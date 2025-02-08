{台中美食}『 兩餐 』 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽-中友店/只要349元起就吃到韓國正宗年糕火鍋能無限吃到飽，激推加點雙色起司，保證好吃到流淚！

說到韓國年糕火鍋，第一個想到絕對是近期大受歡迎的「兩餐-韓國年糕火鍋無限吃到飽」

只要349元起就可以享用吃到飽方案，蔬菜鍋料、各種年糕、經典炸物，還有正宗韓國進口的魚板跟泡麵，

喜歡大口吃肉的朋友，可以選擇449肉肉吃到飽方案，

超激推薦大家一定要加點「雙色起司」，起鍋的肉沾著牽絲鹹香的起司，真的是太銷魂了！！

『 兩餐 』 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽-中友店

地址：台中市北區育才北路59號1Ｆ(中友百貨旁）

電話：04-22251223

營業時間：週日～週四：11:00~22:00（收客至20:30），週五～週六：11:00~22:30(收客至21:00）

FB粉絲專頁：『 兩餐 』 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽-中友店

IG官方帳號：dookki_chungyo

「兩餐」可以說是在韓國最代表性的國民美食，在韓國當地就有超過200家的分店，

目前在台灣台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄超過10間以上的分店，台中中友店的位置就在中友百貨旁邊，

一樓是「兩餐」，二樓的「甩鍋雞」也很推薦大家來用餐。

（甩鍋雞用餐心得：https://jack74327.pixnet.net/blog/post/71423620）

「兩餐」交通上相當方便，公車抵達中友站在走路約2分鐘就可以到達，

店家前方就有機車停車位，附近也相當多停車場，也可以直接把車子停在中友百貨，等逛街血拼完後，直接來享用大餐。

兩餐的價位相當親民，不分平假日只要349就可享有韓國年糕火鍋、蔬菜鍋料以及自助吧無限吃到飽，

如果喜歡吃肉的朋友，推薦直接選449肉肉吃到飽方案，超級划算，

餐廳對學生、親子用餐都非常友善，只要出示證明，學生最低只要319就可以吃到飽，絕對是學生的最愛。

店內消費總金額（含單點品項）需另加10%清潔費

餐廳的座位相當明亮寬敞舒適，有二到四人的座位區，也有沙發區可以選擇，

座位區會分一些區域輕隔間，團體聚餐很有氛圍，

當天我們去用餐的時候，正好有一群韓國人來用餐，不說還以為我們在韓國呢！

選擇好餐點方案之後，工作人員就會帶領到座位區準備開鍋，

座位上也有貼心的烹煮教學，輕輕鬆鬆就可以DIY煮出最道地的韓國年糕火鍋。

蔬菜鍋料區

自助吧台上的蔬菜鍋料區，幾乎都是擺滿了食材，店家補食材的動作也相當迅速，

最讓人驚艷的就是兩餐提供了超多種來自韓國不同造型與口味的年糕，像是扁麵、造型年糕、起司年糕、紫米年糕、艾草年糕等等，根本就是年糕控的最愛。

另外還有像是韓國魚板、水煮蛋、不倒翁拉麵等都好適合加入年糕鍋裡煮。

炸物/小食

在等待火鍋的時候，可以先來炸物區取餐墊墊肚子，

兩餐每天都提供多種韓式炸物與小食，多種炸物和韓式炸雞口味都會輪流供應，

當天我們吃到的是「粉紅醬炸雞」還有像是炸魚板、炸年糕、炸地瓜、炸魷魚還有小孩最愛的海苔小飯糰。

韓國魚板湯

沒想到韓劇男女主角在路邊攤吃的魚板串，竟然在兩餐也吃得到。兩餐特地從進口韓國魚板串，魚漿含量含量達75%以上，

難怪煮出來的湯頭特別香甜，魚板本身也相當Ｑ彈好吃，有提供原味與辣味口味。

照燒美乃滋杯飯

喜歡吃飯的朋友，可以自己DIY做出照燒美乃滋杯飯，

裝上白飯後，依序放上各種配料，再淋上照燒醬以及美乃滋，最後再撒上海苔絲，還可以再加入炸雞塊，好吃又飽足感十足。

飲料區

吃火鍋當然要搭配冰冰涼涼的飲料，店家有提供各式茶飲、清果汁、汽水以及多種口味的冰沙，

最特別的是還有提供韓式柚子茶，香甜的滋味一直想續杯。

鍋底醬料區

兩餐很特別的地方，就是可以自己調製出最喜歡的鍋底湯汁，現場提供了多種醬汁可以調配，

醬料區也有黃金比例的教學，不管是完全不辣的咕咕醬、天使白醬，還是經典的兩餐醬，

如果喜歡吃重口味的朋友，可以選擇火焰醬，絕對超級過癮！

調配好鍋底，就可以將裝好的火鍋料下鍋煮，

超級推薦大家一定要加購139升級雙色起司，將煮好的年糕、肉片沾裹上香濃的起司，絕對顛覆大家的味蕾。

火鍋肉片

選349方案的朋友，加點一盤牛或豬肉片，一份為100元，

如果是選449肉肉吃到飽方案，火鍋肉片直接升級無限吃到飽，真心推薦直接點449肉肉吃到飽就對了，絕對物超所值，

火鍋肉片都是現點現切，色澤都相當漂亮，肉質口感也相當好吃。

雙色起司

剛端上的雙色起司，還不斷地冒著泡泡，同時散發著濃郁的起司香氣，一旁帶點焦香的氣味更是讓人著迷啊！

將煮好的肉片沾裹上雙色起司，奶香濃郁牽絲口感真的是太欠吃了！

個人也好喜歡雙色起司邊邊烤的焦香酥脆的口感，超級好吃。

如果有帶小孩來用餐的朋友也不用擔心，

兩餐也有提供完全不辣的湯底，像是咕咕醬鍋或者是天使白醬鍋，都可以詢問工作人員，工作人員都很樂意協助喔！

韓式炒飯

吃完火鍋留下來的一點點湯汁，還可以DIY製作成獨特韓式炒飯，

加入白飯以及喜歡的配料後，持續地翻動拌炒，待水分都蒸發後就可以享用，

如果有點雙色起司的朋友，也可以加入起司一起享用，讓炒飯吃起來更加濃郁好吃。

韓國泡麵區

什麼！吃完火鍋還可以再來一碗正宗韓國泡麵。

只要到泡麵區拿取煮泡麵的專用鍋，再拿喜歡的泡麵，就可以享用多種口味的韓國泡麵，一旁還有貼心的煮泡麵教學。

大家可以再到蔬菜鍋料區挑選喜歡的食材，跟泡麵一起煮，

馬上就是一碗熱騰騰又營養滿分的韓式泡麵，

個人好喜歡韓國泡麵Ｑ彈有嚼勁的口感，尤其是在冬天吃上一碗，真的是太幸福了！

這次來『 兩餐 』 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽-中友店用餐，真的是滿意到不行！難怪google 評論高達七千多比，評價也有4.2以上個高分，絕對是實至名歸，

店內用餐的環境相當舒適，不管是個人、情侶、家人還是團體用餐都相當合適，對於親子用餐也相當友善，

不分平假日只要349吃到飽基本方案，就可以享用到多種來自韓國進口的年糕、魚板、泡麵等食材，真的非常超值，

喜歡大口吃肉的朋友，超級推薦直接點449肉肉吃到飽方案，絕對是CP值爆表，

非常推薦來兩餐用餐，一定要加點他們家的「雙色起司」，剛煮好的肉片沾裹香甜濃郁的起司，真的是直接爆擊味蕾，非常推薦給大家。