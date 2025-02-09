台糖五分車,一直都很吸引我這個假鐵道迷.

不過台糖的五分車多半都是在南部居多,對於住在北部的我,其實追起來有一點點辛苦.

陸續參觀過溪湖糖廠和烏樹林糖廠後,今天特地來到新營糖廠,為的就是這台在去年2024年重新復駛的.....勝利號.

搭乘的位置,就在糖廠內的中興車站.

目前中興車站除了保留站體外,內部已經改變成台糖的販賣部.

售票亭

利用舊車廂改建成售票亭,這個巧思還蠻不錯的.

五分車(假日)票價及時刻表

有分成中興站到火燒店站,以及中興站到新營站兩條路線,大部分的人客都會搭乘中興站到火燒店站.

至於另外一條到新營站的路線,因為路程比較短,有興趣去的人客可以考慮一下.

在網路上實在找不太到中興車站太多資料,

中興車站是因應 新營鐵道文化園區 營運而設立的車站，是由原 新營糖廠 的秤量所改裝而成的。

這個車站的月台最初是使用 甘蔗車 搭建的，連遮雨棚都沒有，非常克難。

觀光車廂也是由台糖員工在 新營糖廠 檢車庫內，自行黏焊完成，充分完全發揮了台糖節儉勤苦的精神。2003年11月29日至12月05日，是 新營鐵道文化園區 試營運期間，也可以說是中興車站正式使用的日子。

以上資料摘錄自台南市教育局

中興車站原為新營總廠秤量所暨檢驗室，2001年隨著糖廠停壓而廢止，2003年改建為中興車站（得名自一旁的中興路）。

以上資料摘錄自維基百科

終於見到主角了....

勝利號是台灣糖業鐵路目前唯一可自力運轉的汽油車，編號538號。該車於1949年由日本日立製作所製造；驅動裝置是腳踩式離合器和手動5段排檔，重量13.9公噸，32個座位。1954年台糖將勝利號原本的汽油引擎改裝為柴油引擎。勝利號原本和編號537號的「反攻號」汽油客車配屬於龍岩糖廠(雲林縣)，1968年龍岩糖廠關閉後，勝利號轉移至新營糖廠(臺南市)和編號508、509、539、540、541等車共同執行客運業務，主要行駛於布袋線、學甲線。1982年停止客運業務，但勝利號仍可動態運轉。1991年時國立交通大學鐵道研究會曾舉辦「台糖汽油車復活之旅」。1997年時勝利號在活動中行駛次數過多造成引擎損壞，因此將另一台汽油車「成功號」的引擎拆下裝在勝利號上才讓勝利號得以保持可動態運轉狀態，之後該車仍在多個活動中不定期運行。

2011年11月5日至2022年下半年間與成功號共同執行定期觀光列車任務。

2023年4月份，由大肚的仕佳興業翻新完畢後，陸運至新營糖廠試車，並於同年6月10日開始假日行駛新營車站與中興車站之間來回的觀光列車。

勝利號在《鋤頭博士》、《最後的小火車》、《愛》、《春梅》、《明月照紅塵》、《生命的陽光》等台灣電視劇、電影中亦有出現。

以上資料摘錄自維基百科

初次見到勝利號,覺得整個車體小巧可愛.

如果有搭過台鐵某些支線的早期的列車,其實會覺得很神似.

從另外一個角度來看中興車站及勝利號.

新營糖廠為台糖公司三大總廠之一，因組織層級較高緣故，辦公廳舍及宿舍皆別具一格，鐵路軌道多而密、車輛調度靈活，在台糖公司五分仔車客運興盛時期為主要的運輸重鎮。廠區內保留相當數量營業用的五分仔車廂及小火車頭，內燃機車場停放著各式各樣的柴油小火車頭，還有用來載運各式原料，往來於台鐵新營火車站與台糖新營副產品加工廠間之兩合軌距l,067mm大日立七分車，因此過去新營糖廠的鐵道營運路線可說是多元且具可看性。

因為廠區有多元的鐵道文物，因此希望藉由廠區豐富的糖業鐵道文化，結合休憩產業於新營鐵道文化園區中興車站設為觀光五分車起點，過去開往柳營八老爺車站路線(乳牛的家)已停駛，目前主要路線為中興車站至火燒店車站路程約2.5公里,火車路線途經急水溪橋，由城市到鄉村的田野風光，終點站為火燒店車站，火燒店站附近景點有吳晉淮音樂紀念館，為臺灣歌謠音樂家吳晉淮故居，吳晉淮是臺灣歌謠最重要的作曲家之一，生平創作了兩百多首歌曲，包括至今仍膾炙人口後輩歌星傳唱的關仔嶺之戀、暗淡的月、可愛的花蕊、講什麼山盟海誓、六月割菜假有心...等歌曲，火燒店站步行至吳晉淮音樂館約10分鐘(450公尺)。

新營鐵道文化園區附近景點有新營鐵道地景公園，其中公園有肥料倉庫入口廣場、25 軌道陽光草原、糖福印刷創意休憩廣場、微糖青創文化廣場、鐵道戶外教室等，空間留有月台、轉轍器、標誌、信號站及牽引機，尤其是台糖五分車可體驗過去製糖期的體驗路程，感受糖業變化的歷史時光，提供親子遊戲場所。

以上資料摘錄自台灣糖業股份有限公司官網

已停駛近45年的台糖學甲線，將於2024年2月3日重新復駛啟用，當天上午9時由「勝利號」五分車發出首班車，從新營中興站至柳營火燒店站，提供載客服務，雖然僅長2.5公里，但五分車再次越過急水溪，不少鐵道迷攝影好手興奮不已，相約搭乘拍火車。

台糖台南區處表示，中興站至火燒店站為早期糖鐵學甲線，於1979年9月起停止服務，近年台糖新營鐵道文化園區活化糖鐵有成，讓勝利號再次以營業車輛身分復駛學甲線。 勝利號這次2月3日自新營糖廠中興站出發，緩慢上坡行經糖鐵南北平行預備線上唯一仍使用中的跨河急水溪橋，沿途可見台鐵火車通過，或遙望遠處關子嶺，也能欣賞控管糖鐵的重要設施－果毅後旗站，抵達終點火燒店站，全長度2.5公里，遊客還可前往參觀吳晉准音樂紀念館。

以上資料摘錄自聯合新聞網

因為去年復駛後的勝利號,一度造成許多人客搶搭熱潮.

為了不想讓搭乘品質變差,所以才會隔了將近一年才來朝聖.

而且最近在各大社群媒體很熱門的照片,就是拍攝勝利號跨過急水溪橋的照片.

深怕假日會湧進大量的人客,因此就提早前來新營糖廠.

不過,似乎沒有預料中的人潮.....

中興車站月台及勝利號.

整個中興車站全貌.

在中興車站的對面,還有展示一些台糖五分車的機車頭,以及一些相關的車廂.

從中興車站出發,目前終點站是火燒店站.

路程不長,來回大概就一個小時內.

沿途的風景其實還好,最主要是列車會經過急水溪.

而急水溪旁有一個可以拍攝列車過橋的攝影點,最近成為很熱門的拍勝利號的景點.

最主要還是在體驗搭乘的感覺,畢竟沒有搭過台糖這樣的觀光列車,覺得很新奇.

整趟行程雖然有隨車解說員,但是因為列車運轉的聲音有點吵,其實聽不太到解說的內容.

趁著列車上的人客下車,才有機會拍到駕駛室及整個車廂.

如果可以,我是覺得盡量保持原本的塗裝.

也請各位搭乘時,要愛惜這台有歷史的勝利號.

有機會來台南時,可以考慮一下這個景點.