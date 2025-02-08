↑宇治金時佐日式烤年糕~這麼色彩繽紛的瓷器
裝著可口美味的甜點~讓人心情愉悅
在藝奇日本料理~南京東全新概念店~
↑114年1月25日週六~農曆年假的第1天
歡樂四人幫~今年的第1次聚餐~選在藝奇日本料理
吃尾牙也算小圍爐喔~
↑搭火車轉捷運綠線~松江南京站1號出口
就是南京東路~左轉走一段路~它就在對面大馬路邊
非常的好找~店外就有菜單~供路過遊客參考~
↑南京東概念店~用餐地點在2樓及3樓~需走樓梯才能上樓
若有行動不便者~可請服務人員協助~安排上樓~
↑歡樂四人幫被安排在2樓用餐~南京東店
給小青的感覺~新穎~明亮~視覺很不錯
不再是黑黑暗暗的fu~之前去過高雄夢時代及
板橋麗寶百貨的藝奇~記錄文有興趣請點我聯結~
↑帳單留影~今日歡樂四人幫均點選980元的自慢套餐
小青2月生日~會員於生日月份前15日~店家即傳送
生日禮物卷~可即時使用~壽星享88折優惠
最後我們付的費用是4170元~
↑首先上桌的是先付一~也就是我們熟悉的前菜或開胃菜
軟絲柚香晶凍~拌入柚子醬的軟絲~酸甜味道迷人
軟絲彈牙Q度新鮮~開啓今日的美食之旅~
↑先付二~魚皮膠原野蔬~淋上主廚特調芝麻和風醬
爽口開胃的好味道~滿滿的膠原蛋白搭著新鮮野蔬
精緻美味~
↑第2道蒸物~是熟悉的茶碗蒸~裡面有滿滿的蟹味茶韻香
温熱的可感受每一口都是嫩滑鮮味~
↑第3道刺身~就是生魚片~季節刺身5品盛合
這裡應該包含了白魽~紅魽~鮪魚~鮭魚~干貝等
↑小青不吃生魚片~店家為小青準備~鮮魚鹽釜燒
經查網路~鹽釜燒是日本的一個傳統美食
以厚鹽包裹鮮魚後~送烤箱烘烤~以鎖住魚肉的鮮甜
那敲鹽的槌子~聽說鹽敲的越碎~今年會越發
對小青來說~真的很特別的體驗~當服務員掀開包魚的荷葉
那鮮美的味道撲鼻而來~香爆~魚肉果真鮮嫩甜十足
份量不多~鹽卻包的實在~
↑第4道手卷~和牛磯邊燒~由主廚推著餐車
於桌邊現場表演~並介紹各項食材
用海苔包裹牛肉與炸牛蒡的鮮脆~呈現給在場的我們~
↑沒錯~小青不吃牛~若主廚不特別介紹
還真不知哪個是不包牛的手卷~
↑接著服務員端來~店家招待的冬味鮮享
這是南京東店的限定活動~即日起至228止
只要消費3客套餐~並於FB或IG打卡上傳畫面
即款待海潮旨味乙份~美味的大海鮮物~
↑接著第5道強肴~主食上桌
這是2位男士點的炭燒澳洲和牛~擺盤的真美
↑但2位男士的反應是~好吃鮮嫩~但份量也太少了
感覺不夠塞牙縫的fu~小青對著爸爸說
這是吃巧不是讓你吃飽的~
↑接著菁的稻香伊比利松阪豬
菁說~這松阪豬軟嫩帶脆脆的口感~好吃耶
但量真的也太少了~才7片喔~不過癮~
↑小青點的櫻桃鴨胸佐紅酒金瓜泥
嗯~感覺有比那和牛大一些~但也真的不大
分一口給老公~再一口給菁~真的就剩一些了
但不得不說~好吃就是好吃~就是要讓妳回味無窮的勁~
↑第6道湯物~黑鑽蜆湯~鮮美夠熱~
↑第7道食事~左經典蕈菇釜飯~右藜麥鮮魚釜飯
二口味釜飯~每份都是2人份~粒粒分明的米粒
清香淡口~鹹味適中~非常的好吃~也或許肚子還沒很飽
所以~非常的受歡迎~
↑第8道甘物~就是甜點
左宇治金時佐日式烤年糕~右獺祭冰淇淋佐甘果
烤年糕搭著熱抹茶~這裝盛的瓷器顏色也太美
吃起來的食物~也特別愉悅~
↑冰淇淋是香草口味~搭著鳳梨+梅菓~絕配
完美結束開心的午餐時刻~
↑接著重頭戲~服務員端來一個罐子~要壽星先許願
再用木槌敲開上面的木蓋~小青敲的力道有點大
咕隆一聲超大聲的~在坐的連自己都有點嚇到
再抽個籤~對小青來說~蠻酷的~很有生日快樂的儀式感~
↑藝奇又送一個小小的起司蛋糕~小青抽中的籤
大吉~金蛇吐財~財運廣進~心情大好~
↑服務員又幫我們拍美美用餐的心情照
洗出留戀~每年農曆年幾乎都在2月~今年因是潤年
提前至1月分過農曆年~小青也能在這1月底前
過個生日快樂真的非常感謝~
↑農曆年假第1天~小青和爸爸不急著回南部
歡樂四人幫~2025年第1次聚餐~也算小圍爐喔~
↑吃飽喝足~開始健走消食~來到熟悉的赤峰街
農曆年將至~到處充滿過年的歡樂氣氛
好年味巿集~熱鬧登場~財蛇到~財神旺
想往暴富路前行~金蛇年又稱小龍年
祝各位格友~身體健康~萬事如意~凡事都旺旺旺~
↑日子真的飛逝~才想著過年~咻一下年假9天過了
正常上班都一週了~小青還在偷懶~要開始來追文囉~
↑店家資訊
店名~藝奇日本料理岩板燒 台北南京東店
地址~台北市中山區南京東路二段67號2-3F
電話~02-2521-0328