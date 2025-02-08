最近在全家便利商店-台中時尚店發現這台酷東西，詢問店員後才知道，需要先去櫃檯結帳付款後，才會得到一張QR Code、咖啡豆、濾紙、杯子，就可以自己去操作總共有2款冠軍咖啡可以選，有冰的、熱可以選，如果選冰的，會額外獲得一包冰塊操作也非常簡單，只要在機器上掃描QR Code後，上方的螢幕就會出現操作順序，只要照著順序放置杯子、濾紙、咖啡豆，就會獲得一杯智能手沖咖啡啦！

全家便利商店-台中時尚店

地址： 406台中市北屯區文心路三段983號

電話號碼： 04 3707 4650

店內環境

這家店的招牌，是深藍色的，位在文心路上，超級好認

店內有非常多的座位，有的還有插頭喔！

甚至還有吧檯座位，很有氛圍感

除了經典咖啡可以點外，還有甜點、鹹食可以選擇





門口左側還有年節禮盒可以挑選

世界首部智能手沖咖啡機

這次來全家就是要來體驗這台智能手沖咖啡機，一進店就會看到機台，一間店總共有兩台可以使用

一開始跟朋友研究好久，到底要怎麼買，詢問店員後才知道，需要先去櫃檯結帳付款後，才會得到一張QR Code、咖啡豆、濾紙、杯子，就可以自己去機台操作

總共有2款冠軍咖啡可以選，『衣索比亞-日曬古吉』、『衣索比亞-水洗耶加雪菲Ｓ』，有冰的、熱可以選，如果選冰的，會額外獲得一包冰塊

第一部！先掃描QR Code

機台就會開始清洗工具

機台上方的螢幕會出現操作方式，每操作好一個步驟後，按下一步的按鈕，依照螢幕上的指示操作即可

濾紙是跟咖啡豆包放在一起，拆開塑膠袋就會看到

先把咖啡杯放置杯架上

放置好濾紙後，按下一步，機台就會開始把濾紙沖濕

接下來，撕開咖啡豆包，倒入咖啡豆後，就會開始研磨咖啡豆，注入完咖啡粉後，機台竟然會把咖啡粉搖均勻，覺得很厲害！

接下來，就是開始智能手沖，過程中，你會開始聞到咖啡香，上方螢幕會開始介紹此咖啡的風味，看著機器手沖的過程，視覺、嗅覺、聽覺都得到了滿足

機台下方有一個高腳杯，讓你方便丟棄濾紙、咖啡渣，不會滴的到處都是

在機台的右側，會有杯蓋、攪拌棒、糖漿、砂糖、奶精可以自取

衣索比亞-日曬古吉

聞起來、入喉都會有葡萄香氣，不會苦澀，非常順口！是我非常喜歡的一款咖啡

衣索比亞-水洗耶加雪菲Ｓ

官方說這款喝起來會有像在喝檸檬紅茶的感覺，我自己是喝不太出來ＸＤ

兩款都很順口，不苦澀，我自己很喜歡衣索比亞-日曬古吉，香氣很足、很舒服，不喜歡會苦苦的黑咖啡的人，很推薦嘗試

第一次來體驗智能手沖，覺得非常療癒，每一次的注水量都非常精準，讓我驚呼！原來連手沖都快要被機器取代了，一杯價格雖然不便宜，很推薦可以來體驗看看喔～

一起來看看影片吧！

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