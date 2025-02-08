↑宇治金時佐日式烤年糕~這麼色彩繽紛的瓷器

裝著可口美味的甜點~讓人心情愉悅

在藝奇日本料理~南京東全新概念店~

↑114年1月25日週六~農曆年假的第1天

歡樂四人幫~今年的第1次聚餐~選在藝奇日本料理

吃尾牙也算小圍爐喔~

↑搭火車轉捷運綠線~松江南京站1號出口

就是南京東路~左轉走一段路~它就在對面大馬路邊

非常的好找~店外就有菜單~供路過遊客參考~

↑南京東概念店~用餐地點在2樓及3樓~需走樓梯才能上樓

若有行動不便者~可請服務人員協助~安排上樓~

↑歡樂四人幫被安排在2樓用餐~南京東店

給小青的感覺~新穎~明亮~視覺很不錯

不再是黑黑暗暗的fu~ 之前去過高雄夢時代及

板橋麗寶百貨的藝奇~記錄文有興趣請點我聯結 ~

↑帳單留影~今日歡樂四人幫均點選980元的自慢套餐

小青2月生日~會員於生日月份前15日~店家即傳送

生日禮物卷~可即時使用~壽星享88折優惠

最後我們付的費用是4170元~

↑首先上桌的是先付一~也就是我們熟悉的前菜或開胃菜

軟絲柚香晶凍~拌入柚子醬的軟絲~酸甜味道迷人

軟絲彈牙Q度新鮮~開啓今日的美食之旅~

↑先付二~魚皮膠原野蔬~淋上主廚特調芝麻和風醬

爽口開胃的好味道~滿滿的膠原蛋白搭著新鮮野蔬

精緻美味~

↑第2道蒸物~是熟悉的茶碗蒸~裡面有滿滿的蟹味茶韻香

温熱的可感受每一口都是嫩滑鮮味 ~

↑第3道刺身~就是生魚片~季節刺身5品盛合

這裡應該包含了白魽~紅魽~鮪魚~鮭魚~干貝等

↑小青不吃生魚片~店家為小青準備~鮮魚鹽釜燒

經查網路~鹽釜燒是日本的一個傳統美食

以厚鹽包裹鮮魚後~送烤箱烘烤~以鎖住魚肉的鮮甜

那敲鹽的槌子~聽說鹽敲的越碎~今年會越發

對小青來說~真的很特別的體驗~當服務員掀開包魚的荷葉

那鮮美的味道撲鼻而來~香爆~魚肉果真鮮嫩甜十足

份量不多~鹽卻包的實在~

↑第4道手卷~和牛磯邊燒~由主廚推著餐車

於桌邊現場表演~並介紹各項食材

用海苔包裹牛肉與炸牛蒡的鮮脆~呈現給在場的我們 ~

↑沒錯~小青不吃牛~若主廚不特別介紹

還真不知哪個是不包牛的手卷~

↑接著服務員端來~店家招待的冬味鮮享

這是南京東店的限定活動~即日起至228止

只要消費3客套餐~並於FB或IG打卡上傳畫面

即款待海潮旨味乙份~美味的大海鮮物~

↑接著第5道強肴~主食上桌

這是2位男士點的炭燒澳洲和牛~擺盤的真美

↑但2位男士的反應是~好吃鮮嫩~但份量也太少了

感覺不夠塞牙縫的fu~小青對著爸爸說

這是吃巧不是讓你吃飽的~

↑接著菁的稻香伊比利松阪豬

菁說~這松阪豬軟嫩帶脆脆的口感~好吃耶

但量真的也太少了~才7片喔~不過癮~

↑小青點的櫻桃鴨胸佐紅酒金瓜泥

嗯~感覺有比那和牛大一些~但也真的不大

分一口給老公~再一口給菁~真的就剩一些了

但不得不說~好吃就是好吃~就是要讓妳回味無窮的勁~

↑第6道湯物~黑鑽蜆湯~鮮美夠熱~

↑第7道食事~左經典蕈菇釜飯~右藜麥鮮魚釜飯

二口味釜飯~每份都是2人份~粒粒分明的米粒

清香淡口~鹹味適中~非常的好吃~也或許肚子還沒很飽

所以~非常的受歡迎~

↑第8道甘物~就是甜點

左宇治金時佐日式烤年糕~右獺祭冰淇淋佐甘果

烤年糕搭著熱抹茶~這裝盛的瓷器顏色也太美

吃起來的食物~也特別愉悅~

↑冰淇淋是香草口味~搭著鳳梨+梅菓~絕配

完美結束開心的午餐時刻~

↑接著重頭戲~服務員端來一個罐子~要壽星先許願

再用木槌敲開上面的木蓋~小青敲的力道有點大

咕隆一聲超大聲的~在坐的連自己都有點嚇到

再抽個籤~對小青來說~蠻酷的~很有生日快樂的儀式感~

↑藝奇又送一個小小的起司蛋糕~小青抽中的籤

大吉~金蛇吐財~財運廣進~心情大好~

↑服務員又幫我們拍美美用餐的心情照

洗出留戀~每年農曆年幾乎都在2月~今年因是潤年

提前至1月分過農曆年~小青也能在這1月底前

過個生日快樂真的非常感謝~

↑農曆年假第1天~小青和爸爸不急著回南部

歡樂四人幫~2025年第1次聚餐~也算小圍爐喔~

↑吃飽喝足~開始健走消食~來到熟悉的赤峰街

農曆年將至~到處充滿過年的歡樂氣氛

好年味巿集~熱鬧登場~財蛇到~財神旺

想往暴富路前行~金蛇年又稱小龍年

祝各位格友~身體健康~萬事如意~凡事都旺旺旺~

↑日子真的飛逝~才想著過年~咻一下年假9天過了

正常上班都一週了~小青還在偷懶~要開始來追文囉~

↑店家資訊

店名~藝奇日本料理岩板燒 台北南京東店

地址~台北市中山區南京東路二段67號2-3F

電話~02-2521-0328