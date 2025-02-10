前言

這兩年來大漠常常在「便利商店 (7-11、全家)」，看到小時候常吃的「零食」，被做成了其他商品的樣子 ~

每每看到都會很想「收集」😅 結果就是全部收被大漠入囊中 😆

這次的「辛拉麵保冷袋」已經是大漠的「第四件收藏」啦 ~

這時大漠就在想，既然都有在寫「部落格」了，怎不不來寫個「開箱文」呢 ❓

因此這篇文章就誕生啦 ~ 這也讓大漠很期待，以後還有甚麼「零食」被做成其他商品造型 😁

一、「保冷袋」外觀

「保冷袋」是以「桶裝辛拉麵」為造型，所以擁有的大大的空間，可以將「想保溫的佳餚」通通放進去 ~

如果是「包裝」的樣子去設計，整體就會扁扁的，因該會沒甚麼東西可以放吧 😆

「包裝」的樣式，應該比較適合做為「抱枕」囉 ~

不過抱著「泡麵抱枕」，可能會常常肚子餓 😆

「上蓋」也是不馬虎，幾乎跟「桶裝辛拉麵」一模一樣 ~

看不清楚嗎 ❓那就來張「上蓋」的「正面照」 ~

「拉鍊」的「拉環」也沒有放過「宣傳」的機會，通通都有設計上了「辛」字 😆

放大後的「辛拉麵」範例圖，看起來是不是更令人「垂涎三尺」啦 😋

二、產品說明

在解開「辛拉麵保冷袋」封印前，先來看看它的「生辰八字」~

恩 ~ 已經是個「媽媽」了 ，育有「六名」小孩 😂

不開玩笑啦 ~ 「保冷袋」內藏有「六碗辛拉麵」啦 ~

翻面再看看，「生辰八字」上頭還寫著甚麼 ~

恩 ... 就是個「保冷袋」，但是為什麼印著「贈品不得轉售」❓

所以「贈品」到底是「保冷袋」，還是「辛拉麵」呢❓

三、「保冷袋」內部

解開封印前，大漠想到一部卡通的台詞，很適合念一下 😆

「我召喚你回來，重生吧，前鬼，遵從我命，袪除邪惡。」

「 解除，解開束縛，重生吧，前鬼，我還你原形。」

開封後，先看到了三碗「辛拉麵」~

拿出上面的三碗，就可以看到另外三碗「辛拉麵」囉 ~

「內里」就跟一般的「保冷袋」一樣 ，沒有設計「其他的樣式」或「藏有小心思」，中規中矩求個「實用性」👍

四、「辛拉麵」與「保冷袋」外觀比對

先來個「辛拉麵」大合照 ~

再來一張「全家福」~

「保冷袋」沒有說明「泡麵口味」是「辛香菇味」，也沒有「料理參考」的子樣，那些字影響了美觀嗎 😆

「保冷袋」的「杯蓋」上，沒有教導「調理方式」，難道是怕有人真的拿它去「泡泡麵」嗎 😂

也沒有說明「重量」，應該是怕標示「重量」錯誤被「罰款」吧 😆

五、大漠的收藏

來張「收藏品大合照」~

「品客洋芋片」 的「保溫杯」，附加一罐「品客洋芋片」 ~

「可樂果」 的「帆布袋」，裡頭放了好幾包「聯華食品」的各種餅乾 ~

「大成沙拉油」 的「存錢筒」，裡頭放了 8 包小小的「爆米花」，一共兩種口味 ~

以上都沒有「業配」，期待有「業配」😊

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