級貨真價實，早上來一杯真的超清爽的

藍莓貝果

貝果表皮酥酥的，口感很Q談紮實

藍莓抹醬是店家全自製的，奶味、藍莓味濃郁非常好吃

（而且不只抹醬，廣皮有許多甜點都是他們自製的喔～）



去之前就有詢問店家是否為寵物友善，從回覆就已經感受到店家的熱情

而我們一進店店員就衝進去幫托醬拿水甚至直接叫出他們的名字

在廣皮毛孩也沒有任何限制，可以座椅也可以落地

而且店員只要一有空就一直蹲在地上陪毛孩玩，時不時也會幫主人看顧毛孩的安全

（畢竟電動門外是直接接著車水馬龍的馬路，所以帶毛孩來的話還是要小心喔～）

廣皮咖啡 cafe grumpie

地址：248新北市五股區工商路151號

營業時間：09:00–17:00 （週二休）

電話：