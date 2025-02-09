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(南港美食)「PIZZA HUT必勝客-南港外送店」APP 買一送三大超值優惠體驗 --- 兩種不同風味大披薩，厚薄餅皮用料豐盛歡吃樂無比!

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2025-02-09 12:11:00 文字：SJKen
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「PIZZA HUT必勝客-南港外送店」APP 買一送三大超值優惠體驗(Special offer of Pizza Hut Nangang branch store), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 7, 2025.「PIZZA HUT必勝客-南港外送店」APP 買一送三大超值優惠體驗(Special offer of Pizza Hut Nangang branch store), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 7, 2025.「PIZZA HUT必勝客-南港外送店」APP 買一送三大超值優惠體驗(Special offer of Pizza Hut Nangang branch store), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 7, 2025.「PIZZA HUT必勝客-南港外送店」APP 買一送三大超值優惠體驗(Special offer of Pizza Hut Nangang branch store), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 7, 2025.「PIZZA HUT必勝客-南港外送店」APP 買一送三大超值優惠體驗(Special offer of Pizza Hut Nangang branch store), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 7, 2025.「PIZZA HUT必勝客-南港外送店」APP 買一送三大超值優惠體驗(Special offer of Pizza Hut Nangang branch store), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 7, 2025.

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

 

昨晚使用必勝客APP的「蛇年外帶買一送三」會員優惠券，打電話到位於台北市南港區南港路一段113號的「PIZZA HUT必勝客-南港外送店」，首先任選一種口味與餅皮的大披薩，就免費送另一大披薩(口味任挑)、指定副食四擇一(黃金和風鱈魚塊 5塊、黃金雞軟骨小份、酥炸杏鮑菇與冰藏起司塔)，與一瓶 1.25公升百事可樂，必勝客的餅皮有多種不同風味，依客人自選的風味與披薩大小加價，其中最基本的鬆厚餅皮，提供個人比薩、小比薩、大比薩，餅皮全素，入口外皮酥脆，口感鬆軟扎實。

第一種大披薩我選了「金皇軟殼蟹干貝」風味的厚皮大披薩(NT$918/大份，NT$649/小份)，送的第二種大披薩，選的風味是「鐵板雙牛薄皮大披薩」(NT$750/大份，NT$500/小份) ; 指定副食四擇一，選的是「黃金和風鱈魚塊」 5塊(NT$50)、與一瓶 1.25公升百事可樂(NT$42)



因為送的「鐵板雙牛薄皮大披薩」選了薄脆餅皮的關係須加價，薄脆餅皮(個人比薩：定價+15元、小比薩：定價+25元、大比薩：定價+35元)，於是從原價NT$918，加價NT$12，變成NT$930，就能享有額外總值 NT$750 +NT$50 +NT$42 =NT$842的贈品)，算是超值划算的優惠券! 跟店家約好時間後，就前往外帶取餐回家，接著就來一一分享食用的感受。

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當天回家途中將原本水平的盒裝，垂直放入提袋，所以首先打開第一盒並品嚐的是指定副食的「黃金和風鱈魚塊」 5塊，外皮烤得有點焦， 幸好吃起來還可以，只是沒有上回吃到的那麼恰到好處!

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其次品嚐的是「金皇軟殼蟹干貝厚皮大披薩」(NT$918/大份，NT$649/小份)，有些餡料都黏到了盒蓋裡層的上方，外表有些不美麗， 但不影響好吃的口感，因為用料實在很豐富。

「金皇軟殼蟹干貝」厚皮大披薩，一盒裡面切成十塊， 份量十足吃起來很有飽足感，使用的內餡餡料十分豐盛，包括有軟殼蟹、干貝、魷魚、蟹風味棒、青花菜、番茄丁、蔥花、莫札瑞拉起司、照燒醬與蟹黃醬，軟殼蟹可整隻吞食，

店家嚴選酥炸軟殼蟹， 烹調上採先炸後烤的方式，軟殼蟹肉肉質細緻入口香酥，佐以鮮甜的干貝，軟嫩厚實入口鮮嫩多汁 ，再搭上入口Q彈的刻花魷魚，多款海鮮帶出整個「金皇軟殼蟹干貝」風味的厚皮大披薩滿滿鮮味，最後淋上以金黃色澤的蟹黃醬汁、照燒風味底醬，與雙醬甜鹹滋味香氣四溢，在嘴裡縹緲迴盪!

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其次品嚐的是這盒「鐵板雙牛薄皮大披薩」(NT$750/大份，NT$500/小份)，採用的內餡包括有特調微辣的黑胡椒牛柳與牛肉丸(含豬肉)兩種牛肉香嫩可口，搭配蘑菇、洋菇菠菜，再淋上莫札瑞拉起司與BBQ醬，味道豐富多變，層層留香，吃得開心又飽足! 邊吃兩種不同風味的大披薩，邊飲 1.25公升的百事可樂，清爽開胃，人生一大樂事!

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PIZZA HUT必勝客-南港外送店
營業地址：11552 台北市南港區南港路一段113號
營業時間：週一到週日 11:00 ~22:00
營業電話 : (02) 2785- 6287
必勝客官網 : Pizza Hut

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美味度
5.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
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