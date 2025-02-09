明水然樂在Google 評論高達4.8高分，是無菜單鐵板燒，也是信義區頂級餐選，

在2023.2024連續兩年榮獲《網路溫度計》『此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒！』冠軍 ，

愛嚐鮮的我怎麼能錯過這家美食店呢~

明水然樂在西門町也吃的到了，

看到大燈籠就是了，這裡也是打卡熱點喔~

我也不免俗地打卡一張，留作紀念

這裡的用餐區非常有質感，

也很寬敞，

不需要和不認識的人靠很近，

這點很加分

一進店面就看到活跳跳的波士頓龍蝦，

新鮮看的見

食材師傅都幫我們備好了，

我們只要看著師傅料理就好，

能盡情的享用美食

明水然 樂有2種價位，

$1600和$2400的，

套餐均含老饕活龍蝦三吃、美麗油花A5和牛、生食級干貝，16品奢華美食只要1,600+10%起，CP值超高

還是看的出來有些許差異，

我們點了$1600和$2400的各一套來試試

現在入會還送炙燒烏魚子，如果有來的人可別錯過

莓果飲

下面還有百香果醬，

喝起來酸酸甜甜的，

搭配餐點開胃又解膩

柚香蘿蔔、蘋果洋蔥碎

這2種都是開胃又解膩的好味道，

吃完還可以再續很不錯

黃金蒜蜆湯

金黃色的蜆湯，

喝起來清爽鮮美

鹹香鮮甜



甘醇又好喝

在師傅開始料理前，會先炙燒龍蝦頭，

再把龍蝦頭拿去熬湯，

還搭配了龍蝦三吃，讓我們一直都有吃到龍蝦的感覺

龍蝦膏蛋捲

嚐起來厚實鮮美，帶有自然的鮮味，

嚐起來嫩口又不油膩，

非常有層次

南瓜蒸蝦滑

南瓜滑順濃郁，蝦滑Q彈嫩口，

無過多調味，嚐的到食材的原汁原味

入會禮

烏魚子搭配底下的蘋果、蘿蔔，

嚐起來不腥也非常爽口

豆腐田樂燒

是日本早期的小吃，

把豆腐上放上銀烏賊, 沾上田樂燒醬炙燒

嚐起來帶有滑嫩的味噌香，

焦香交織著味噌香，非常有特色

北海道干貝

干貝上點綴了松葉蟹膏，

嚐起來外焦內嫩，海味十足，

山藥泥百香果慕斯醬增添整體的滑順感，

有層次又不膩口

接下來$1600套餐和$2400套餐會有些許的不一樣，

來跟大家詳細介紹一下

日式菠菜捲 $1600套餐

菠菜清爽不澀口，

讓我吃外食也能補充到蔬菜，真的很不錯

海膽握壽司 $2400套餐

海膽鮮甜滑嫩，不時還咬到鮭魚卵波滋波滋的口感，

細細咀嚼享受著海膽的細膩感與鮮味

青衣魚 $1600套餐

魚皮會變得微脆、札實多汁，

帶有嚼感，也不會很乾柴

藍點石斑魚 $2400套餐

整尾的石斑魚，

嚐起來非常過癮，

魚皮帶有焦脆的口感，

魚肉嫩口又多汁，

外脆內嫩，簡單沾上胡椒就很美味

小捲佐柚香蒜味美乃滋 $1600套餐

小卷焦香又嫩口，

搭配蒜柚美奶滋，

增添整體的滑順度，

嚐起來也非常清爽，

鮮美又好吃

鹽蒸活鮑魚 $2400套餐

師傅把鮑魚放上鐵板，

立馬看到鮑魚在扭動，

真的是好鮮啊~

鮑魚嚐起來厚實嫩口又有彈性，

底下搭配了柴魚高湯，海苔熬製而成的海苔醬，

讓人感覺鮮味滿滿

和牛菠蘿堡

菠蘿在鐵板上香煎後，

加入了漬蕃茄、生菜、和牛，

最後灑上帕馬森起司，

有菠蘿的奶香、和牛的軟嫩、生菜的清脆，

還有漬蕃茄的酸甜感

豐富又美味

蝦螫晶凍

蝦螫晶凍嚐起來冰涼微酸，

蝦螫緊實Q彈，鮮甜多汁



是一道非常爽口的菜色

野生活龍蝦佐龍蝦醬

每個人都吃的到半尾龍蝦，

而且蝦肉都幫我們去好殼了，

這樣嚐起來更便利，

龍蝦肉嫩滑有彈性，搭配龍蝦醬鮮美又不膩口，

讓人吃起來很過癮

青梅冰沙

冰涼酸甜，

如果夏天來吃會更滿足

國宴頂級桂丁雞 $1600套餐

雞皮煎得酥香，雞肉軟嫩多汁，蒜頭煎過後非常的香，也不會嗆，

可以沾黑胡椒、片鹽、或是搭配蒜頭一起吃，

品嚐3種不同桂丁雞的風味

A5和牛菲力 $2400套餐

和牛外酥內嫩、有彈性又多汁，

入口即化的口感，

焦香又好吃，是讓人一試就愛上的美味

炙燒龍蝦頭味噌湯

使用炙燒過的龍蝦頭來提升湯的風味，

還加入了3種味噌，喝起來濃郁又鮮又有層次，

裡面還吃的到龍蝦肉，

真的超讚的

鐵板炒飯

炒飯炒得粒粒分明，

櫻花蝦非常香，

調味適中，不鹹也不油膩

鳳梨蘋果派

表皮酥香，

內餡滑口，帶有鳳梨和蘋果的酸甜感，

餐後來一份超滿足

慶生蛋糕

在預約時說有壽星，

壽星還會加贈慶生蛋糕，

莓果慕斯微酸微甜，

搭配巧克力蛋糕體，

嚐起來香氣迷人又不甜膩

明水然 樂氣人爆紅套餐<樂饗宴>16品只要1,600元就可以吃到活龍蝦、生食級干貝、日本和牛等16品頂級料理，高貴不貴就算是小資族也能有大享受~

「明水然．樂」推出更豐盛的<樂盛宴>套餐，無論如何一定要來品嘗一下，也犒賞自己的辛勞

物價高漲讓人大嘆回不去, 為什麼明水然樂無菜單鐵板燒還能維持16品$1600不漲價，果然是佛系老闆；

而且龍蝦份量還很大手筆，每份套餐可吃到1/2尾活龍蝦，

明水然樂$1,600樂饗宴套餐已經物超所值，令人滿足，$2,400樂盛宴更令人驚艷，原價1,500以上的活鮑、海膽、整尾現流魚、更頂級A5老饕和牛，現在專屬升級價$800就吃的到，CP值爆表

無菜單料理，約莫兩個月菜色會有新增或微調內容，很值得一直一直來吃，都會有新鮮感！

明水然樂 台灣、日本目前已有10餘家門店，因為人氣爆漲，所以展店動作不斷，

聽主廚說，2025陸續開到台南、西門町、台中七期；不僅如此，明水然樂還紅到國外，緊接日本、香港、新加坡，還有馬來西亞、澳門、美國海外直營店正緊鑼密鼓積極展店，可以說是美食另類的台灣之光

如果還沒吃過的朋友可別錯過喔~

活動訊息:

加入樂多多APP會員，可獲得主廚私房小菜入會禮乙份。及樂多多旗下全品牌積分都可通用，兌換好禮；點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期，超棒的體貼會員回饋機制！



點我-30日內線上訂位：明水然樂-西門町店



9人以上團體聚餐開放60日內電話預訂

店家資訊:

明水然樂-西門町店

地址:台北市萬華區中華路一段88號4樓

電話:02-23831223

明水然樂粉絲團



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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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范范LINE@:@098hmurg

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