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台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口~

2025燈會攻略
2025-02-08 19:32:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

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   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑宇治金時佐日式烤年糕~這麼色彩繽紛的瓷器

    裝著可口美味的甜點~讓人心情愉悅

    在藝奇日本料理~南京東全新概念店~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

 台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑114年1月25日週六~農曆年假的第1天

    歡樂四人幫~今年的第1次聚餐~選在藝奇日本料理

    吃尾牙也算小圍爐喔~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑搭火車轉捷運綠線~松江南京站1號出口

    就是南京東路~左轉走一段路~它就在對面大馬路邊

    非常的好找~店外就有菜單~供路過遊客參考~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑南京東概念店~用餐地點在2樓及3樓~需走樓梯才能上樓

    若有行動不便者~可請服務人員協助~安排上樓~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑歡樂四人幫被安排在2樓用餐~南京東店

    給小青的感覺~新穎~明亮~視覺很不錯

    不再是黑黑暗暗的fu~之前去過高雄夢時代及

            板橋麗寶百貨的藝奇~記錄文有興趣請點我聯結~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑帳單留影~今日歡樂四人幫均點選980元的自慢套餐

    小青2月生日~會員於生日月份前15日~店家即傳送

    生日禮物卷~可即時使用~壽星享88折優惠

    最後我們付的費用是4170元~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑首先上桌的是先付一~也就是我們熟悉的前菜或開胃菜

    軟絲柚香晶凍~拌入柚子醬的軟絲~酸甜味道迷人

    軟絲彈牙Q度新鮮~開啓今日的美食之旅~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑先付二~魚皮膠原野蔬~淋上主廚特調芝麻和風醬

    爽口開胃的好味道~滿滿的膠原蛋白搭著新鮮野蔬

    精緻美味~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑第2道蒸物~是熟悉的茶碗蒸~裡面有滿滿的蟹味茶韻香

    温熱的可感受每一口都是嫩滑鮮味台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口~

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑第3道刺身~就是生魚片~季節刺身5品盛合

    這裡應該包含了白魽~紅魽~鮪魚~鮭魚~干貝等

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑小青不吃生魚片~店家為小青準備~鮮魚鹽釜燒

    經查網路~鹽釜燒是日本的一個傳統美食

    以厚鹽包裹鮮魚後~送烤箱烘烤~以鎖住魚肉的鮮甜

    那敲鹽的槌子~聽說鹽敲的越碎~今年會越發

    對小青來說~真的很特別的體驗~當服務員掀開包魚的荷葉

    那鮮美的味道撲鼻而來~香爆~魚肉果真鮮嫩甜十足

    份量不多~鹽卻包的實在~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~ 

  ↑第4道手卷~和牛磯邊燒~由主廚推著餐車

    於桌邊現場表演~並介紹各項食材

    用海苔包裹牛肉與炸牛蒡的鮮脆~呈現給在場的我們~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑沒錯~小青不吃牛~若主廚不特別介紹

    還真不知哪個是不包牛的手卷~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

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  ↑接著服務員端來~店家招待的冬味鮮享

    這是南京東店的限定活動~即日起至228止

    只要消費3客套餐~並於FB或IG打卡上傳畫面

    即款待海潮旨味乙份~美味的大海鮮物~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑接著第5道強肴~主食上桌

    這是2位男士點的炭燒澳洲和牛~擺盤的真美

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑但2位男士的反應是~好吃鮮嫩~但份量也太少了

    感覺不夠塞牙縫的fu~小青對著爸爸說

    這是吃巧不是讓你吃飽的~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑接著菁的稻香伊比利松阪豬

    菁說~這松阪豬軟嫩帶脆脆的口感~好吃耶

    但量真的也太少了~才7片喔~不過癮~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑小青點的櫻桃鴨胸佐紅酒金瓜泥

    嗯~感覺有比那和牛大一些~但也真的不大

    分一口給老公~再一口給菁~真的就剩一些了

    但不得不說~好吃就是好吃~就是要讓妳回味無窮的勁~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑第6道湯物~黑鑽蜆湯~鮮美夠熱~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口   

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

    ↑第7道食事~左經典蕈菇釜飯~右藜麥鮮魚釜飯

     二口味釜飯~每份都是2人份~粒粒分明的米粒

     清香淡口~鹹味適中~非常的好吃~也或許肚子還沒很飽

     所以~非常的受歡迎~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口        

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑第8道甘物~就是甜點

    左宇治金時佐日式烤年糕~右獺祭冰淇淋佐甘果

    烤年糕搭著熱抹茶~這裝盛的瓷器顏色也太美

    吃起來的食物~也特別愉悅~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

   ↑冰淇淋是香草口味~搭著鳳梨+梅菓~絕配

     完美結束開心的午餐時刻~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口   

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑接著重頭戲~服務員端來一個罐子~要壽星先許願

    再用木槌敲開上面的木蓋~小青敲的力道有點大

    咕隆一聲超大聲的~在坐的連自己都有點嚇到

    再抽個籤~對小青來說~蠻酷的~很有生日快樂的儀式感~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

   ↑藝奇又送一個小小的起司蛋糕~小青抽中的籤

     大吉~金蛇吐財~財運廣進~心情大好~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~ 

  ↑服務員又幫我們拍美美用餐的心情照

    洗出留戀~每年農曆年幾乎都在2月~今年因是潤年

    提前至1月分過農曆年~小青也能在這1月底前 

    過個生日快樂真的非常感謝~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑農曆年假第1天~小青和爸爸不急著回南部

    歡樂四人幫~2025年第1次聚餐~也算小圍爐喔~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~ 

      ↑吃飽喝足~開始健走消食~來到熟悉的赤峰街

    農曆年將至~到處充滿過年的歡樂氣氛

    好年味巿集~熱鬧登場~財蛇到~財神旺

    想往暴富路前行~金蛇年又稱小龍年

    祝各位格友~身體健康~萬事如意~凡事都旺旺旺~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口

   台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

 ↑日子真的飛逝~才想著過年~咻一下年假9天過了

   正常上班都一週了~小青還在偷懶~要開始來追文囉~台北藝奇日本料理岩板燒~南京東店~捷運綠線松江南京站1號出口  

    台北藝奇南京東路店~松江南京站1號出口~

  ↑店家資訊

    店名~藝奇日本料理岩板燒 台北南京東店

    地址~台北市中山區南京東路二段672-3F

    電話~02-2521-0328

文章標籤
台北藝奇日本料理岩板燒 藝奇日本料理岩板燒 藝奇南京東店 綠線松江南京站 宇治金時佐日式烤年糕 鮮魚鹽釜燒 經典蕈菇釜飯 海潮旨味
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藝奇日本料理 南京東店

phone02-25210328
place台北市中山區南京東路二段67號2-3樓
4.40 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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